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Новости Война
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Российская армия применила против Украины уже 2400 разных ракет, - Зеленский. ВИДЕО

ракета

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к политикам и народу Индонезии, выступая в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Чем быстрее будут освобождены наши земли от оккупантов, тем надежнее будут защищены люди повсюду в мире. Защищены от агрессивных желаний тех, кто хочет проводить колониальную политику, как в старые времена. Если мир действительно будет объединенным и честным по отношению к этой агрессии России против нашего суверенного государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями. Неделями, даже не месяцами", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в течение трех месяцев полномасштабной войны российские боевые самолеты более трех тысяч раз появлялись в украинском небе.

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"Российская армия применила против Украины уже 2400 различных ракет. Абсолютное большинство ударов - по гражданской инфраструктуре, по предприятиям, по складам, в том числе по складам с продовольствием, по жилым домам, по железной дороге", - сказал президент.

Он также проинформировал, что разрушены более 600 учреждений здравоохранения, почти 2000 образовательных объектов. Кроме того, Зеленский отметил, что в разных регионах Украины в результате боевых действий повреждены десятки религиозных объектов.

Зеленский (20196) Индонезия (140) ракеты (3549)


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Топ комментарии
+5
ВСУ на Донбассе уничтожили роту россиян из Тулы: погибло 85% подразделения, включая весь командный состав 💪
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27.05.2022 15:30
+3
А скільки наших ракет було виготовлено з 2019 року?
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27.05.2022 15:18
+2
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27.05.2022 15:27
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А скільки наших ракет було виготовлено з 2019 року?
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27.05.2022 15:18 Ответить
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27.05.2022 15:27 Ответить
Епічне фото. )
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27.05.2022 16:00 Ответить
По Арестовичу це вдвічі більше ніж він казав є у наявності в кацапії.
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27.05.2022 15:26 Ответить
Меньше слухай Люсю,крепше будеш спатки..вір краще та допомагай ЗСУ..І буде тобі щастя)
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27.05.2022 15:28 Ответить
Слухав спочатку, бо він у кожному утюгу був. ЗСУ нажаль вже не допомагаю, бо закінчились гроші. Зовсім. Обіцяні 2 тисячі як ВПО щось обіцяють по сі пори. Не рисом же допомагати чи борошном, які час від часу дають в церкві.
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27.05.2022 15:36 Ответить
попал в будущее а ракеты все летят
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27.05.2022 20:38 Ответить
ВСУ на Донбассе уничтожили роту россиян из Тулы: погибло 85% подразделения, включая весь командный состав 💪
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27.05.2022 15:30 Ответить
Соколи наші! Хай береже їх Господь.
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27.05.2022 16:02 Ответить
Статист.
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27.05.2022 15:59 Ответить
А мы применили против кацапов две, не так ли зелень? И те экспортно-отжатые
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27.05.2022 16:02 Ответить
І вони попали в крейсер москва,а обломки "нептуна"по репутації зе і ко
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27.05.2022 16:37 Ответить
Когда уже дроны дальнего радиуса будут выводить из строя носители ракет. Давно пора подразделение охотников за пусковыми установками организовать.
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27.05.2022 17:14 Ответить
 
 