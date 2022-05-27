Войска РФ продолжают попытки наступления на Изюмщине, - Синегубов

В минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьков из крупнокалиберных пушек "Пион", дальность стрельбы которых достигает 47 км, и систем залпового огня. Всем пострадавшим вчера харьковчанам медики оказывают всю необходимую помощь.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, ночь в Харькове прошла относительно тихо. Пострадавших нет.

"Впрочем, враг ночью продолжал обстреливать населенные пункты Харьковской области. В г. Люботин в результате вражеских обстрелов повреждена школа-интернат. Также ночью был обстрелян Чугуев. Пострадали жилые дома. К счастью, жертв нет", - отметил глава региона.

"Еще раз подчеркиваю, что расслабляться ни в коем случае еще нельзя. Враг действует коварно и целеустремленно бьет по мирным жителям. Не находитесь без необходимости на улицах и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - обращается к жителям области.

Также Синегубов сообщает, что на территории области продолжаются ожесточенные бои.

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"На Харьковском направлении оккупанты сосредоточены на удержании ранее занятых позиций. На Изюмщине россияне продолжают попытки наступления. Наши защитники мужественно удерживают позиции", - резюмирует он.