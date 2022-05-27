РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10347 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 196 15

Вместо того, чтобы стереть независимость Украины, Путин ее укрепил, - Блинкен

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей, а укрепил Украину и НАТО.

Об этом Блинкен сказал, выступая в университете имени Джорджа Вашингтона, передает Цензор.НЕТ.

"И хотя война еще не закончена, президент Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Вместо того, чтобы стереть независимость Украины, он ее укрепил. Вместо того, чтобы разделить НАТО, он объединил его. Вместо того, чтобы утверждать силу России, он ее подрывает. И вместо того, чтобы ослабить международный порядок, он объединил страны для его защиты", - подчеркнул он.

По словам госсекретаря, президент России представляет явную угрозу.

"Нападая на Украину три месяца назад, он также атаковал принципы суверенитета и территориальной целостности, закрепленные в Уставе ООН, чтобы защитить все страны от завоевания или принуждения. Поэтому так много стран объединились, чтобы противостоять этой агрессии, потому что они видят в ней прямое покушение на фундамент своего собственного мира и безопасности", - добавил Блинкен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Частью путинской войны является попытка стереть украинскую идентичность, - Блинкен

путин (31197) Блинкен (936)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Не ссцы, рашотроллик. Это у вас останется территория во внутреннем радиусе МКАД (и это в лучшем случае).
показать весь комментарий
27.05.2022 13:11
+5


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 27.05.2022

КАЦАПСКИЙ ТРОЛЬ
показать весь комментарий
27.05.2022 13:15
+4
И это правда, мне кажется что в 2024 году опзж взяли бы большинство и привет янык 2.0
показать весь комментарий
27.05.2022 13:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И это правда, мне кажется что в 2024 году опзж взяли бы большинство и привет янык 2.0
показать весь комментарий
27.05.2022 13:00 Ответить
Ага, тупое ***** поспешило. 100% после Зели выбрали бы Бойка, который бы превратил бы Украину в беларуссию №2.
показать весь комментарий
27.05.2022 14:15 Ответить
Не 100%, а 73% овец.
показать весь комментарий
27.05.2022 14:29 Ответить
Не ссцы, рашотроллик. Это у вас останется территория во внутреннем радиусе МКАД (и это в лучшем случае).
показать весь комментарий
27.05.2022 13:11 Ответить
27.05.22. шмель летит на куй.
показать весь комментарий
27.05.2022 13:13 Ответить


Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 27.05.2022

КАЦАПСКИЙ ТРОЛЬ
показать весь комментарий
27.05.2022 13:15 Ответить


Дон-дон, ты?
показать весь комментарий
27.05.2022 13:16 Ответить
показать весь комментарий
27.05.2022 13:18 Ответить
Капитан Очевидность? Рад знакомству
показать весь комментарий
27.05.2022 13:07 Ответить
Та досить вже язиком теліпати. На хід війни це ніяк не впливає.
показать весь комментарий
27.05.2022 13:07 Ответить
Це все дуже приємно чути, але за три місяці вже втратило свіжість. Може вже пора наповнювати ленд-ліз хоч якимось сенсом? Навіщо нам літаки, коли вже не буде пілотів?
показать весь комментарий
27.05.2022 13:10 Ответить
Війна Росії проти України - війна на знищення суверенної країни та всього українського народу

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/bucha-u-misti-desyatki-til-vbitih-rosiyanami-mirnih-zhiteliv-foto-novini-ukrajini-50230646.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics Фотографії з Бучі, опубліковані після того, як російські війська відступили з Київщини - шокували весь світ . Світлини з трупами українських замордованих цивільних опинилися на перших шпальтах провідних ЗМІ, від повідомлень про зґвалтованих та вбитих російськими окупантами дівчаток холоне кров. Тим часом український уряд закликає світ накласти на Росію енергетичне ембарго, а європейські країни масово відкликають зі своїх країн дипломатів РФ. Чи зупиниться на цьому Росія? Найімовірніше, ні. Росія прагне повного знищення української держави та українців як етносу, і більше цього не приховує.
показать весь комментарий
27.05.2022 13:13 Ответить
Чим більше нас вихваляють за мужність, волю до перемоги, віру в незалежність тим менше реальної допомоги зброєю. Якась, курва, зворотня пропорційність.
показать весь комментарий
27.05.2022 13:24 Ответить
 
 