Більшість н.п. Лиман не контролюється українськими військовими, - Кириленко

Місто Лиман здебільшого контролюють російські війська, натомість українські військові зайняли на Лиманському напрямку нові укріплені позиції.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

"Особливо гарячі бої на Лиманському напрямку. Більшість Лиману не контролюється українськими військовими. Так само як і Світлодарський напрямок: відбулося перегруповування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади", — сказав очільник області.

Кириленко зазначає, що українські військові залишаються на Лиманському напрямку, але на нових укріплених позиціях, щоби стримувати ворога.

"Російські військові справді намагаються закріпитися на вказаному напрямку, тому що розуміють, що українські військові на нових рубежах будуть не лише стримувати ворога, а й за нагоди переходити у контратаку для того, щоб вибити ворога з території Лиманської громади", — наголосив Кириленко.

За його словами, обстріли тривають уздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Окупанти також завдають ракетних та авіаційних ударів по містах, відносно віддалених від лінії фронту. Це Бахмут, Покровськ та Краматорськ.

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Також Кириленко зазначив, що місто Бахмут цікавить росіян, бо вони мають стратегічну ціль захопити Луганську область. А потім вони хочуть перекидати своє угруповання через Лиман завдяки контролю над трасою Бахмут — Сєверодонецьк, щоб наступати на Донецькому напрямку. На півночі області основна ціль росіян — Слов'янськ та Краматорськ, каже голова ОВА.