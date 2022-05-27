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Ночью оккупанты обстреляли Люботин в Харьковской области. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты обстреляли Люботин в Харьковской области, по предварительной информации - жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал "Харьков Life".

"Ночью орки обстреляли Люботин в Харьковской области. Разрушено здание школьного общежития, сгорело два автомобиля.

По предварительной информации ГСЧС, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Ночью оккупанты обстреляли Люботин в Харьковской области 02

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Ночью оккупанты обстреляли Люботин в Харьковской области 03

Ночью оккупанты обстреляли Люботин в Харьковской области 04

обстрел (27107) Харьковщина (5577)


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Чому досі Білгород на під ударом?
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27.05.2022 09:55 Ответить
Головне не провокувати тупіна.
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27.05.2022 10:17 Ответить
Если бы идиоты не выбрали в своё паскудное время уголовника кучму, причём дважды, под ударом уже давно была бы москва, причём был бы ещё и выбор: под обычным, или под ядерным.
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27.05.2022 11:27 Ответить
А хіба не Штати нас змусили віддати ЯО?
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27.05.2022 12:00 Ответить
 
 