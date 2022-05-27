Тупицького оголошено в міжнародний розшук, - Офіс Генпрокурора
Оголошено в міжнародний розшук колишнього Голову Конституційного Суду України Олександр Тупицького. Його обвинувачують у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Відповідне клопотання було заявлене прокурорами у зв’язку із систематичним ухиленням обвинуваченого від суду. Встановлено, що 17 березня 2022 року обвинувачений, не маючи законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, з порушенням встановленого законодавством порядку, без проходження прикордонного і митного контролю, перетнув державний кордон України в районі пункті пропуску "Косино" у Закарпатській області, та наразі знаходиться на території Австрійської Республіки. Ці обставини є предметом досудового розслідування в окремому провадженні", - повідомили в ОГП.
Обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України було скеровано до Подільського районного суду міста Києва 25 травня 2021 року.
За версією слідства, в жовтні 2018 року обвинувачений, діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах свого знайомого – колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснював підкуп свідка щоб він відмовився від давання показань або давав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод". Крім того, упродовж 2018 – 2019 років обвинувачений неодноразово, з корисливих мотивів, надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України).
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Данілов сказав, що про роль Тупіцина у плаах кремля із легітимізації Яника ви знали ще в лютому 2021 року!
Ще раз - 2021 року!!!
Що ви робили цілий рік? Чекали, поки Тупіцин звалить з країни?
Ви там зовсім опіздали?
Як в той пісні : "Мальчік хочіт на втарой строк. Чікі чік чікі чікіта"
Соответствующий список имеется в распоряжении "Европейской правды".
Санкции введены в рамках так называемого закона Магнитского, предусматривающего наказание для людей, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека.
Почему Портнова не обьявили в международный розыск?
тільки тс-с, а то "Цензор-Юрія" за кляузою Безуглої, лейтенант Бакланов замаринує.
Нікчеми і нездари..... , і з цим лайном на керівних посадах якось треба вигравати війну проти рашапоїдної срані.... . Все очевиднішим стає той факт що не вичистивши владні конюшні від корупції і безвідповідальності, за так би мовити, сприятливих умов військового стану повноцїнної перемоги над кремлем і ху.йлом нам навряд чи вдасться.
Є Карний Кодекс, є Конституція - нахрена плодити юридичних глистів?
Дрюч та вздрюч - імітація діяльності.
Вони ж тільки переговори з мобілок перехвачують - такий труд.
Що таке правильне оподаткування? Це мистецтво общипувати гусака так, щоб він не кричав", - розповів Гетманцев. Джерело: https://biz.censor.net/n3343238