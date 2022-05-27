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Новости Война
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Большая часть н.п. Лиман не контролируется украинскими военными, - Кириленко

лиман,обстріл

Город Лиман в основном контролируют российские войска, украинские военные заняли на Лиманском направлении новые укрепленные позиции.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Особенно горячие бои на Лиманском направлении. Лиман преимущественно не контролируется украинскими военными. Как и Светлодарское направление: состоялась перегруппировка сил ВСУ для того, чтобы занять укрепленные позиции. Враг сейчас находится на территории Светлодарской громады", — сказал глава области.

Кириленко отмечает, что украинские военные остаются на Лиманском направлении, но на новых укрепленных позициях, чтобы сдерживать врага.

"Российские военные действительно пытаются закрепиться на указанном направлении, потому что понимают, что украинские военные на новых рубежах будут не только сдерживать врага, но и по возможности переходить в контратаку для того, чтобы выбить врага с территории Лиманской громады", — подчеркнул Кириленко.

По его словам, обстрелы продолжаются вдоль всей линии фронта Донецкой области. Оккупанты также наносят ракетные и авиационные удары по городам, которые относительно удалены от линии фронта - Бахмут, Покровск и Краматорск.

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Также Кириленко отметил, что город Бахмут интересует россиян, потому что у них есть стратегическая цель захватить Луганскую область. А потом они хотят перебрасывать свою группировку через Лиман благодаря контролю над трассой Бахмут-Северодонецк, чтобы наступать на Донецком направлении. На севере области основная цель россиян – Славянск и Краматорск, говорит глава ОВА.

Автор: 

армия РФ (19011) Донецкая область (9482) Лиман (317) Светлодарск (22) Кириленко Павел (638)


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Топ комментарии
+7
Ага это как Гайдай сказал ,когда орки Попасную взяли ,что наши войска отошли на укреплённые позиции и тут бац через несколько дней орки эти позиции прорвали и Светлодарск заняли
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27.05.2022 13:15
+6
Знаем мы эти укрепленные позиции, как у Гайдая под Попасной... Очередной гос.болтун
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27.05.2022 13:16
+3
Бывает и хуже. Вот если бы зелин бункер взяли - то всьо, пишите письма.
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27.05.2022 12:59
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Бывает и хуже. Вот если бы зелин бункер взяли - то всьо, пишите письма.
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27.05.2022 12:59 Ответить
Що за фігню несеш?
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27.05.2022 13:11 Ответить
Де просуваються? На цьому напрямі 20 рашистів до 1 нашого. А на Харківщині, де рівні сили, ми вже йдемо вперед.
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27.05.2022 13:16 Ответить
За словами Гайдая, Луганщину штурмують 12 тис росіян. Ніякої переваги в живій силі в них давно немає. Навпаки, ми переважаємо в 6-7 раз.
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27.05.2022 13:20 Ответить
Звідки взялося "переважаємо"???

Не Луганщину, а саме Сєверодонецьк, наших там 2,5 тис, їхніх -12 тис

Лисичанськ і все решту - окрема тема
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27.05.2022 14:19 Ответить
Очевидно, що наші війська змушені були відійти на рубіж Сіверського Донця. На жаль, в даній ситуації, це можливо найкращий вихід.
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27.05.2022 13:14 Ответить
Ага это как Гайдай сказал ,когда орки Попасную взяли ,что наши войска отошли на укреплённые позиции и тут бац через несколько дней орки эти позиции прорвали и Светлодарск заняли
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27.05.2022 13:15 Ответить
Знаем мы эти укрепленные позиции, как у Гайдая под Попасной... Очередной гос.болтун
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27.05.2022 13:16 Ответить
на войне воюют фронтами, а не блокпостами и маленькими группами
нужно проводить всеобщую мобилизацию, ставить под ружье и выбивать врага, пользуясь числеенным превосходством.
никакие маленькие группы, пусть даже с самым современным оружием орду не окружат и не уничтожат
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27.05.2022 13:17 Ответить
Угу, удачи без техники выбивать. Одни в Херсоне уже это пытались с одними калашами сделать...
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27.05.2022 13:20 Ответить
Не с калашами ,а с коктейлями молотова против танков и бтров
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27.05.2022 13:48 Ответить
Не кажіть про тих людей так, нібито вони були дурнями. Вони знали що в них нема зброї. І вони були першими хто встав на шляху ворога. Тоді в перші дні всі бачили шок, і ще не знали чи вистоїть Київ. І ті люди в Бузковому Паркові віддали життя так як випало, не в "ліпшому місці" і не в "ліпший момент". Там де смерть кинула виклик.
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27.05.2022 14:20 Ответить
Да этих людей бросили умирать в том парке! Они бы туда не пошли, зная куда их отправят. Сдали с потрохами сбушные зелёные мрази Чонгар, Херсон и люди погибли просто так в том сраном парке.
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27.05.2022 14:50 Ответить
Це різні речі.

Так, влада злила Південь.

Ні, люди з коктейлями молотова знали що сили нерівні проти БМП та танків. І все одно пішли. Їхня смерть можливо була неефективним військовим кроком. Але вона не була дурною чи даремною. Бо тоді кожен крок був кроком в невідоме, а діяти завжди шляхетніше ніж спостерігати.
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27.05.2022 15:47 Ответить
вона була героїчною
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27.05.2022 22:42 Ответить
да ты прям маршал жуков. только учти, что людской ресурс для мобилизации у орков в четыре раза больше
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27.05.2022 13:55 Ответить
Приедешь на всеобщую,или карта побуту имеется?
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27.05.2022 15:20 Ответить
 
 