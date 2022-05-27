Вночі окупанти обстріляли Люботин на Харківщині. ФОТОрепортаж
Вночі окупанти обстріляли Люботин на Харківщині, за попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Харьков Life.
"Вночі орки обстріляли Люботин на Харківщині. Зруйновано будівлю шкільного гуртожитку, згоріло два автомобілі.
За попередньою інформацією ДСНС, жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.
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