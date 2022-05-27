Ночью оккупанты обстреляли Люботин в Харьковской области. ФОТОрепортаж
Ночью оккупанты обстреляли Люботин в Харьковской области, по предварительной информации - жертв и пострадавших нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Харьков Life".
"Ночью орки обстреляли Люботин в Харьковской области. Разрушено здание школьного общежития, сгорело два автомобиля.
По предварительной информации ГСЧС, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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Иавп Пвапвапвп
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afuster25
показать весь комментарий27.05.2022 10:17 Ответить Мне нравится 1
Дорогой Я
показать весь комментарий27.05.2022 11:27 Ответить Мне нравится 0
Иавп Пвапвапвп
показать весь комментарий27.05.2022 12:00 Ответить Мне нравится 0
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