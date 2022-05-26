Тупицький і ряд суддів мали легітимізувати Януковича в Україні, - Данілов
На початку повномасштабного вторгнення Росії була інформація, що Віктора Януковича привезли в Білорусь, щоб потім, у захопленому Києві, оголосити "президентом України". У цій схемі мали брати участь судді, зокрема одіозний Олександр Тупицький.
Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.
Данілов пояснив, що в Україні почали готуватися до повномасштабної війни Росії ще з лютого 2021 року, коли перше рішення РНБО стосувалося ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Він і мав брати участь у поверненні вже колишнього президента України.
Це доведений факт. Це не розуміють тільки ті люди, які заплющують очі й не мають бажання із цим зараз розбиратися. Ці судді мають сьогодні давати покази СБУ щонайменше, – заявив секретар РНБО.
Він зазначив, що у Росії був проєкт повернення Януковича через юридичну процедуру, зокрема через суди та Окружний адмінсуд Києва, який у грудні 2021 року отримав заяву від експрезидента України.
"Янукович не має до нашої країни 8 років реально ніякого стосунку, але наші суди дивні. Вони беруть цю заяву", – обурився Данілов та нагадав, як цю заяву ще у січні 2022 року призначили до розгляду.
Зазначимо, у січні 2022 року Янукович поскаржився в український суд, що його незаконно усунули з посади президента. ОАСК своєю чергою відкрив тоді провадження.
Очільник РНБО наголосив на тому, що наступним кроком у плані держави-терористки мало стати якраз таки рішення Конституційного Суду на чолі з Тупицьким, де все зробили б дуже швидко або силоміць, або й цілком добровільно.
"Було б легалізовано пана Януковича. Ці плани нам були зрозумілі. Підготовка була дуже-дуже велика зроблена", – резюмував Данілов нездійснені плани Кремля.
Давайте будемо розуміти, що взагалі мала на увазі підготовка до війни. Ми почали готуватися до війни з лютого 2021 року, коли перше рішення РНБО стосувалося пана Тупицького, – наголосив Данілов.
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https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2021/12/13/7317240/
ЕЛЕНА ЩЕРБАН
юристка и заместительница исполнительного директора Центра противодействия коррупции
Возвращение "легитимного" через ОАСК: что происходит с делами Януковича в Украине
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ 2021, 16:30
в самый драматический момент войны ЗЕ-ленский опять начал давить независимые институты власти
НЕ ПРОЙДЕТ !
Бреше Данілов
Але шо то пішло не так
какой Конституционный суд легимитизирует готовящуюся аннексию Херсонщины ?
орки даже фуфловый референдум не будут проводить - напишет заявление о присоедини фейковый гауляйтер и общий привет - "исконно русские территории"
Знову цирк.
Гармаш: Путін ще може використати Януковича для «легалізації» вторгнення.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-harmash-yanukovych/31678534.html
А от Окружний суд імені Портнова та Єрмака, який не хоче ліквідувати Зеленський, ВЖЕ засвітився у справі по Януковичу.
«Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження за позовом Януковича В.Ф. до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України.
Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16.02.2022 року о 10:15»
https://www.radiosvoboda.org/a/news-oask-provadzhennia-za-pozovom-ianukovycha/31633340.html
????
Цікаво, як саме від цієї зеленої гавканини швидесенько перейдуть до "ва всем вінават Порошенка"?
Чи не так, як і портнов з шуфричем?
Той же портнов-собачійрот, дружбан данілова.
Та взагалі, як мінімум 12 суддів Суду подались би в еміграцію (якби лапті Київ захопили). Невідомо, чи залишився би Тупицький - але залишилось би, ІМНО, не більше шести з них. Так, там є зрадники, але невелика кількість.
Так що бреше Данілов.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ 2021, 16:30https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2021/12/13/7317240/
На днях у Верховному Суді України https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/6/7316442/ вистояв в останній інстанції https://reyestr.court.gov.ua/Review/101634682 вирок щодо державної зради експрезидента Віктора Януковича.
Майже одночасно з цією новиною стало відомо, що Янукович https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/6/7316373/ звернувся до скандального Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом про те, що парламент не мав права усувати його від влади.
Для юристів очевидно, що позов експрезидента подано не до того суду.
За законом такі справи має розглядати виключно Верховний Суд. Більше того, для подібних позовів від колишнього президента давно пройшли строки. Адже процесуальний закон надає 6 місяців особі на звернення в суд з моменту коли вона дізналася або могла дізнатися про оскаржуване рішення. Як ви розумієте, цей строк давно пройшов.
За таких обставин цілком очевидно, що позов Януковича є частиною російської пропаганди.
На фоні інформації про нарощування російських військ поблизу кордонів України - це крок, який мав би стати частиною пропагандистських наративів про так звану "легітимність" державного зрадника.
І цей суд Янукович обрав зовсім не випадково. Окружний адміністративний суд міста Києва http://oaskfails.antac.org.ua/ відомий не просто продажністю і численними кримінальними справами. Навіть після Революції Гідності цей суд залишався частиною впливу Російської Федерації.
Так що бреше Данілов.
До речі, чому коли портнов у 2019 повернувся, то його не арештували? Проти нього з часів Пєті кримінальні справи ж були! Хто їх закрив?
та згодом використав як одноразовий гумовий предмет?
Для чого ця вся розповідь, як ви у черговий раз все "******..ли"?
То фулі ви не працюєте а тільки цирк влаштовуєте???!! Суцільне бла бла бла...
Или он с вами все вопросы порешал???
Оооо нова казка а ми знали що війна буде ще с 2021 року