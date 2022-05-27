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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Замість того, щоб стерти незалежність України, Путін її зміцнив, - Блінкен

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей, а лише зміцнив Україну й НАТО.

Про це Блінкен сказав під час виступу в університеті імені Джорджа Вашингтона, передає Цензор.НЕТ.

"І хоча війна ще не закінчена, президент Путін не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Замість того, щоб стерти незалежність України, він її зміцнив. Замість того, щоб розділити НАТО, він об’єднав його. Замість того, щоб стверджувати силу Росії, він її підриває. І замість того, щоб послабити міжнародний порядок, він об’єднав країни для його захисту", - наголосив він.

За словами держсекретаря, президент Росії становить явну загрозу.

"Нападаючи на Україну три місяці тому, він також атакував принципи суверенітету та територіальної цілісності, закріплені в Статуті ООН, щоб захистити всі країни від завоювання чи примусу. Тому так багато країн об’єдналися, щоб протистояти цій агресії, бо вони бачать у ній прямий замах на фундамент свого власного миру та безпеки", - додав Блінкен.

Також читайте: Частиною путінської війни є спроба стерти українську ідентичність, - Блінкен

Автор: 

путін (23740) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+7
Не ссцы, рашотроллик. Это у вас останется территория во внутреннем радиусе МКАД (и это в лучшем случае).
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27.05.2022 13:11
+5


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Реєстрація: 27.05.2022

КАЦАПСКИЙ ТРОЛЬ
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27.05.2022 13:15
+4
И это правда, мне кажется что в 2024 году опзж взяли бы большинство и привет янык 2.0
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27.05.2022 13:00
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И это правда, мне кажется что в 2024 году опзж взяли бы большинство и привет янык 2.0
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27.05.2022 13:00 Відповісти
Ага, тупое ***** поспешило. 100% после Зели выбрали бы Бойка, который бы превратил бы Украину в беларуссию №2.
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27.05.2022 14:15 Відповісти
Не 100%, а 73% овец.
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27.05.2022 14:29 Відповісти
Не ссцы, рашотроллик. Это у вас останется территория во внутреннем радиусе МКАД (и это в лучшем случае).
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27.05.2022 13:11 Відповісти
27.05.22. шмель летит на куй.
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27.05.2022 13:13 Відповісти


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Я читаю: 0

Реєстрація: 27.05.2022

КАЦАПСКИЙ ТРОЛЬ
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27.05.2022 13:15 Відповісти


Дон-дон, ты?
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27.05.2022 13:16 Відповісти
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27.05.2022 13:18 Відповісти
Капитан Очевидность? Рад знакомству
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27.05.2022 13:07 Відповісти
Та досить вже язиком теліпати. На хід війни це ніяк не впливає.
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27.05.2022 13:07 Відповісти
Це все дуже приємно чути, але за три місяці вже втратило свіжість. Може вже пора наповнювати ленд-ліз хоч якимось сенсом? Навіщо нам літаки, коли вже не буде пілотів?
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27.05.2022 13:10 Відповісти
Війна Росії проти України - війна на знищення суверенної країни та всього українського народу

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/bucha-u-misti-desyatki-til-vbitih-rosiyanami-mirnih-zhiteliv-foto-novini-ukrajini-50230646.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics Фотографії з Бучі, опубліковані після того, як російські війська відступили з Київщини - шокували весь світ . Світлини з трупами українських замордованих цивільних опинилися на перших шпальтах провідних ЗМІ, від повідомлень про зґвалтованих та вбитих російськими окупантами дівчаток холоне кров. Тим часом український уряд закликає світ накласти на Росію енергетичне ембарго, а європейські країни масово відкликають зі своїх країн дипломатів РФ. Чи зупиниться на цьому Росія? Найімовірніше, ні. Росія прагне повного знищення української держави та українців як етносу, і більше цього не приховує.
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27.05.2022 13:13 Відповісти
Чим більше нас вихваляють за мужність, волю до перемоги, віру в незалежність тим менше реальної допомоги зброєю. Якась, курва, зворотня пропорційність.
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27.05.2022 13:24 Відповісти
 
 