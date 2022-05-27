Оккупанты назначили гауляйтером Кирилловской громады в Запорожской области известную сепаратистку Уманец
В Запорожской области, пока поселковый голова Кирилловки находится в плену, захватчики назначили гауляйтера.
Об этом сообщает в телеграме Запорожская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупационные власти назначили гауляйтером Кирилловской громады известную мелитопольскую сепаратистку Екатерину Уманец. В 2017 году против нее было возбуждено уголовное дело за госизмену. С 2014 года она скрывалась в Москве, недавно вернулась в Мелитополь", - говорится в пресс-службе.
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+33 Jonathan Jones
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+18 Алекс Варнавин #520350
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Але нічого, не переживайте, москалі як прийдуть до вас в хату, обов'язково покажуть вам, що треба робити з ворогами. Тільки ви вже скоріш за все застосувати ці корисні знання не зможете... гуманісти *****.