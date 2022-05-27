Розширення ЄС на Балкани та схід - гарантія безпеки Європи, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що прийняття до Євросоюзу нових членів на півдні та сході Європи було би найкращою гарантією стабільності у регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна ЄП.

"Україна повністю підтримує членство Північної Македонії у ЄС і бажає їй якнайшвидше увійти до складу цього об’єднання. Я вважаю, що якщо ЄС дійсно дбає про безпеку і процвітання Європи, то єдиний шлях досягнення цього - розширення Європейського Союзу на Балкани і на схід, щоб поширювати свої норми, цінності і об’єднувати тих, хто поділяє їх. Тільки таке розширення стане гарантією того, що у цей простір не зайдуть інші гравці і не почнуть нав’язувати свої правила, своє бачення і не дестабілізують Європу", - пояснив Кулеба.

Він заявив також, що Північна Македонія та Україна не вважають себе "конкурентами" на шляху до ЄС, апелюючи до поширеного у Євросоюзі аргументу про те, що спершу до блоку потрібно прийняти країни Західних Балкан, які почали цей процес раніше.

"Ми домовились про дві речі. По-перше, я підтверджую, що Північна Македонія повністю підтримує надання Україні статусу кандидата на членство на червневому саміті і не погоджується з тими, хто намагається протиставити українську заявку і процес європейської інтеграції Північної Македонії. Ми разом з Буяром відкидаємо, що є певний конфлікт і що поки не будуть зроблені наступні кроки у євроінтеграції Північної Македонії, не можна надавати статус кандидата Україні", - наголосив міністр.

Також міністри домовилися працювати кожен по своїй лінії зі скептиками у ЄС та найбільш дружніми країнами, щоб долати перешкоди на шляху до членства.

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