Тупицкий и ряд судей должны были легитимизировать Януковича в Украине, - Данилов

В начале полномасштабного вторжения России была информация, что Виктора Януковича привезли в Беларусь, чтобы потом, в захваченном Киеве, объявить "президентом Украины". В этой схеме должны были участвовать судьи, в том числе одиозный Александр Тупицкий.

Об этом в интервью 24 каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Данилов пояснил, что в Украине начали готовиться к полномасштабной войне России еще с февраля 2021 года, когда первое решение СНБО касалось экс-председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, который должен был участвовать в возвращении уже бывшего президента Украины.

Это доказанный факт. Это не понимают только те люди, которые закрывают глаза и не хотят с этим сейчас разбираться. Эти судьи должны сегодня давать показания СБУ как минимум, – заявил секретарь СНБО.

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Он отметил, что в России был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру, в частности, через суды и Окружной админсуд Киева, который в декабре 2021 года получил заявление от экс-президента Украины.

"Янукович не имеет к нашей стране 8 лет реально никакого отношения, но наши суды странные. Они берут это заявление", – возмутился Данилов и напомнил, как это заявление еще в январе 2022 года было назначено для рассмотрения.

Отметим, в январе 2022 года беглый президент снова пожаловался в украинский суд, который его незаконно отстранил от должности президента. ОАСК в свою очередь уже открыл тогда производство.

Глава СНБО отметил, что следующим шагом должно было стать решение Конституционного Суда во главе с Тупицким, где все сделали бы очень быстро силой или вполне добровольно.

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"Был бы легализован господин Янукович. Эти планы нам были понятны. Подготовка была очень-очень большая сделана", – резюмировал Данилов.

"Давайте будем понимать, что вообще имела в виду подготовка к войне. Мы начали готовиться к войне с февраля 2021 года, когда первое решение СНБО касалось господина Тупицкого", - подчеркнул Данилов.