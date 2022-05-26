Тупицький і ряд суддів мали легітимізувати Януковича в Україні, - Данілов

На початку повномасштабного вторгнення Росії була інформація, що Віктора Януковича привезли в Білорусь, щоб потім, у захопленому Києві, оголосити "президентом України". У цій схемі мали брати участь судді, зокрема одіозний Олександр Тупицький.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Данілов пояснив, що в Україні почали готуватися до повномасштабної війни Росії ще з лютого 2021 року, коли перше рішення РНБО стосувалося ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Він і мав брати участь у поверненні вже колишнього президента України.

Це доведений факт. Це не розуміють тільки ті люди, які заплющують очі й не мають бажання із цим зараз розбиратися. Ці судді мають сьогодні давати покази СБУ щонайменше, – заявив секретар РНБО.

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Він зазначив, що у Росії був проєкт повернення Януковича через юридичну процедуру, зокрема через суди та Окружний адмінсуд Києва, який у грудні 2021 року отримав заяву від експрезидента України.

"Янукович не має до нашої країни 8 років реально ніякого стосунку, але наші суди дивні. Вони беруть цю заяву", – обурився Данілов та нагадав, як цю заяву ще у січні 2022 року призначили до розгляду.

Зазначимо, у січні 2022 року Янукович поскаржився в український суд, що його незаконно усунули з посади президента. ОАСК своєю чергою відкрив тоді провадження.

Очільник РНБО наголосив на тому, що наступним кроком у плані держави-терористки мало стати якраз таки рішення Конституційного Суду на чолі з Тупицьким, де все зробили б дуже швидко або силоміць, або й цілком добровільно.

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"Було б легалізовано пана Януковича. Ці плани нам були зрозумілі. Підготовка була дуже-дуже велика зроблена", – резюмував Данілов нездійснені плани Кремля.

Давайте будемо розуміти, що взагалі мала на увазі підготовка до війни. Ми почали готуватися до війни з лютого 2021 року, коли перше рішення РНБО стосувалося пана Тупицького, – наголосив Данілов.