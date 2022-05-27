Прем'єрка Фінляндії Марін проти особливих умов для вступу України до ЄС

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, яка напередодні відвідала Київ, Ірпінь та Бучу, виступає проти надання Україні особливих умов для вступу до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle.

"Ще одна велика дискусія, яка у нас попереду, це заявка України на членство в ЄС. Особисто я вважаю дуже важливим дати Україні надію: чіткі кроки щодо того, як країна стане членом ЄС у майбутньому", - сказала Марін напередодні зустрічі Європейської ради, де лідери держав-членів ЄС продовжать обговорення нового пакету санкцій.

Прем'єр-міністерка Фінляндії після відвідин України заявила, що не підтримує надання країні особливих умов для вступу ЄС.

"Я не бачу, як ми могли б зробити винятки, в тому сенсі, що критерії мають виконуватися. Я відкрита для того, щоб Україна отримала статус кандидата. Отримання статусу країни-кандидата не означає, що завтра вона стане членом ЄС. Звичайно, членство вимагає великої роботи", - додала вона.

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Марін також зазначила, що під час її візиту до Києва і зустрічей з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським відбулися обговорення того, Україна може відновлюватися після війни і водночас працювати над членством в ЄС.