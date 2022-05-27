Вместо того, чтобы стереть независимость Украины, Путин ее укрепил, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей, а укрепил Украину и НАТО.
Об этом Блинкен сказал, выступая в университете имени Джорджа Вашингтона, передает Цензор.НЕТ.
"И хотя война еще не закончена, президент Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Вместо того, чтобы стереть независимость Украины, он ее укрепил. Вместо того, чтобы разделить НАТО, он объединил его. Вместо того, чтобы утверждать силу России, он ее подрывает. И вместо того, чтобы ослабить международный порядок, он объединил страны для его защиты", - подчеркнул он.
По словам госсекретаря, президент России представляет явную угрозу.
"Нападая на Украину три месяца назад, он также атаковал принципы суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе ООН, чтобы защитить все страны от завоевания или принуждения. Поэтому так много стран объединились, чтобы противостоять этой агрессии, потому что они видят в ней прямое покушение на фундамент своего собственного мира и безопасности", - добавил Блинкен.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Частью путинской войны является попытка стереть украинскую идентичность, - Блинкен
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КАЦАПСКИЙ ТРОЛЬ
Дон-дон, ты?
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/bucha-u-misti-desyatki-til-vbitih-rosiyanami-mirnih-zhiteliv-foto-novini-ukrajini-50230646.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics Фотографії з Бучі, опубліковані після того, як російські війська відступили з Київщини - шокували весь світ . Світлини з трупами українських замордованих цивільних опинилися на перших шпальтах провідних ЗМІ, від повідомлень про зґвалтованих та вбитих російськими окупантами дівчаток холоне кров. Тим часом український уряд закликає світ накласти на Росію енергетичне ембарго, а європейські країни масово відкликають зі своїх країн дипломатів РФ. Чи зупиниться на цьому Росія? Найімовірніше, ні. Росія прагне повного знищення української держави та українців як етносу, і більше цього не приховує.