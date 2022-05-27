Посольство Северной Македонии возобновляет работу в Киеве
Посольство Северной Македонии возобновляет работу в Киеве, сообщил министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вместе со мной приехали и представители посольства, которые начиная с сегодняшнего дня возобновляют работу посольства в полном масштабе. Символизм абсолютно очевиден, и мы именно поэтому понимаем необходимость возобновления дипломатической деятельности", - подчеркнул он.
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Якщо македонці наші симпатизанти, з огляду на становище України, це особлива ситуація
І я сподіваюсь Північна Македонія не ображається на відсутніть бурхливої позитивної реакції українцівтільки, коли нас намагаються перетравити, а конкретно кремлівська собака кожний день вбиває навіть не наших військових, а цивільних людей, будинки яких перетворюються на порох.
Якби ще П. Македонія насмілилася нам допомагати, і допомогла взагалі було б чудово. Хто тобі друг, а хто тобі зовсім не друг, закладається саме у таких ситуаціях.