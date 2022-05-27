Ночью оккупанты обстреляли Люботин в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты обстреляли Люботин в Харьковской области, по предварительной информации - жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Харьков Life".

"Ночью орки обстреляли Люботин в Харьковской области. Разрушено здание школьного общежития, сгорело два автомобиля.

По предварительной информации ГСЧС, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.







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