Окупанти призначили гауляйтером Кирилівської громади на Запоріжжі відому сепаратистку Уманець

На Запоріжжі, поки селищний голова Кирилівки перебуває в полоні, загарбники призначили гауляйтера.

Про це повідомляє в Телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада призначила гауляйтером Кирилівської громади відому мелітопольську сепаратистку Катерину Уманець. У 2017 році проти неї було порушено кримінальну справу за держзраду. З 2014 року вона переховувалась у Москві, нещодавно повернулася до Мелітополя", - йдеться в дописі.

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