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Окупанти призначили гауляйтером Кирилівської громади на Запоріжжі відому сепаратистку Уманець

кирилівка

На Запоріжжі, поки селищний голова Кирилівки перебуває в полоні, загарбники призначили гауляйтера.

Про це повідомляє в Телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада призначила гауляйтером Кирилівської громади відому мелітопольську сепаратистку Катерину Уманець. У 2017 році проти неї було порушено кримінальну справу за держзраду. З 2014 року вона переховувалась у Москві, нещодавно повернулася до Мелітополя", - йдеться в дописі.

Також читайте: Загарбники встановили "Гради" на пляжах в окупованій Кирилівці, - ОВА

Автор: 

Запорізька область (3555)


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Топ коментарі
+33
Лишнее подтверждение того, что если бешеную тварь сразу не пристрелить, то она обязательно вернется и покусает еще раз.
Продолжаем заниматься "спортивной рыбалкой" ...
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27.05.2022 12:32
+18
Известная сепаратиска ,и вот тут вопрос, а почему она до сих пор на свободе была? Почему Семенченко, командир Торнадо в тюрьме, а сепары на свободе? Тот же Стремоусов и остальная сволота гуляет по Киеву и по областям?
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27.05.2022 12:32
+11
А в Кирилівці лісопосадки з високими акаціями є? Головне - гарне місце і дерево підібрать - з міцною гіллякою І дивиться, щоб не встигла в Москву знов утекти ! У нас на Поліссі деякі не встигли - уже про три випадки такі знаю на Чернігівщині Тільки у нас для цього берези і сосни використовують "невідомі судді" Думаю, що досить з ними "панькаться"!
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27.05.2022 12:36
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Лишнее подтверждение того, что если бешеную тварь сразу не пристрелить, то она обязательно вернется и покусает еще раз.
Продолжаем заниматься "спортивной рыбалкой" ...
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27.05.2022 12:32 Відповісти
Собирают по закоулкам всякую шваль,которую не жалко.
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27.05.2022 12:32 Відповісти
Известная сепаратиска ,и вот тут вопрос, а почему она до сих пор на свободе была? Почему Семенченко, командир Торнадо в тюрьме, а сепары на свободе? Тот же Стремоусов и остальная сволота гуляет по Киеву и по областям?
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27.05.2022 12:32 Відповісти
А донецькі партизани з групи Тіні, і Равлик мабуть теж ще в тюрмі Маріуполя за незаконний обіг зброї сидять...
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27.05.2022 13:19 Відповісти
А в Кирилівці лісопосадки з високими акаціями є? Головне - гарне місце і дерево підібрать - з міцною гіллякою І дивиться, щоб не встигла в Москву знов утекти ! У нас на Поліссі деякі не встигли - уже про три випадки такі знаю на Чернігівщині Тільки у нас для цього берези і сосни використовують "невідомі судді" Думаю, що досить з ними "панькаться"!
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27.05.2022 12:36 Відповісти
Там є гірки в аквапарку- можна перевішати всіх кого треба як гірлянду
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27.05.2022 13:17 Відповісти
Розстрілювати треба, панове. А краще - вішати.
Але нічого, не переживайте, москалі як прийдуть до вас в хату, обов'язково покажуть вам, що треба робити з ворогами. Тільки ви вже скоріш за все застосувати ці корисні знання не зможете... гуманісти *****.
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27.05.2022 12:40 Відповісти
На палю саджати теж не поганий засіб,щей отримає задоволення,правда не довготривале,проте яскраве,шаленне !!!))
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27.05.2022 12:46 Відповісти
В этой громаде есть мужчины?
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27.05.2022 12:41 Відповісти
Склькі можливо на ті самі граблі вставати,кремлівських гнид,цю колаборантську сволоту ,слід чавити нанівець!!!)))
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27.05.2022 12:43 Відповісти
Венедіктова, ти чим там займаєшся? чому зрадники нашої країни розгулюють на свободі?
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27.05.2022 12:55 Відповісти
З Порошенко борються,тому кремлівські гниди не на часі!!!)))
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27.05.2022 12:59 Відповісти
Не туліть, куди не треба, злегка знайоме слово. "Ґауля́йтер (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Gauleiter) - вищий партійний функціонер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A1%D0%94%D0%90%D0%9F НСДАП , посадова особа в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85 Третьому Райху https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80#cite_note-1 [1] , здійснював всю повноту влади на ввіреній йому адміністративно-територіальній одиниці - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83 ґау . Очолював обласну організацію НСДАП. У 1933 в Німеччині було 32 ґау, в подальшому їхня кількість збільшилися до 43-х." (С)
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27.05.2022 13:14 Відповісти
Не страшно. Вони всі потім перефарбуються в патріотів і їх нарід обере. Ще будут нас вчити як любіть родіну і правильно вимовляти слова
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27.05.2022 13:16 Відповісти
На дибу, курву!
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27.05.2022 16:18 Відповісти
 
 