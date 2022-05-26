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Новини
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Тупицький і ряд суддів мали легітимізувати Януковича в Україні, - Данілов

данилов,данілов

На початку повномасштабного вторгнення Росії була інформація, що Віктора Януковича привезли в Білорусь, щоб потім, у захопленому Києві, оголосити "президентом України". У цій схемі мали брати участь судді, зокрема одіозний Олександр Тупицький.

 Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Данілов пояснив, що в Україні почали готуватися до повномасштабної війни Росії ще з лютого 2021 року, коли перше рішення РНБО стосувалося ексголови Конституційного Суду України Олександра Тупицького. Він і мав брати участь у поверненні вже колишнього президента України.

Це доведений факт. Це не розуміють тільки ті люди, які заплющують очі й не мають бажання із цим зараз розбиратися. Ці судді мають сьогодні давати покази СБУ щонайменше, – заявив секретар РНБО.

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Він зазначив, що у Росії був проєкт повернення Януковича через юридичну процедуру, зокрема через суди та Окружний адмінсуд Києва, який у грудні 2021 року отримав заяву від експрезидента України.

"Янукович не має до нашої країни 8 років реально ніякого стосунку, але наші суди дивні. Вони беруть цю заяву", – обурився Данілов та нагадав, як цю заяву ще у січні 2022 року призначили до розгляду.

Зазначимо, у січні 2022 року Янукович поскаржився в український суд, що його незаконно усунули з посади президента. ОАСК своєю чергою відкрив тоді провадження.

Очільник РНБО наголосив на тому, що наступним кроком у плані держави-терористки мало стати якраз таки рішення Конституційного Суду на чолі з Тупицьким, де все зробили б дуже швидко або силоміць, або й цілком добровільно.

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"Було б легалізовано пана Януковича. Ці плани нам були зрозумілі. Підготовка була дуже-дуже велика зроблена", – резюмував Данілов нездійснені плани Кремля.

Давайте будемо розуміти, що взагалі мала на увазі підготовка до війни. Ми почали готуватися до війни з лютого 2021 року, коли перше рішення РНБО стосувалося пана Тупицького, – наголосив Данілов.

Автор: 

Данілов (1259) КС (1427) росія (64846) Янукович (10777) Тупицький (258)


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Топ коментарі
+51
Пішли казочки.
Знову цирк.
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26.05.2022 21:29
+46
Непізди Данілов, не вигорожуй Зелебобіків Бабломойських!
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26.05.2022 21:27
+37
Якби лапті захопили б Київ - то для легімитизації малоросійського ************ губернатора в т.зв. правовому полі касапії не треба було жодного рішення Конституційного Суду України.
Бреше Данілов
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26.05.2022 21:32
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Непізди Данілов, не вигорожуй Зелебобіків Бабломойських!
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26.05.2022 21:27 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/authors/581076d60ffd9/ для хом невіруючих

https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2021/12/13/7317240/

ЕЛЕНА ЩЕРБАН
юристка и заместительница исполнительного директора Центра противодействия коррупции

Возвращение "легитимного" через ОАСК: что происходит с делами Януковича в Украине

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ 2021, 16:30
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26.05.2022 21:55 Відповісти
А самому почитать религия не позволяет? Каким боком ОАСК и Вовк к Конституционному суду? В ОПе уже хотят по заявлением Смирнова вообще ликвидировать КСУ полностью. Зеля мечтает под шумок полностью узурпировать власть. Маленькое зеленое *********.
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26.05.2022 22:19 Відповісти
кацапськю? брехня, той хрюцкій ізиг годиться тільки всяку брехню пейсати.
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27.05.2022 06:56 Відповісти
от печальной безъисходности ЗЕ-билы начали болтать ерундой

в самый драматический момент войны ЗЕ-ленский опять начал давить независимые институты власти

НЕ ПРОЙДЕТ !
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26.05.2022 21:58 Відповісти
Так коли буде владі на часі закрити оаск, затвердити римський статут, призначити антикорупційного прокурора та змінити портновський карний кодекс???
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26.05.2022 22:42 Відповісти
Ну как бы если бы захватили Киев, то так бы и было. Так что дело не в СНБО.
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26.05.2022 21:27 Відповісти
Якби лапті захопили б Київ - то для легімитизації малоросійського ************ губернатора в т.зв. правовому полі касапії не треба було жодного рішення Конституційного Суду України.
Бреше Данілов
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26.05.2022 21:32 Відповісти
Да, і не обов'язково таким губернатором мав би стати овощ. Знайшли би когось, штибу рамзанки дирова, в якого рейтинг був би більшим.
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26.05.2022 21:34 Відповісти
Янукович даже в Беларусь зачем-то ездил.
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26.05.2022 21:37 Відповісти
а вовочка нікуда і нє єзділ (так кажуть).
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26.05.2022 21:54 Відповісти
чекав білого коня осідланого і рішення ОАСК
Але шо то пішло не так
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26.05.2022 21:58 Відповісти
там , бубу не забудьте... дарма він не втік?
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26.05.2022 21:52 Відповісти
Данилов с ЗЕ-льоными считают людей лохами

какой Конституционный суд легимитизирует готовящуюся аннексию Херсонщины ?
орки даже фуфловый референдум не будут проводить - напишет заявление о присоедини фейковый гауляйтер и общий привет - "исконно русские территории"
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26.05.2022 22:01 Відповісти
Пішли казочки.
Знову цирк.
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26.05.2022 21:29 Відповісти
так в них один звязковий андрійко портков
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26.05.2022 21:38 Відповісти
Зеля і його прихильники не поважають народ, тримають його за дебілів, тому намагаються на вуха навісити в таку брехню.
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26.05.2022 21:45 Відповісти
30 січня 2022, 22:02
Гармаш: Путін ще може використати Януковича для «легалізації» вторгнення.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-harmash-yanukovych/31678534.html
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26.05.2022 21:47 Відповісти
Там немає нічого про Конституційний суд.
А от Окружний суд імені Портнова та Єрмака, який не хоче ліквідувати Зеленський, ВЖЕ засвітився у справі по Януковичу.

«Окружний адміністративний суд м. Києва відкрив провадження за позовом Януковича В.Ф. до Верховної Ради України у спорі щодо визнання факту його самоусунення від здійснення конституційних повноважень Президента України.
Суд призначив розгляд справи з викликом сторін на 16.02.2022 року о 10:15»

https://www.radiosvoboda.org/a/news-oask-provadzhennia-za-pozovom-ianukovycha/31633340.html
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26.05.2022 22:14 Відповісти
Хочуть перенести вибори в раду на рік, щоб Зеленський переобрався на другий термін. Кончена сволота.
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26.05.2022 21:52 Відповісти
Шото я не пойняв, зебіл данілов гавкає на зебіла тупицького.
????
Цікаво, як саме від цієї зеленої гавканини швидесенько перейдуть до "ва всем вінават Порошенка"?
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26.05.2022 21:29 Відповісти
битва жабы и гадюки
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26.05.2022 21:31 Відповісти
Це на яких дібілоїдів розраховано?
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26.05.2022 21:33 Відповісти
на українських
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26.05.2022 21:47 Відповісти
73%...
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26.05.2022 21:55 Відповісти
чим раніше займалися усі служби? шо нам казочки з минулого?
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26.05.2022 21:34 Відповісти
То може закриєте вже той ОАСК ?
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26.05.2022 21:34 Відповісти
щось пропустив? де зельоні знов обісрались?
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26.05.2022 21:35 Відповісти
в Лимані.
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26.05.2022 21:42 Відповісти
Правильна відповідь: всюди. Нажаль...
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26.05.2022 22:16 Відповісти
Питання в тому, яким чином 59- річний тупицький потрапив у Відень?
Чи не так, як і портнов з шуфричем?
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26.05.2022 21:35 Відповісти
Він на той час не підлягав призову
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26.05.2022 21:45 Відповісти
Думаю, що причина в іншому. Договорняк з владою.
Той же портнов-собачійрот, дружбан данілова.
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27.05.2022 09:15 Відповісти
Да, уж... Силен енакиевский хряк. Ну а то, что Тупицкий подонок - ничего удивительного. Этот за деньги примет любое решение, даже то, что Чивокуня - посланник с небес.
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26.05.2022 21:36 Відповісти
у 2019 тупиця був зебілам норм! коли покривав неконституціний розгін ради!
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26.05.2022 21:57 Відповісти
щось вони так довго готувались, що південь проібали
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26.05.2022 21:36 Відповісти
уявіть , що б вони просрали , якби данілов курточку одягнув ще у 2020?!
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26.05.2022 21:59 Відповісти
Конституційний Суд України в чинному складі навіть з Тупицьким НІКОЛИ, ніколи не назбирав би 10 голосів "за" для "легімітизації" овоща.
Та взагалі, як мінімум 12 суддів Суду подались би в еміграцію (якби лапті Київ захопили). Невідомо, чи залишився би Тупицький - але залишилось би, ІМНО, не більше шести з них. Так, там є зрадники, але невелика кількість.

Так що бреше Данілов.
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26.05.2022 21:41 Відповісти
Автоматами бы погнали. Как в Крыму было. Под угрозой расстрела. Так что да. Сбежать только.
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26.05.2022 21:45 Відповісти
і втікли би. А шо?
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26.05.2022 22:00 Відповісти
Ну значит не было бы решения КС. Было бы что-то другое. Планы у них разные были. Главное было - взять Киев.
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26.05.2022 22:01 Відповісти
Возвращение "легитимного" через ОАСК: что происходит с делами Януковича в Украине

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ДЕКАБРЯ 2021, 16:30https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2021/12/13/7317240/

На днях у Верховному Суді України https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/6/7316442/ вистояв в останній інстанції https://reyestr.court.gov.ua/Review/101634682 вирок щодо державної зради експрезидента Віктора Януковича.

Майже одночасно з цією новиною стало відомо, що Янукович https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/6/7316373/ звернувся до скандального Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом про те, що парламент не мав права усувати його від влади.

Для юристів очевидно, що позов експрезидента подано не до того суду.

За законом такі справи має розглядати виключно Верховний Суд. Більше того, для подібних позовів від колишнього президента давно пройшли строки. Адже процесуальний закон надає 6 місяців особі на звернення в суд з моменту коли вона дізналася або могла дізнатися про оскаржуване рішення. Як ви розумієте, цей строк давно пройшов.

За таких обставин цілком очевидно, що позов Януковича є частиною російської пропаганди.

На фоні інформації про нарощування російських військ поблизу кордонів України - це крок, який мав би стати частиною пропагандистських наративів про так звану "легітимність" державного зрадника.

І цей суд Янукович обрав зовсім не випадково. Окружний адміністративний суд міста Києва http://oaskfails.antac.org.ua/ відомий не просто продажністю і численними кримінальними справами. Навіть після Революції Гідності цей суд залишався частиною впливу Російської Федерації.
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26.05.2022 21:53 Відповісти
а от ОАСК, т.зв. "вовчий суд" - це да, цей міг би піти на все... Але тоді при чому там Тупицький?

Так що бреше Данілов.
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26.05.2022 21:59 Відповісти
ОАСК і КС - це якби різні інстанції. За ОАСК повірю, його фактично в 2019 переформатував портнов. Згадайте, скілька раз у Зе просили ліквідувати ОАСК?
До речі, чому коли портнов у 2019 повернувся, то його не арештували? Проти нього з часів Пєті кримінальні справи ж були! Хто їх закрив?
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26.05.2022 22:38 Відповісти
Данилов висмоктує брехню прямо з пальця щобі догодити Зеле.
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26.05.2022 21:42 Відповісти
Чому Тупицький у такому разі не сидить на пляшці?
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26.05.2022 21:43 Відповісти
Как в своё время разгон Рады?
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26.05.2022 21:47 Відповісти
Судья Логвіна чим займається?
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26.05.2022 21:49 Відповісти
"На початку повномасштабного вторгнення Росії була інформація, що Віктора Януковича....."-- це і так було зрозуміло тим, хто регулярно читає новини і думає головою, а не іншим місцем. навіть в січні, коли яник раптом до суду щось там почав подавати.
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26.05.2022 21:50 Відповісти
З лютого 2021 готувались? Що воно несе? І в чому ця підготовка в дебільних рішеннях рнбо?
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26.05.2022 21:50 Відповісти
А хто ж тупицього випустив з країни під час війни? Невже порошенко?!
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26.05.2022 21:50 Відповісти
ну а хто ж!?? мені одна вчора сказала - "А чому жодна ракета не попала в "рошен!"??
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26.05.2022 22:02 Відповісти
Треба було відповісти: "А чому жодна ракета не попала в студію 95 квартал!"
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26.05.2022 22:41 Відповісти
Зеленському дуже заважає Конституційний Суд узурпувати владу. Вибори в Раду вже через рік, а за слуг ніхто голосувати не буде. Все одно, наволоч, сяде і надовго.
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26.05.2022 21:51 Відповісти
Большинства не будет, а значит с ОПшки больше страной не поправишь.
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26.05.2022 21:59 Відповісти
та була спроба в кінці 20 року розігнати КСУ,але Разумков підвів зеленського
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26.05.2022 22:01 Відповісти
Вообще то это было в ОАСК великого Вовка- но он то свой))
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26.05.2022 21:56 Відповісти
Мене у такому випадку цікавить одне таке просте питання : ЧОМУ ДОСІ НЕ РОЗІГНАЛИ ТОЙ ДОВБАНИЙ простигосподи оаск???????!!!!! Чому оте кривосуддьо вовк та іже з ним "сатаварісчі" ше й досі не в СІЗО??????!!!!! Чи вони вже "пакаялісь" і передумали приймати участь у спланованому ****** держперевороті?
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26.05.2022 21:57 Відповісти
ну, може вони не втекли! а , Україна вже переросла цю проблему!
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26.05.2022 22:04 Відповісти
Ого в нас фантазії.
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26.05.2022 21:58 Відповісти
А чому вони неарештовані?
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26.05.2022 21:59 Відповісти
Данылову нагадати, хто того Тупицького у КС делегував та згодом використав як одноразовий гумовий предмет?
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26.05.2022 22:04 Відповісти
Навіть якщо припустити цю "шизофренію" від Данілова, який як може вигороджує постійно Боневтіка Про*балі, то варто згадати хто "курує" цей славнозвісний Окружний суд, прізвище портнова Данілову нічого не говорить? "Стоп, стоп! У тебя скучноє ліцо Льоша, тєбє дєнєг нікто нє даст! Давай по-новой..."(с)
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26.05.2022 22:08 Відповісти
Пан Данілов бреше і глазом не моргне!!! Як що ви почали готуватися до війни в 2021 році, то чому окопів не копали на півдні України і чому РНБО займалося тільки байками,а не реальним озброєням!!!
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26.05.2022 22:17 Відповісти
Данілов, то чим це все закінчилось? Тупицького затримано?
Для чого ця вся розповідь, як ви у черговий раз все "******..ли"?
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26.05.2022 22:19 Відповісти
Всіх при владі і все ,що відбувається у судовій системі України влаштовує. 90%суддів за гроші готові на будь які рішення ( і це буквально) Судді каста недоторканих негідників.Без докорінної зміни всієї судової системи, навіть після перемоги України,держава приречена .НАЖАЛЬ.
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26.05.2022 22:24 Відповісти
******** дебіли у нас війна ,досить хернею займатися, вже навіть зебіли починають щось підозрювати коли їм кажуть що на них сходить зелена благодать , а не золотий дощ.
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26.05.2022 22:24 Відповісти
Це доведений факт. Це не розуміють тільки ті люди, які заплющують очі й не мають бажання із цим зараз розбиратися. Ці судді мають сьогодні давати покази СБУ щонайменше, - заявив секретар РНБО. Джерело:
То фулі ви не працюєте а тільки цирк влаштовуєте???!! Суцільне бла бла бла...
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26.05.2022 22:32 Відповісти
Реальний ******* на високій державній посаді. А генерал Кривонос десь "на дємбєле прохолоджується"...
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26.05.2022 22:42 Відповісти
Казки на ніч.
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26.05.2022 22:44 Відповісти
Очередные зеленые побрехеньки...опять что-то про.рали!
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26.05.2022 22:58 Відповісти
Ты лучше расскажи почему ПАДОНОК в мантии - ВОВК до сих пор не на нарах???
Или он с вами все вопросы порешал???
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26.05.2022 23:40 Відповісти
Ахінея. І що вони за рік наготували, "готуючись до війни"? Дороги для армії рашистів?
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26.05.2022 23:48 Відповісти
Щось в ОБ занервували та почали без слідства і доказів перекладати зраду на інших. І висер з Медведчуком проти Порошенко стався після запитань за розмінування Чонгара і яким чином рашисти вільно заїхали з боку Крима через вузькі перешийки, ще й добре виспалися поки їхали? То може зраду потрібно швидко шукати в самому ОБ, але ж Данілов каже "зараз не на часі" ... "розбиратися будемо після війни". Це з розрахунку, що переможців не судять, чи зрадники все ще сподіваються на інший результат?
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27.05.2022 00:12 Відповісти
Скрепоносные вытащили из нафталина януковоща и хотели его подсунуть, но что-то пошло не так😏
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27.05.2022 00:37 Відповісти
це не закінчиться, тепер будете слухати оправдання чого КС не мае бути...
Оооо нова казка а ми знали що війна буде ще с 2021 року
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27.05.2022 06:14 Відповісти
в лютому, каже, почали готуватись до війни, а коли саме 23 чи 24? А що з Чонгаром ніхто не хоче дати пояснення в СБУ, чи після війни, як з Тупицьким, Порошенком, то зараз, а все, що присчлуг урода і шмарклявого Боневтіка то після війни.
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27.05.2022 06:58 Відповісти
Воно й видно, як "підготувалися"😡 Забрехалися вкрай!
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27.05.2022 09:02 Відповісти
 
 