Зберігається загроза завдання військами РФ ракетних ударів по Україні, - Мотузяник

РФ перемістила дивізіон оперативно-тактичних ракет "Іскандер-М" у прикордонні з Україною райони Брестської області Білорусі, у зв'язку з чим зберігається загроза завдання ударів по території України.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зберігається загроза завдання росіянами з території Білорусі ракетних ударів по критичним об'єктам цивільної та військової інфраструктури в Україні через переміщення дивізіону оперативно-тактичних ракет "Іскандер-М" із району Осиповичів, що в Могильовській області, у прикордонні райони Брестської області Білорусі", - сказав Мотузяник.

Він додав, що, за повідомленнями Головного управління розвідки Міноборони України, на військових полігонах Погоново та Богучар у Воронезькій області РФ проводиться підготовка до 1,5 тис. резервістів для мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів окупантів.

"Не виключається, що після завершення цієї тритижневої підготовки зазначений особовий склад може бути залучений до бойових дій в Україні", - зазначив речник оборонного відомства.

Він наголосив, що окупанти продовжують обстрілювати військові та цивільні об'єкти на території України.

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"Зокрема, крилатими ракетами повітряного базування було завдано ударів по об'єктах у районі Бахмута та Соледара в Донецькій області, при цьому окупанти залучали стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та дальні бомбардувальники Ту-22М3", - розповів Мотузяник.