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Новости Война
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Войска РФ продолжают попытки наступления на Изюмщине, - Синегубов

ізюм

В минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьков из крупнокалиберных пушек "Пион", дальность стрельбы которых достигает 47 км, и систем залпового огня. Всем пострадавшим вчера харьковчанам медики оказывают всю необходимую помощь.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночь в Харькове прошла относительно тихо. Пострадавших нет.

"Впрочем, враг ночью продолжал обстреливать населенные пункты Харьковской области. В г. Люботин в результате вражеских обстрелов повреждена школа-интернат. Также ночью был обстрелян Чугуев. Пострадали жилые дома. К счастью, жертв нет", - отметил глава региона.

"Еще раз подчеркиваю, что расслабляться ни в коем случае еще нельзя. Враг действует коварно и целеустремленно бьет по мирным жителям. Не находитесь без необходимости на улицах и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - обращается к жителям области.

Также Синегубов сообщает, что на территории области продолжаются ожесточенные бои.

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"На Харьковском направлении оккупанты сосредоточены на удержании ранее занятых позиций. На Изюмщине россияне продолжают попытки наступления. Наши защитники мужественно удерживают позиции", - резюмирует он.

Автор: 

армия РФ (19011) обстрел (26850) Харьков (7437) Харьковщина (5577) Изюм (264) Синегубов (558)


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Удивительно, что кацапы настолько тупые, что не понимают, что будут осуждены и понесут наказание за свои злодеяния индивидуально. Привыкли, что у них в оркостане все наоборот. И про Чернобыль ничего не знали. Это просто примитивизм какой-то. На уровне инфузорий
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27.05.2022 11:57 Ответить
а им думать и иметь собственное запрещено, у них за отказ растрел или тюрьма сибирь.
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27.05.2022 12:06 Ответить
Вони - раби. Нам їх ніколи не зрозуміти.
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27.05.2022 12:08 Ответить
піонами по місту ну не виродки собачі..
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27.05.2022 12:09 Ответить
Хотят узнать почем фунт изюма? Уверен, что цена будет очень высокой, ценою в собственную жизнь и забвение на родине.
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27.05.2022 12:21 Ответить
 
 