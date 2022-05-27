Окупанти призначили гауляйтером Кирилівської громади на Запоріжжі відому сепаратистку Уманець
На Запоріжжі, поки селищний голова Кирилівки перебуває в полоні, загарбники призначили гауляйтера.
Про це повідомляє в Телеграмі Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"Окупаційна влада призначила гауляйтером Кирилівської громади відому мелітопольську сепаратистку Катерину Уманець. У 2017 році проти неї було порушено кримінальну справу за держзраду. З 2014 року вона переховувалась у Москві, нещодавно повернулася до Мелітополя", - йдеться в дописі.
Топ коментарі
+33 Jonathan Jones
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+18 Алекс Варнавин #520350
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+11 Яр Холодний
показати весь коментар27.05.2022 12:36
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Але нічого, не переживайте, москалі як прийдуть до вас в хату, обов'язково покажуть вам, що треба робити з ворогами. Тільки ви вже скоріш за все застосувати ці корисні знання не зможете... гуманісти *****.