УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8760 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
6 292 4

Вночі окупанти обстріляли Люботин на Харківщині. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти обстріляли Люботин на Харківщині, за попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Харьков Life.

"Вночі орки обстріляли Люботин на Харківщині. Зруйновано будівлю шкільного гуртожитку, згоріло два автомобілі.

За попередньою інформацією ДСНС, жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Вночі окупанти обстріляли Люботин на Харківщині 01

Вночі окупанти обстріляли Люботин на Харківщині 02

Також читайте: На Харківщині російські окупанти викрали сина голови Чкаловської громади Соловйова

Вночі окупанти обстріляли Люботин на Харківщині 03

Вночі окупанти обстріляли Люботин на Харківщині 04

Автор: 

обстріл (28428) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому досі Білгород на під ударом?
показати весь коментар
27.05.2022 09:55 Відповісти
Головне не провокувати тупіна.
показати весь коментар
27.05.2022 10:17 Відповісти
Если бы идиоты не выбрали в своё паскудное время уголовника кучму, причём дважды, под ударом уже давно была бы москва, причём был бы ещё и выбор: под обычным, или под ядерным.
показати весь коментар
27.05.2022 11:27 Відповісти
А хіба не Штати нас змусили віддати ЯО?
показати весь коментар
27.05.2022 12:00 Відповісти
 
 