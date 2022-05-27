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Новини Війна
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Більшість н.п. Лиман не контролюється українськими військовими, - Кириленко

лиман,обстріл

Місто Лиман здебільшого контролюють російські війська, натомість українські військові зайняли на Лиманському напрямку нові укріплені позиції.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське

"Особливо гарячі бої на Лиманському напрямку. Більшість Лиману не контролюється українськими військовими. Так само як і Світлодарський напрямок: відбулося перегруповування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади", — сказав очільник області.

Кириленко зазначає, що українські військові залишаються на Лиманському напрямку, але на нових укріплених позиціях, щоби стримувати ворога.

"Російські військові справді намагаються закріпитися на вказаному напрямку, тому що розуміють, що українські військові на нових рубежах будуть не лише стримувати ворога, а й за нагоди переходити у контратаку для того, щоб вибити ворога з території Лиманської громади", — наголосив Кириленко.

За його словами, обстріли тривають уздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Окупанти також завдають ракетних та авіаційних ударів по містах, відносно віддалених від лінії фронту. Це Бахмут, Покровськ та Краматорськ.

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Також Кириленко зазначив, що місто Бахмут цікавить росіян, бо вони мають стратегічну ціль захопити Луганську область. А потім вони хочуть перекидати своє угруповання через Лиман завдяки контролю над трасою Бахмут — Сєверодонецьк, щоб наступати на Донецькому напрямку. На півночі області основна ціль росіян — Слов'янськ та Краматорськ, каже голова ОВА.

Автор: 

армія рф (17160) Донецька область (8291) Лиман (228) Світлодарськ (22) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+7
Ага это как Гайдай сказал ,когда орки Попасную взяли ,что наши войска отошли на укреплённые позиции и тут бац через несколько дней орки эти позиции прорвали и Светлодарск заняли
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27.05.2022 13:15
+6
Знаем мы эти укрепленные позиции, как у Гайдая под Попасной... Очередной гос.болтун
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27.05.2022 13:16
+3
Бывает и хуже. Вот если бы зелин бункер взяли - то всьо, пишите письма.
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27.05.2022 12:59
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Бывает и хуже. Вот если бы зелин бункер взяли - то всьо, пишите письма.
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27.05.2022 12:59 Відповісти
Що за фігню несеш?
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27.05.2022 13:11 Відповісти
Де просуваються? На цьому напрямі 20 рашистів до 1 нашого. А на Харківщині, де рівні сили, ми вже йдемо вперед.
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27.05.2022 13:16 Відповісти
За словами Гайдая, Луганщину штурмують 12 тис росіян. Ніякої переваги в живій силі в них давно немає. Навпаки, ми переважаємо в 6-7 раз.
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27.05.2022 13:20 Відповісти
Звідки взялося "переважаємо"???

Не Луганщину, а саме Сєверодонецьк, наших там 2,5 тис, їхніх -12 тис

Лисичанськ і все решту - окрема тема
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27.05.2022 14:19 Відповісти
Очевидно, що наші війська змушені були відійти на рубіж Сіверського Донця. На жаль, в даній ситуації, це можливо найкращий вихід.
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27.05.2022 13:14 Відповісти
Ага это как Гайдай сказал ,когда орки Попасную взяли ,что наши войска отошли на укреплённые позиции и тут бац через несколько дней орки эти позиции прорвали и Светлодарск заняли
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27.05.2022 13:15 Відповісти
Знаем мы эти укрепленные позиции, как у Гайдая под Попасной... Очередной гос.болтун
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27.05.2022 13:16 Відповісти
на войне воюют фронтами, а не блокпостами и маленькими группами
нужно проводить всеобщую мобилизацию, ставить под ружье и выбивать врага, пользуясь числеенным превосходством.
никакие маленькие группы, пусть даже с самым современным оружием орду не окружат и не уничтожат
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27.05.2022 13:17 Відповісти
Угу, удачи без техники выбивать. Одни в Херсоне уже это пытались с одними калашами сделать...
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27.05.2022 13:20 Відповісти
Не с калашами ,а с коктейлями молотова против танков и бтров
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27.05.2022 13:48 Відповісти
Не кажіть про тих людей так, нібито вони були дурнями. Вони знали що в них нема зброї. І вони були першими хто встав на шляху ворога. Тоді в перші дні всі бачили шок, і ще не знали чи вистоїть Київ. І ті люди в Бузковому Паркові віддали життя так як випало, не в "ліпшому місці" і не в "ліпший момент". Там де смерть кинула виклик.
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27.05.2022 14:20 Відповісти
Да этих людей бросили умирать в том парке! Они бы туда не пошли, зная куда их отправят. Сдали с потрохами сбушные зелёные мрази Чонгар, Херсон и люди погибли просто так в том сраном парке.
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27.05.2022 14:50 Відповісти
Це різні речі.

Так, влада злила Південь.

Ні, люди з коктейлями молотова знали що сили нерівні проти БМП та танків. І все одно пішли. Їхня смерть можливо була неефективним військовим кроком. Але вона не була дурною чи даремною. Бо тоді кожен крок був кроком в невідоме, а діяти завжди шляхетніше ніж спостерігати.
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27.05.2022 15:47 Відповісти
вона була героїчною
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27.05.2022 22:42 Відповісти
да ты прям маршал жуков. только учти, что людской ресурс для мобилизации у орков в четыре раза больше
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27.05.2022 13:55 Відповісти
Приедешь на всеобщую,или карта побуту имеется?
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27.05.2022 15:20 Відповісти
 
 