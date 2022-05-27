Премьер Финляндии Марин против особых условий для вступления Украины в ЕС
Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая накануне посетила Киев, Ирпень и Бучу, выступает против предоставления Украине особых условий для вступления в ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает национальная телерадиовещательная компания Финляндии Yle.
"Еще одна большая дискуссия, которая у нас впереди, это заявка Украины на членство в ЕС. Лично я считаю очень важным дать Украине надежду: четкие шаги по поводу того, как страна станет членом ЕС в будущем", - сказала Марин накануне встречи Европейского совета, где лидеры государств-членов ЕС продолжат обсуждение нового пакета санкций.
Премьер-министр Финляндии после посещения Украины заявила, что не поддерживает предоставление стране особых условий для вступления ЕС.
"Я не вижу, как мы могли бы сделать исключения, в том смысле, что критерии должны выполняться. Я открыта для того, чтобы Украина получила статус кандидата. Получение статуса страны-кандидата не означает, что завтра она станет членом ЕС. Конечно, членство требует большой работы", - добавила она.
Марин также отметила, что во время ее визита в Киев и встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским состоялись обсуждения того, Украина может возобновляться после войны и одновременно работать над членством в ЕС.
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Україну в ЄС - ні, не треба, ми проти прискорених програм.
Це прикро, але нам дійсно багато чого треба робити. Я не хочу щоб ми ступили до ЄС та, наприклад, продовжували схематозити з ПДВ.
Логично.
А то як *ой ми хочемо дуже різко в НАТО*, то вам і гарантії одразу, і на**й то ПДЧ, і може навіть турнути Турцію, якщо вона згоди не хоче давати. А ось Україна ні, Україні надію. І вона, ця Україна, ще повинна нам дякувати і ноги цілувати, що ми цілу надію надали. Ідіть в сраку (с)
Це зроблено кланово-олігархічною системою для того, щоб не допускати до перегонів чесних кандидатів - очевидно, що тягатися з грошовими мішками вони не можуть.
Плюс додайте сюди медіа, адмінресурс і т.д.
Виходить замкнуте коло. До влади знову прийдуть як завжди відробляти гроші.
Слава Україні ! 🇺🇦😎👍