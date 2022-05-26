Тупицкий и ряд судей должны были легитимизировать Януковича в Украине, - Данилов
В начале полномасштабного вторжения России была информация, что Виктора Януковича привезли в Беларусь, чтобы потом, в захваченном Киеве, объявить "президентом Украины". В этой схеме должны были участвовать судьи, в том числе одиозный Александр Тупицкий.
Об этом в интервью 24 каналу заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
Данилов пояснил, что в Украине начали готовиться к полномасштабной войне России еще с февраля 2021 года, когда первое решение СНБО касалось экс-председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого, который должен был участвовать в возвращении уже бывшего президента Украины.
Это доказанный факт. Это не понимают только те люди, которые закрывают глаза и не хотят с этим сейчас разбираться. Эти судьи должны сегодня давать показания СБУ как минимум, – заявил секретарь СНБО.
Он отметил, что в России был проект возвращения Януковича через юридическую процедуру, в частности, через суды и Окружной админсуд Киева, который в декабре 2021 года получил заявление от экс-президента Украины.
"Янукович не имеет к нашей стране 8 лет реально никакого отношения, но наши суды странные. Они берут это заявление", – возмутился Данилов и напомнил, как это заявление еще в январе 2022 года было назначено для рассмотрения.
Отметим, в январе 2022 года беглый президент снова пожаловался в украинский суд, который его незаконно отстранил от должности президента. ОАСК в свою очередь уже открыл тогда производство.
Глава СНБО отметил, что следующим шагом должно было стать решение Конституционного Суда во главе с Тупицким, где все сделали бы очень быстро силой или вполне добровольно.
"Был бы легализован господин Янукович. Эти планы нам были понятны. Подготовка была очень-очень большая сделана", – резюмировал Данилов.
"Давайте будем понимать, что вообще имела в виду подготовка к войне. Мы начали готовиться к войне с февраля 2021 года, когда первое решение СНБО касалось господина Тупицкого", - подчеркнул Данилов.
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https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2021/12/13/7317240/
ЕЛЕНА ЩЕРБАН
юристка и заместительница исполнительного директора Центра противодействия коррупции
Возвращение "легитимного" через ОАСК: что происходит с делами Януковича в Украине
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ 2021, 16:30
в самый драматический момент войны ЗЕ-ленский опять начал давить независимые институты власти
НЕ ПРОЙДЕТ !
Бреше Данілов
Але шо то пішло не так
какой Конституционный суд легимитизирует готовящуюся аннексию Херсонщины ?
орки даже фуфловый референдум не будут проводить - напишет заявление о присоедини фейковый гауляйтер и общий привет - "исконно русские территории"
Знову цирк.
Гармаш: Путін ще може використати Януковича для «легалізації» вторгнення.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-harmash-yanukovych/31678534.html
А от Окружний суд імені Портнова та Єрмака, який не хоче ліквідувати Зеленський, ВЖЕ засвітився у справі по Януковичу.
«Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження за позовом Януковича В.Ф. до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України.
Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16.02.2022 року о 10:15»
https://www.radiosvoboda.org/a/news-oask-provadzhennia-za-pozovom-ianukovycha/31633340.html
????
Цікаво, як саме від цієї зеленої гавканини швидесенько перейдуть до "ва всем вінават Порошенка"?
Чи не так, як і портнов з шуфричем?
Той же портнов-собачійрот, дружбан данілова.
Та взагалі, як мінімум 12 суддів Суду подались би в еміграцію (якби лапті Київ захопили). Невідомо, чи залишився би Тупицький - але залишилось би, ІМНО, не більше шести з них. Так, там є зрадники, але невелика кількість.
Так що бреше Данілов.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ 2021, 16:30https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2021/12/13/7317240/
На днях у Верховному Суді України https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/6/7316442/ вистояв в останній інстанції https://reyestr.court.gov.ua/Review/101634682 вирок щодо державної зради експрезидента Віктора Януковича.
Майже одночасно з цією новиною стало відомо, що Янукович https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/6/7316373/ звернувся до скандального Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом про те, що парламент не мав права усувати його від влади.
Для юристів очевидно, що позов експрезидента подано не до того суду.
За законом такі справи має розглядати виключно Верховний Суд. Більше того, для подібних позовів від колишнього президента давно пройшли строки. Адже процесуальний закон надає 6 місяців особі на звернення в суд з моменту коли вона дізналася або могла дізнатися про оскаржуване рішення. Як ви розумієте, цей строк давно пройшов.
За таких обставин цілком очевидно, що позов Януковича є частиною російської пропаганди.
На фоні інформації про нарощування російських військ поблизу кордонів України - це крок, який мав би стати частиною пропагандистських наративів про так звану "легітимність" державного зрадника.
І цей суд Янукович обрав зовсім не випадково. Окружний адміністративний суд міста Києва http://oaskfails.antac.org.ua/ відомий не просто продажністю і численними кримінальними справами. Навіть після Революції Гідності цей суд залишався частиною впливу Російської Федерації.
Так що бреше Данілов.
До речі, чому коли портнов у 2019 повернувся, то його не арештували? Проти нього з часів Пєті кримінальні справи ж були! Хто їх закрив?
та згодом використав як одноразовий гумовий предмет?
Для чого ця вся розповідь, як ви у черговий раз все "******..ли"?
То фулі ви не працюєте а тільки цирк влаштовуєте???!! Суцільне бла бла бла...
Или он с вами все вопросы порешал???
Оооо нова казка а ми знали що війна буде ще с 2021 року