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Новости Война
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Сохраняется угроза нанесения войсками РФ ракетных ударов по Украине, - Мотузяник

РФ переместила дивизион оперативно-тактических ракет "Искандер-М" в приграничные с Украиной районы Брестской области Беларуси, в связи с чем сохраняется угроза нанесения ударов по территории Украины.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сегодня на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сохраняется угроза нанесения россиянам с территории Беларуси ракетных ударов по критическим объектам гражданской и военной инфраструктуры в Украине из-за перемещения дивизиона оперативно-тактических ракет "Искандер-М" из района Осиповичей в Могилевской области в приграничные районы Брестской области Беларуси", - сказал Мотузяник.

Он добавил, что, по сообщениям Главного управления разведки Минобороны Украины, на военных полигонах Погоново и Богучара в Воронежской области РФ проводится подготовка до 1,5 тыс. резервистов для мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений оккупантов.

"Не исключается, что после завершения этой трехнедельной подготовки указанный личный состав может быть вовлечен в боевые действия в Украине", - отметил спикер оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что оккупанты продолжают обстреливать военные и гражданские объекты на территории Украины.

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"В частности, крылатыми ракетами воздушного базирования были нанесены удары по объектам в районе Бахмута и Соледара в Донецкой области, при этом оккупанты привлекали стратегические бомбардировщики Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3", - рассказал Мотузяник.

армия РФ (19011) Беларусь (7886) ракеты (3549)


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А до сьогодні ударів не було. Що за придурки нами керують.
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27.05.2022 16:06 Ответить
Капітан очевидність
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27.05.2022 16:06 Ответить
Мотузянику: та що ти кажеш! бути не може!
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27.05.2022 16:09 Ответить
а мы и не заметили!!!. истинный воспитанник ДВВПУ!)))
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27.05.2022 16:56 Ответить
 
 