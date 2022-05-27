Посольство Северной Македонии возобновляет работу в Киеве, сообщил министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вместе со мной приехали и представители посольства, которые начиная с сегодняшнего дня возобновляют работу посольства в полном масштабе. Символизм абсолютно очевиден, и мы именно поэтому понимаем необходимость возобновления дипломатической деятельности", - подчеркнул он.

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