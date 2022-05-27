Замість того, щоб стерти незалежність України, Путін її зміцнив, - Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Путін не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей, а лише зміцнив Україну й НАТО.
Про це Блінкен сказав під час виступу в університеті імені Джорджа Вашингтона, передає Цензор.НЕТ.
"І хоча війна ще не закінчена, президент Путін не зміг досягти жодної зі своїх стратегічних цілей. Замість того, щоб стерти незалежність України, він її зміцнив. Замість того, щоб розділити НАТО, він об’єднав його. Замість того, щоб стверджувати силу Росії, він її підриває. І замість того, щоб послабити міжнародний порядок, він об’єднав країни для його захисту", - наголосив він.
За словами держсекретаря, президент Росії становить явну загрозу.
"Нападаючи на Україну три місяці тому, він також атакував принципи суверенітету та територіальної цілісності, закріплені в Статуті ООН, щоб захистити всі країни від завоювання чи примусу. Тому так багато країн об’єдналися, щоб протистояти цій агресії, бо вони бачать у ній прямий замах на фундамент свого власного миру та безпеки", - додав Блінкен.
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Реєстрація: 27.05.2022
КАЦАПСКИЙ ТРОЛЬ
Дон-дон, ты?
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/bucha-u-misti-desyatki-til-vbitih-rosiyanami-mirnih-zhiteliv-foto-novini-ukrajini-50230646.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics Фотографії з Бучі, опубліковані після того, як російські війська відступили з Київщини - шокували весь світ . Світлини з трупами українських замордованих цивільних опинилися на перших шпальтах провідних ЗМІ, від повідомлень про зґвалтованих та вбитих російськими окупантами дівчаток холоне кров. Тим часом український уряд закликає світ накласти на Росію енергетичне ембарго, а європейські країни масово відкликають зі своїх країн дипломатів РФ. Чи зупиниться на цьому Росія? Найімовірніше, ні. Росія прагне повного знищення української держави та українців як етносу, і більше цього не приховує.