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Тупицкий объявлен в международный розыск, - Офис Генпрокурора

тупицкий

Объявлен в международный розыск бывший Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий. Его обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений против правосудия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Соответствующее ходатайство было заявлено прокурорами в связи с систематическим уклонением обвиняемого от суда. Установлено, что 17 марта 2022 года обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения, с нарушением установленного законодательством порядка, без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области, и находится на территории Австрийской Республики. Эти обстоятельства являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве", - сообщили в ОГП.

Обвинительный акт в отношении бывшего Председателя Конституционного Суда Украины был направлен в Подольский районный суд города Киева 25 мая 2021 года.

По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый, действуя по корыстным мотивам, в личных интересах и в интересах своего знакомого – бывшего Председателя Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, осуществлял подкуп свидетеля, чтобы он отказался от дачи показаний или давал заведомо неправдивые сведения в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод". Кроме того, в течение 2018 – 2019 годов обвиняемый неоднократно, по корыстным мотивам, предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты относительно особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 386 ст. Украины).

Также читайте: Тупицкий и ряд судей должны были легитимизировать Януковича в Украине, - Данилов

Автор: 

КС (2248) розыск (840) Тупицкий (233) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+37
А чого чекали до того як він "незаконно перетнув кордон"? А тепер це - лише "імітація бурхливої діяльності"!
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27.05.2022 15:26
+28
Классика жанра нашего "правосудия": сначала дали уйти, а потом в международный розыск объявляют
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27.05.2022 15:27
+19
взяли плату за проїзд) не могли ж так відразу)
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27.05.2022 15:29
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А чого чекали до того як він "незаконно перетнув кордон"? А тепер це - лише "імітація бурхливої діяльності"!
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27.05.2022 15:26 Ответить
взяли плату за проїзд) не могли ж так відразу)
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27.05.2022 15:29 Ответить
Анонсую новий квартально-дебільний серіал ! Назва вже є : "Тупіцкій". Коротко зміст : "ловлять" , як медведчука , і він дає "показання" на Порошенка . Цікаво , він буде в трусах , як чаус , чи в військовій формі , як медведчук ?
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27.05.2022 16:02 Ответить
В трусах і воєнному кителі
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27.05.2022 16:08 Ответить
труси будуть поверх камуфляжних шароварив . а сорочка вишивана червоними и билымы нитками --- потим показання на ПЕТРА
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27.05.2022 17:33 Ответить
Чаус 2 в действии.
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27.05.2022 17:38 Ответить
Классика жанра нашего "правосудия": сначала дали уйти, а потом в международный розыск объявляют
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27.05.2022 15:27 Ответить
аж смішно, просто піздєц)) від часів мошонки нічого нового)
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27.05.2022 15:27 Ответить
Бабок з семками цілі групи ганяють бидлопіліцейських та переслідують з метою віджиму майна. А суди виносять рішення з метою знищення нації
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27.05.2022 15:52 Ответить
Жаби з гадюками не зторгувались?
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27.05.2022 15:28 Ответить
Эта вам не Михо Сакашвили ловить
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27.05.2022 15:28 Ответить
не заздри, Сраакашвіля в безпеці, коханки та коханці навідують, на голову ракети не падають...
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27.05.2022 19:58 Ответить
Бєнєдіктова! Альо!
Данілов сказав, що про роль Тупіцина у плаах кремля із легітимізації Яника ви знали ще в лютому 2021 року!
Ще раз - 2021 року!!!
Що ви робили цілий рік? Чекали, поки Тупіцин звалить з країни?
Ви там зовсім опіздали?
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27.05.2022 15:30 Ответить
Зеля пресує Конституційний суд, щоб перенести вибори в Раду і обратись на другий термін.
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27.05.2022 15:31 Ответить
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27.05.2022 15:35 Ответить
Боротьба Зе "за чесність" у судах завжди повязана з виборами і владою.
Як в той пісні : "Мальчік хочіт на втарой строк. Чікі чік чікі чікіта"
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27.05.2022 15:58 Ответить
Фігасобі, оце оперативність! Ця тварюка вже два місяця закордоном, а його тільки сьогодні оголосили в розшук
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27.05.2022 15:33 Ответить
Чувак с безопасно помахал всей Украине в прямом эфир
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27.05.2022 15:41 Ответить
чего этого тупорылого разыскивать?* его х6 белый баварец, с номером АА 0880 ТІ широко известен в узких венских кругах и уже не только во втором бецирке.
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27.05.2022 15:43 Ответить
От я все думаю... А чому це він так легко зазделегідь втік за кордон? Може, комусь буде незручно згадувати, що там було у 2019 році, коли Зеля незаконно розігнав ВР?
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27.05.2022 15:48 Ответить
Часом там прізвище Пороха не вспливу у цій енергійній боротьбі Зе влади за чесність в Конституційному Суді ? Бо це його ідея фікс і мета судячи за все на все життя.
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27.05.2022 15:53 Ответить
бородата бебцяня, надзвичайно потужна в проктології та лялькоруханні... Не втихомириться, поки не поверне приватНе житдя по цілому світу...
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27.05.2022 18:02 Ответить
думав почему так тупицкий в немилости в зе, а например другие более жадные судьи спокойно работают, например вовк - есть и видео и фото как он берет взятки чего нет по тупицкому, вовк даже зе и ермака называл дибилами, денисову - проституткой, что отчасти правда) получается все просто - переворот на троне хотел сделать
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27.05.2022 15:53 Ответить
Дочекались коли це падло поїхало в мордор до петуховіча заморський віскарик потягувати? А тепер волають на допомогу міжнародним пАртньорам...
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27.05.2022 15:57 Ответить
те що тупицький має сидіти з конфіскацією народ давно знає а влада тільки що взнала......як це може таке бути чи розраховано на невибагливу публіку то так можна самим стати публікою
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27.05.2022 15:59 Ответить
Зато к вовку у венедиктовой претензий нет.
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27.05.2022 15:59 Ответить
Своїх не чипаємо.
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27.05.2022 16:01 Ответить
Так он же, свой человек для неё, какие там могут быть пртензии?
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27.05.2022 19:11 Ответить
Як можна розшукувати таку поважну людину?
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27.05.2022 16:00 Ответить
Сбежавший из Украины во время войны экс-глава КСУ Тупицкий в спортивных штанах спокойно пьет кофе в Вене Министерство финансов Соединенных Штатов объявило о новых санкциях против бывшего заместителя главы администрации президента Украины времен Януковича Андрея Портнова.
Соответствующий список имеется в распоряжении "Европейской правды".
Санкции введены в рамках так называемого закона Магнитского, предусматривающего наказание для людей, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека.
Почему Портнова не обьявили в международный розыск?
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27.05.2022 16:02 Ответить
Он что, единственный? По остальным тоже ждут, пока "перетнуть кордон"? Например, судья Вовк, который с Медведчука снял электронный браслет: где он?
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27.05.2022 16:06 Ответить
Судью будут судить
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27.05.2022 16:07 Ответить
Наприкінці травня помітили, що з початку війни в країні відсутній Тупицький. Тупі проти ще тупіших.
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27.05.2022 16:26 Ответить
ні- це гешефт...
тільки тс-с, а то "Цензор-Юрія" за кляузою Безуглої, лейтенант Бакланов замаринує.
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27.05.2022 19:53 Ответить
Это перевод темы с азовсталь, почему ******** и т.д. после того как зеленский не задеклорировал доход с овгз, тупицкий убрал уголовную ответсвенность. В общем свои дали выехать, сейчас имитируют деятельность
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27.05.2022 16:31 Ответить
зеБИлы!!! а в частности билетер 95 квартала с липовым званием и фигурант нескольких уголовных производств баканов, он в Австрии там куда вы дали ему сбежать....
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27.05.2022 16:31 Ответить
І це всьо
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27.05.2022 16:32 Ответить
Цирк продовжується. Другий сезон.
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27.05.2022 16:41 Ответить
А не пішов би цей нікчемний офіс чергового гівнопрокурора темним лісом.... .
Нікчеми і нездари..... , і з цим лайном на керівних посадах якось треба вигравати війну проти рашапоїдної срані.... . Все очевиднішим стає той факт що не вичистивши владні конюшні від корупції і безвідповідальності, за так би мовити, сприятливих умов військового стану повноцїнної перемоги над кремлем і ху.йлом нам навряд чи вдасться.
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27.05.2022 16:42 Ответить
жували... жували соплі, поки зрадник не втік... кого тепер звинувачувати? скіль таких жовоблєвотін у Зеленої влади?
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27.05.2022 16:56 Ответить
А чого його шукати, вОНО в австрії, а вона його не віддасть!!!!!!!Тема закрита!!!!!!!
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27.05.2022 17:41 Ответить
А шо там по разминированию Чонгара и сдаче юга Украины врагу? Дело движется? А предъявить Безмозглой обвинение в деморализации ЗСУ и саботаж расследования по Вагнеровцам, а также незаконное вмешательство в работу СБУ? Сдача Азовцев? Разхераченые учебные полигоны с кучей жертв? Никто не хочет расследовать? Зелёные ублюдки
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27.05.2022 20:08 Ответить
Уууупс, загубили.
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27.05.2022 20:13 Ответить
Маски-шоу нервно курят в стороне...
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27.05.2022 20:55 Ответить
Так я не понял, сначала его в женском парике, розовых трусиках и платье жена благополучно вывезла на машине, а пограничники с таможней стыдливо отвернулись и скромно не заметили. Потом от в Вене кофе пил, а после вчерашнего спитча Данилова его решили поискать. Страну и адрес дать или мы легких путей не ищем?
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27.05.2022 20:55 Ответить
а шо Шуфрич, вернулся уже ?
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27.05.2022 22:14 Ответить
ТАК ВОЗЬМИТЕ ЕГО РОДСТВЕННИКОВ !!!
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27.05.2022 23:08 Ответить
ИЛИ ВЫ ПЗДЮКИ ****** !?
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27.05.2022 23:13 Ответить
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27.05.2022 23:29 Ответить
Війна Зеленського з Конституційним судом - це війна за те, щоб не скасували антиконституційний закон про дерибан української землі. Нічого іншого тут немає!
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28.05.2022 00:53 Ответить
А набір судів - Антикорупційний Конституційний - це таке бадилля...
Є Карний Кодекс, є Конституція - нахрена плодити юридичних глистів?
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28.05.2022 01:09 Ответить
Месьє знають толк в збоченнях - довго товклись, щоб позбавити імунітету, відпустити,потім шукати.
Дрюч та вздрюч - імітація діяльності.
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28.05.2022 01:03 Ответить
Невже ціле СБУ - допетрило?
Вони ж тільки переговори з мобілок перехвачують - такий труд.
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28.05.2022 01:05 Ответить
Показово мудохали з ним - позбавили... упустили... *******... Нафіг?
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28.05.2022 01:11 Ответить
канєшно, у суддів жалованіє маленьке! Як же їм не красти? Нада їм дати харошу зарплату. Мільярд долярів. За день
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28.05.2022 01:31 Ответить
********™ © 2022 арєстовічЪ™
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28.05.2022 01:32 Ответить
От цікаво - тіко здристнуло, так зразу й в розшук.
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28.05.2022 03:52 Ответить
натяк на таблицю ділення:
Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - розповів Гетманцев. Джерело: https://biz.censor.net/n3343238
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28.05.2022 13:38 Ответить
 
 