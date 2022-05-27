Российская армия применила против Украины уже 2400 разных ракет, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к политикам и народу Индонезии, выступая в индонезийском аналитическом центре Foreign Policy Community of Indonesia.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Чем быстрее будут освобождены наши земли от оккупантов, тем надежнее будут защищены люди повсюду в мире. Защищены от агрессивных желаний тех, кто хочет проводить колониальную политику, как в старые времена. Если мир действительно будет объединенным и честным по отношению к этой агрессии России против нашего суверенного государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями. Неделями, даже не месяцами", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в течение трех месяцев полномасштабной войны российские боевые самолеты более трех тысяч раз появлялись в украинском небе.

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"Российская армия применила против Украины уже 2400 различных ракет. Абсолютное большинство ударов - по гражданской инфраструктуре, по предприятиям, по складам, в том числе по складам с продовольствием, по жилым домам, по железной дороге", - сказал президент.

Он также проинформировал, что разрушены более 600 учреждений здравоохранения, почти 2000 образовательных объектов. Кроме того, Зеленский отметил, что в разных регионах Украины в результате боевых действий повреждены десятки религиозных объектов.