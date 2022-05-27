Войска РФ продолжают попытки наступления на Изюмщине, - Синегубов
В минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьков из крупнокалиберных пушек "Пион", дальность стрельбы которых достигает 47 км, и систем залпового огня. Всем пострадавшим вчера харьковчанам медики оказывают всю необходимую помощь.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, ночь в Харькове прошла относительно тихо. Пострадавших нет.
"Впрочем, враг ночью продолжал обстреливать населенные пункты Харьковской области. В г. Люботин в результате вражеских обстрелов повреждена школа-интернат. Также ночью был обстрелян Чугуев. Пострадали жилые дома. К счастью, жертв нет", - отметил глава региона.
"Еще раз подчеркиваю, что расслабляться ни в коем случае еще нельзя. Враг действует коварно и целеустремленно бьет по мирным жителям. Не находитесь без необходимости на улицах и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - обращается к жителям области.
Также Синегубов сообщает, что на территории области продолжаются ожесточенные бои.
"На Харьковском направлении оккупанты сосредоточены на удержании ранее занятых позиций. На Изюмщине россияне продолжают попытки наступления. Наши защитники мужественно удерживают позиции", - резюмирует он.
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