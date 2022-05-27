Расширение ЕС на Балканы и восток – гарантия безопасности Европы, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что принятие в Евросоюз новых членов на юге и востоке Европы было бы лучшей гарантией стабильности в регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Украина полностью поддерживает членство Северной Македонии в ЕС и желает ей как можно быстрее войти в состав этого объединения. Я считаю, что если ЕС действительно работает на безопасность и процветание Европы, то единственный путь достижения этого - расширение Европейского Союза на Балканы и на восток, чтобы распространять свои нормы, ценности и объединять разделяющих их. Только такое расширение станет гарантией того, что в это пространство не зайдут другие игроки и не начнут навязывать свои правила, свое видение и не дестабилизируют Европу", - пояснил Кулеба.

Он заявил также, что Северная Македония и Украина не считают себя "конкурентами" на пути в ЕС, апеллируя к распространенному в Евросоюзе аргументу о том, что сначала в блок нужно принять страны Западных Балкан, начавшие этот процесс раньше.

"Мы договорились о двух вещах. Во-первых, я подтверждаю, что Северная Македония полностью поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство на июньском саммите и не соглашается с теми, кто пытается противопоставить украинскую заявку и процесс европейской интеграции Северной Македонии. Мы вместе с Буяром исключаем, что есть определенный конфликт и что пока не будут сделаны следующие шаги в евроинтеграции Северной Македонии, нельзя предоставлять статус кандидата Украине", - подчеркнул министр.

Также министры договорились работать каждый по своей линии со скептиками в ЕС и дружественными странами, чтобы преодолевать препятствия на пути к членству.

Читайте также: ЕС разрабатывает план на случай, если РФ в этом году полностью остановит поставки газа, – еврокомиссар Симсон