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Розширення ЄС на Балкани та схід - гарантія безпеки Європи, - Кулеба

евросоюз

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прийняття до Євросоюзу нових членів на півдні та сході Європи було би найкращою гарантією стабільності у регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна ЄП.

"Україна повністю підтримує членство Північної Македонії у ЄС і бажає їй якнайшвидше увійти до складу цього об’єднання. Я вважаю, що якщо ЄС дійсно дбає про безпеку і процвітання Європи, то єдиний шлях досягнення цього - розширення Європейського Союзу на Балкани і на схід, щоб поширювати свої норми, цінності і об’єднувати тих, хто поділяє їх. Тільки таке розширення стане гарантією того, що у цей простір не зайдуть інші гравці і не почнуть нав’язувати свої правила, своє бачення і не дестабілізують Європу", - пояснив Кулеба.

Він заявив також, що Північна Македонія та Україна не вважають себе "конкурентами" на шляху до ЄС, апелюючи до поширеного у Євросоюзі аргументу про те, що спершу до блоку потрібно прийняти країни Західних Балкан, які почали цей процес раніше.

"Ми домовились про дві речі. По-перше, я підтверджую, що Північна Македонія повністю підтримує надання Україні статусу кандидата на членство на червневому саміті і не погоджується з тими, хто намагається протиставити українську заявку і процес європейської інтеграції Північної Македонії. Ми разом з Буяром відкидаємо, що є певний конфлікт і що поки не будуть зроблені наступні кроки у євроінтеграції Північної Македонії, не можна надавати статус кандидата Україні", - наголосив міністр.

Також міністри домовилися працювати кожен по своїй лінії зі скептиками у ЄС та найбільш дружніми країнами, щоб долати перешкоди на шляху до членства.

Також читайте: ЄС розробляє план на випадок, якщо РФ цьогоріч повністю зупинить поставки газу, - єврокомісарка Сімсон

Автор: 

Євросоюз (13306) Кулеба Дмитро (3604)


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Мені особисто , розумнішою видасться пропозиція Джонсона про створення союзу - альтернативи ЄС ( Британія , Естонія , Латвія , Литва , Польща , Україна , Туреччина) .
ЄС показав себе абсолютно скорумпованою , недієздатною та бесполєзною організацією , члени якої , до тогож , постійно займаються взаємопоборюванням один-одного .
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27.05.2022 15:33 Відповісти
Останніми місяцями стало очевидно, що багато європейських держав більше дбають про припинення війни, ніж про те, хто переможе. Особливо, здається, зацікавлена ​​у збереженні можливості повернути довоєнний статус-кво Німеччина. Але Берлін у цьому не самотній. Після свого успішного переобрання президент Франції Емманюель Макрон https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F загеджував свої ставки, заявивши, що майбутній мир у Східній Європі не мусить включати непотрібне приниження Росії й може враховувати територіальні поступки Москві.

Порівняно з реакцією США та Великої Британії, континентальна підтримка України була слабшою з початку війни. За даними Кільського інституту світової економіки, лише за перший місяць США виділили 4,4 мільярда доларів на обладнання й іншу допомогу Україні - вдвічі більше, ніж ЄС та його країни-члени. Якщо Україна виживе в цій війні, то насамперед завдяки підтримці Вашингтона та Лондона, а також деяких східноєвропейських держав, особливо Польщі. І все ж навіть такі країни-яструби, як Польща, хочуть отримати гарантії США щодо поповнення своїх запасів озброєння, перш ніж вони проявлять готовність відправити в Україну ******* зброю.

На позір виглядає, що прагнення Німеччини надати краще обладнання зростає, але кожна обіцянка, як бачимо, відразу ************* на бюрократичні чи логістичні перешкоди, на вирішення яких йдуть тижні або місяці. Останній приклад - постачання зенітного танка "Гепард", для якого забракло необхідних ***********.

Враховуючи такий розвиток ситуації, було би надто оптимістично очікувати на швидкий вступ України до ЄС. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок дали зрозуміти, що підтримають такий крок, але вони знають, що принаймні одна з 27 країн-членів ЄС накладе вето на повноправне членство Києва. Неясно, хто саме - Угорщина, Австрія, Франція чи навіть сама Німеччина, але Макрон дуже ясно вказав, чого очікувати. Нещодавно він запропонував на додаток до ЄС створити "європейську політичну спільноту" - свого роду чистилище для держав, які хотіли би набути повноправне членство, але, мабуть, ніколи його не отримають.

Незважаючи на понаднаціональні амбіції ЄС та його найпалкіших прихильників, у політичних розрахунках країн-членів, як і раніше, домінують національні інтереси. Для Парижа та Берліна українська криза - це не тільки питання безпеки, ця криза також може визначити майбутній розподіл влади в ЄС.

Найпрестижніші посади в ЄС обіймають західноєвропейські політики, що відображає дисбаланс сил між Східною та Західною Європою: від фон дер Ляєн (Німеччина) і президентки Європейського центрального банку Крістін Лаґард (Франція) до високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля (Іспанія) та президента Європейської Ради Шарля Мішеля (Бельгія). Східноєвропейські уряди чітко дають зрозуміти, що такий статус-кво стає для них дедалі неприйнятнішим, а війна в Україні надала їм додаткову впевненість у необхідності його змінити.

ЄС побудований навколо Німеччини та Франції, й обидві держави ревно оберігають свою позицію остаточних децидентів в Європі. Політики обох країн усвідомлюють, що Україна в ЄС може призвести до створення конкуруючої осі Варшава-Київ, чого не хочуть ні Франція, ні Німеччина. Україна політично та культурно ближча до Польщі, ніж до Німеччини, а це означає, що вага Німеччини в ЄС може значно зменшитися за рахунок зростання східноєвропейського впливу.

Ці думки можуть видатися цинічними у світлі героїчної боротьби України та її народу, але було би помилкою вважати, що на зміну політиці сили прийшли загальновизнані ідеали. Як зазначив Талейран, давати обіцянки є частиною дипломатії, але в кінцевому підсумку дії важливіші за слова.

Ральф Ґерт Шельгаммер є доцентом політичних наук та економіки у Віденському приватному університеті Вебстера.
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27.05.2022 15:43 Відповісти
Я вважаю, що якщо ЄС дійсно дбає про безпеку і процвітання Європи, Кулєба точно знає ,чому шведи і фіни так не вважають , і знають що ЄС не дбає про ніяку безпеку ,а саме тому їхня мудра влада , на відміну від "мудрих" квартальних імітаторів при владі , дуже швидко пішла під крило НАТО, котре,бризкаючи слюнями ,критикує вся "зелена" влада, починаючи від самого "найзеленішого "
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27.05.2022 15:44 Відповісти
 
 