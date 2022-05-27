Посольство Північної Македонії відновлює роботу у Києві

Посольство Північної Македонії відновлює роботу в Києві, повідомив міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Разом зі мною приїхали й представники посольства, які починаючи з сьогоднішнього дня відновлюють роботу посольства в повному масштабі. Символізм є абсолютно очевидним, і ми саме тому розуміємо необхідність відновлення дипломатичної діяльності", - наголосив він.

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