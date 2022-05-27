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Новини Війна
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Війська РФ продовжують спроби наступу на Ізюмщині, - Синєгубов

ізюм

Минулої доби російські окупанти обстрілювали Харків із великокаліберних гармат "Піон", дальність стрільби яких досягає 47 км, та систем залпового вогню. Усім харків’янам, які постраждали вчора, медики надають всю необхідну допомогу.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ніч у Харкові минула відносно тихо. Постраждалих немає.

"Утім ворог вночі продовжував обстрілювати населені пункти Харківської області. В м. Люботин внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена школа-інтернат. Також вночі був обстріляний Чугуїв. Постраждали житлові будинки. На щастя, жертв немає", - зазначив очільник регіону.

"Ще раз наголошую, що розслаблятися в жодному разі ще не можна. Ворог діє підступно і цілеспрямовано б'є по мирних мешканцях. Не перебувайте без нагальної потреби на вулицях та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - звертається від до мешканців області.

Також Синєгубов інформує, що на території області тривають запеклі бої.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстріляли Люботин на Харківщині. ФОТОрепортаж

"На Харківському напрямку окупанти зосереджені на утриманні раніше зайнятих позицій. На Ізюмщині росіяни продовжують спроби наступу. Наші захисники мужньо тримають позиції", - резюмує він.

Автор: 

армія рф (17160) обстріл (28171) Харків (5549) Харківщина (6054) Ізюм (325) Синєгубов (857)


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Удивительно, что кацапы настолько тупые, что не понимают, что будут осуждены и понесут наказание за свои злодеяния индивидуально. Привыкли, что у них в оркостане все наоборот. И про Чернобыль ничего не знали. Это просто примитивизм какой-то. На уровне инфузорий
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27.05.2022 11:57 Відповісти
а им думать и иметь собственное запрещено, у них за отказ растрел или тюрьма сибирь.
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27.05.2022 12:06 Відповісти
Вони - раби. Нам їх ніколи не зрозуміти.
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27.05.2022 12:08 Відповісти
піонами по місту ну не виродки собачі..
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27.05.2022 12:09 Відповісти
Хотят узнать почем фунт изюма? Уверен, что цена будет очень высокой, ценою в собственную жизнь и забвение на родине.
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27.05.2022 12:21 Відповісти
 
 