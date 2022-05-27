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Посольство Північної Македонії відновлює роботу у Києві

посольство,македонія

Посольство Північної Македонії відновлює роботу в Києві, повідомив міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Разом зі мною приїхали й представники посольства, які починаючи з сьогоднішнього дня відновлюють роботу посольства в повному масштабі. Символізм є абсолютно очевидним, і ми саме тому розуміємо необхідність відновлення дипломатичної діяльності", - наголосив він.

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Автор: 

Македонія (115) посольство (942)


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Образливо, мабуть , для країни, що ніхто не відгукнувся на повернення її дипломатів у Київ.
Якщо македонці наші симпатизанти, з огляду на становище України, це особлива ситуація
І я сподіваюсь Північна Македонія не ображається на відсутніть бурхливої позитивної реакції українцівтільки, коли нас намагаються перетравити, а конкретно кремлівська собака кожний день вбиває навіть не наших військових, а цивільних людей, будинки яких перетворюються на порох.
Якби ще П. Македонія насмілилася нам допомагати, і допомогла взагалі було б чудово. Хто тобі друг, а хто тобі зовсім не друг, закладається саме у таких ситуаціях.
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27.05.2022 15:21 Відповісти
 
 