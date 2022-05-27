Тупицкий объявлен в международный розыск, - Офис Генпрокурора
Объявлен в международный розыск бывший Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий. Его обвиняют в совершении ряда уголовных преступлений против правосудия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
"Соответствующее ходатайство было заявлено прокурорами в связи с систематическим уклонением обвиняемого от суда. Установлено, что 17 марта 2022 года обвиняемый, не имея законных оснований для выезда из Украины в условиях военного положения, с нарушением установленного законодательством порядка, без прохождения пограничного и таможенного контроля, пересек государственную границу Украины в районе пункта пропуска "Косино" в Закарпатской области, и находится на территории Австрийской Республики. Эти обстоятельства являются предметом досудебного расследования в отдельном производстве", - сообщили в ОГП.
Обвинительный акт в отношении бывшего Председателя Конституционного Суда Украины был направлен в Подольский районный суд города Киева 25 мая 2021 года.
По версии следствия, в октябре 2018 года обвиняемый, действуя по корыстным мотивам, в личных интересах и в интересах своего знакомого – бывшего Председателя Высшего хозяйственного суда Украины, разыскиваемого правоохранительными органами, осуществлял подкуп свидетеля, чтобы он отказался от дачи показаний или давал заведомо неправдивые сведения в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод". Кроме того, в течение 2018 – 2019 годов обвиняемый неоднократно, по корыстным мотивам, предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты относительно особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 386 ст. Украины).
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Данілов сказав, що про роль Тупіцина у плаах кремля із легітимізації Яника ви знали ще в лютому 2021 року!
Ще раз - 2021 року!!!
Що ви робили цілий рік? Чекали, поки Тупіцин звалить з країни?
Ви там зовсім опіздали?
Як в той пісні : "Мальчік хочіт на втарой строк. Чікі чік чікі чікіта"
Соответствующий список имеется в распоряжении "Европейской правды".
Санкции введены в рамках так называемого закона Магнитского, предусматривающего наказание для людей, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека.
Почему Портнова не обьявили в международный розыск?
тільки тс-с, а то "Цензор-Юрія" за кляузою Безуглої, лейтенант Бакланов замаринує.
Нікчеми і нездари..... , і з цим лайном на керівних посадах якось треба вигравати війну проти рашапоїдної срані.... . Все очевиднішим стає той факт що не вичистивши владні конюшні від корупції і безвідповідальності, за так би мовити, сприятливих умов військового стану повноцїнної перемоги над кремлем і ху.йлом нам навряд чи вдасться.
Є Карний Кодекс, є Конституція - нахрена плодити юридичних глистів?
Дрюч та вздрюч - імітація діяльності.
Вони ж тільки переговори з мобілок перехвачують - такий труд.
Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - розповів Гетманцев. Джерело: https://biz.censor.net/n3343238