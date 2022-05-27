Тупицкий объявлен в международный розыск, - Офис Генпрокурора

Объявлен в международный розыск бывший Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий. Его обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений против правосудия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Соответствующее ходатайство было заявлено прокурорами в связи с систематическим уклонением обвиняемого от суда. Установлено, что 17 марта 2022 года обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения, с нарушением установленного законодательством порядка, без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области, и находится на территории Австрийской Республики. Эти обстоятельства являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве", - сообщили в ОГП.

Обвинительный акт в отношении бывшего Председателя Конституционного Суда Украины был направлен в Подольский районный суд города Киева 25 мая 2021 года.

По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый, действуя по корыстным мотивам, в личных интересах и в интересах своего знакомого – бывшего Председателя Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, осуществлял подкуп свидетеля, чтобы он отказался от дачи показаний или давал заведомо неправдивые сведения в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод". Кроме того, в течение 2018 – 2019 годов обвиняемый неоднократно, по корыстным мотивам, предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты относительно особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 386 ст. Украины).

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