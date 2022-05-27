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Прем'єрка Фінляндії Марін проти особливих умов для вступу України до ЄС

евроинтеграция

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, яка напередодні відвідала Київ, Ірпінь та Бучу, виступає проти надання Україні особливих умов для вступу до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії Yle.

"Ще одна велика дискусія, яка у нас попереду, це заявка України на членство в ЄС. Особисто я вважаю дуже важливим дати Україні надію: чіткі кроки щодо того, як країна стане членом ЄС у майбутньому", - сказала Марін напередодні зустрічі Європейської ради, де лідери держав-членів ЄС продовжать обговорення нового пакету санкцій.

Прем'єр-міністерка Фінляндії після відвідин України заявила, що не підтримує надання країні особливих умов для вступу ЄС.

"Я не бачу, як ми могли б зробити винятки, в тому сенсі, що критерії мають виконуватися. Я відкрита для того, щоб Україна отримала статус кандидата. Отримання статусу країни-кандидата не означає, що завтра вона стане членом ЄС. Звичайно, членство вимагає великої роботи", - додала вона.

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Марін також зазначила, що під час її візиту до Києва і зустрічей з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським відбулися обговорення того, Україна може відновлюватися після війни і водночас працювати над членством в ЄС.

Автор: 

євроінтеграція (500) Фінляндія (1292) членство в ЄС (1230) Марін Санна (31)


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Топ коментарі
+40
Санна Марін, на власні очі подивилась на шмиГеля та його компанію,поспілкувалась з презом. інтелектуалом і зробила висновок.
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27.05.2022 16:33
+37
Нас в НАТО - так, звичайно - по пільговій програмі.

Україну в ЄС - ні, не треба, ми проти прискорених програм.
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27.05.2022 16:31
+34
Борис вже пропонує нам власний ЄС з блекджеком і всім, чим треба
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27.05.2022 16:31
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27.05.2022 16:28 Відповісти
зараз тут - https://www.youtube.com/watch?v=kTMu51U9rsM&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85 https://www.youtube.com/watch?v=kTMu51U9rsM&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85

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27.05.2022 16:50 Відповісти
Борис вже пропонує нам власний ЄС з блекджеком і всім, чим треба
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27.05.2022 16:31 Відповісти
Скоріш за все борис останеться без трусів. Наші дипутати просто чемпіони світу по розкраданню бюджетних грошей
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27.05.2022 16:58 Відповісти
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27.05.2022 17:04 Відповісти
Борісу респект і повага. Але з нашими зебілами ми тільки московською губернією можемо стати, чого вони і добиваються вже три роки. Підготовка до вторгнення і саботаж при поставках озброєння і гуманітарки це спроба зробити справу без референдуму, по прискореній процедурі.
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27.05.2022 19:10 Відповісти
Нас в НАТО - так, звичайно - по пільговій програмі.

Україну в ЄС - ні, не треба, ми проти прискорених програм.
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27.05.2022 16:31 Відповісти
та ладно, не треба горіти, ми всі все розуміємо, ми не за ЄС і НАТО воюємо, а щоб не бути рф
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27.05.2022 16:34 Відповісти
які скоти навкруги.., кожне нас так і хоче під дих вдарити.., навіщо тоді ті союзи..
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27.05.2022 16:42 Відповісти
якби тобі сказати, там є чіткі вимоги, і прийняти Україну із нашим недолугим законодавством і шмарклявими корупціонерами, бо у нас війна, це не правильно, війна війною, а зрадників і злодіїв треба посадити, і законодавство для бізнесу треба зробити просте, чітке і зрозуміле і працююче, так само і з судами і все решта.
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27.05.2022 17:51 Відповісти
Оберемо до Ради Маркуса, Карася та інших. *** шо хто вкраде
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27.05.2022 17:55 Відповісти
Ну чекаємо на Фінляндію в НАТО років через 15-20. Ніяких особливих умов.
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27.05.2022 16:33 Відповісти
А чому це ми раптово стали рівняти себе з Фінляндією? Ми тільки три роки живемо не під владою регіоналів, та поточна наша влада не набагато краще.
Це прикро, але нам дійсно багато чого треба робити. Я не хочу щоб ми ступили до ЄС та, наприклад, продовжували схематозити з ПДВ.
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27.05.2022 16:42 Відповісти
Ага, тільки чомусь за три роки якраз повернулася купа ригів. Зелені подіставали їх з якоїсь сраки, де вони сиділи попередні 5 років.
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27.05.2022 16:52 Відповісти
Портнов первым прибежал, помнится.
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27.05.2022 17:22 Відповісти
Санна Марін, на власні очі подивилась на шмиГеля та його компанію,поспілкувалась з презом. інтелектуалом і зробила висновок.
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27.05.2022 16:33 Відповісти
В тім-то й річ. Не треба все постійно списувати на саму лише продажність і шкурні інтереси європейських політиків. Там багато притомних хлопців... і вони не ідіоти - прекрасно бачать ХТО у нас при владі і ЩО вони роблять.
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27.05.2022 16:39 Відповісти
А ще на Карплюківську команду) Вона з Фінляндії , близької до Росії , її дешевими понтами не візьмеш… Тому не миті на неї не ображаюся. Не можна щоб Європейські гроші повернулися в Європу у вигляді відмитого місцевими ділками капіталу… а людям не лишилося нічого. Вона молодець! Окремий респект за розуміння до відношення до природи, місцевими ірпінськими баригами!
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27.05.2022 22:40 Відповісти
під час її візиту до Києва і зустрічей з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським Джерело:

Логично.
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27.05.2022 16:34 Відповісти
ні, надію самі куштуйте. Ось вам не НАТО, а надію, що може колись ви це отримаєте. І сидіть з цією надією років так з 50. Я на вас подивлюсь як ви цю надію стільки років будете переварювати.

А то як *ой ми хочемо дуже різко в НАТО*, то вам і гарантії одразу, і на**й то ПДЧ, і може навіть турнути Турцію, якщо вона згоди не хоче давати. А ось Україна ні, Україні надію. І вона, ця Україна, ще повинна нам дякувати і ноги цілувати, що ми цілу надію надали. Ідіть в сраку (с)
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27.05.2022 16:34 Відповісти
Та затасуйте ви свої умови разом з членством,лицемірні покидьки! Нам потрібна зараз лише потужна зброя. Мова зараз про те,щоби встояти і вижити!
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27.05.2022 16:40 Відповісти
Мощное оружие ищите в асфальте. Там и Ольха, и Гром, и Нептуны закопаны. А снаряды и арта в ******* и дие.
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27.05.2022 16:49 Відповісти
Лучше выбивать это оружие из 73%, которые ко всему этому и привели
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27.05.2022 17:24 Відповісти
Та ладно... Шо шоколадний, шо петя - ставленики олігархів і великого "бізнесу". їм всім пох на рядових маленьких українців крали крадуть і будуть красти.
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27.05.2022 18:49 Відповісти
Спочатку потрібно отримати статус кандидата, а потім розмовляти про повноцінне членство.
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27.05.2022 16:40 Відповісти
в какой-то мере Украина сейчас переживает фино-московитскую войну правда с большим размахом по военно-техническим особенностям современности... Все то же непрошенное кремлядское кодло нагло лезет убиать-захватывать ...
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27.05.2022 16:41 Відповісти
по финам тогда хоть ракетами не били..
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27.05.2022 16:45 Відповісти
Вона могла промовчати, але не промовчала. Чому?
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27.05.2022 16:43 Відповісти
Бо це той випадок ,що неможна мовчати, бо при владі бездарні нарциси
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27.05.2022 18:47 Відповісти
РОзГОлос !!!Ось як КАцапи Обходять САнкції , допомагають країни СНГ а європа +сша НАЧЕбто не помічають , то МОЖЕ хоча б УКраїна+Британія й Канада говорить НА рівні ПОСЛІВ та ДИпломатів !!! країни СНГ + белорусь ТАкож повязані з рф в АГресії та ВІйні , ВВодить негайно потрібно Візовий режим та обмеження на товари з цих країн , розірвати всі ПОЛІТИЧНО_культурні Звязки ссилка twitter.com/tass_agency/status/1530092883876974592?cxt=HHwWgMC4jeDX_bsqAAAA
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27.05.2022 16:43 Відповісти
Да вы критерии по НАТО выполните, а потом будете что-то про Украину рассказывать. Практически все страны ЕС это и есть самые большие коррупционеры. Которые начиная с 2014-го года одной рукой подписывали санкции против рашки, а другой подписывали поправки чтобы эти санкции обходить. Рассказали бы о взятках за строительство АЭС «Ханхикиви-1», например. Страны прибалтики в свое время брали в ЕС и НАТО без каких-либо критериев. Просто кто-то делит людей на первый, второй и третий сорт. И это нужно им каждый день доносить.
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27.05.2022 16:46 Відповісти
Корупціонерам і узурпаторам влади з ОПи тонкий натяк, що через них Україні поблажок не буде.
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27.05.2022 16:47 Відповісти
Вот только Украина - это одно. А ******* зеленая - другое. И ******* эта - не вечная.
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27.05.2022 17:26 Відповісти
3,14здота зеленая - не вечная, но долбо*бы которые их выбирали никуда не делись.
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27.05.2022 18:46 Відповісти
Коротше, у дупу той ЄС. Треба тісні відносини с британцями, американцями, странами Балтії та Польшею. А фінам відверто бажаю довготривалого трахання з Ердоганом.
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27.05.2022 16:48 Відповісти
З довпойопами-мародерами у владі, нам ні ЄС ні бритсоюз не світить. Не тіш себе тупими ілюзіями. Просто треба переобирати владу, а потім пред'являти претензії іншим
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27.05.2022 17:05 Відповісти
Посмотри на ворье в опе и министерствах, потом поймете, почему она так сказала.
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27.05.2022 16:50 Відповісти
А як тут на Туреччину плювалися)
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27.05.2022 16:50 Відповісти
ти для цього сьгодні ****** зареєструвався, щоб тут на*рать?
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27.05.2022 18:52 Відповісти
Тогда сами пусть проводят большую работу по вступлению в НАТО, а то на чужом горбу в рай вьехать не против , а другим зась. Пусть и дальше питерцев в пятую точку целуют, те на выходные к ним , как к себе домой мотаются.
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27.05.2022 16:53 Відповісти
и это она ещё с дерьмаком, его братанами и их прайсами о сотрудничестве по участию в послевоенном восстановлении разрушенного в Украине не столкнулась.
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27.05.2022 16:53 Відповісти
Вона побачила шо вова їздить не на вєліку та охреніла від роскоші. Фіни собі такого не дозволяють
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27.05.2022 16:55 Відповісти
Ще одна людина з тверезою головою побачила бородатого довпойопа і його клоунське шапіто і зрозуміла, що з цей цирк каломойше ніяких прискоренних реформ не збирається робити. Вони прорвалися у владу з однією метою -грабувати країну
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27.05.2022 16:57 Відповісти
друзі, головне - на наступних, за грАфіком, виборах НАМ треба обрати Державника, а не прикольного та гнучкого політика..(
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27.05.2022 16:58 Відповісти
Такими темпами як зе-чорт узурпує владу, наступних през виборів не буде.
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27.05.2022 17:01 Відповісти
Растет свое мини-***** походу.
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27.05.2022 17:48 Відповісти
Навіть якщо нам і вдасться провести вибори, я даю 200%, що ті вибори будуть настільки брудними і нечесними, що ЯнукОвоч на фоні Гундосого виглядатиме взірцем порядності. Буде нам і "діджиталізація", і "лібертаріанство", і "країна в смартфоні", і "всі ми - президенти"... Дехто ще й досі не усвідомив, яка чума узурпувала країну.
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27.05.2022 19:37 Відповісти
Є одна загвоздка - виборчий закон. По ньому кандидату в президенти потрібно вносити внесок 2 млн (якщо я не помиляюсь). І це лише офіційно.
Це зроблено кланово-олігархічною системою для того, щоб не допускати до перегонів чесних кандидатів - очевидно, що тягатися з грошовими мішками вони не можуть.
Плюс додайте сюди медіа, адмінресурс і т.д.

Виходить замкнуте коло. До влади знову прийдуть як завжди відробляти гроші.
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27.05.2022 18:38 Відповісти
Ось чому розумні люди підтримують Туреччину в її блокуванні вступу Фінляндії в НАТО . Ницість , підлість , брехня і звичка нишком срати під двері сусідам - повинні перестати бути європейськими цінностями . Тому що це - ГАНЕБНО і деструктивно. ))) Туркам - респект .
Слава Україні ! 🇺🇦😎👍
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27.05.2022 17:03 Відповісти
Дивлюсь на деяких лідерів ЄС, і Ердоган вже не виглядає таким покидьком.
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27.05.2022 17:17 Відповісти
Всім треба зрозуміти. Ніхто нас в НАТО і в ЄС не прийме в обхід процедур бо це підніме цілий пласт питань від інших країн, звинувачення у ставленні до інших як до другого сорту і т.п.
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27.05.2022 17:15 Відповісти
а фінляндію в обхід процедур значить можна
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27.05.2022 17:26 Відповісти
А фины, это не мы. Что земельку продали и фвсе. Головой нужно было бумать, а не продавать
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27.05.2022 17:41 Відповісти
Похоже что пока при власти эти "проФФесионалы" зелёные Украине ни в НАТО ни в ЕС дороги не будет. Дать зелёный свет Зеленскому равнозначно что дать ему джек-пот на второй срок президентства. Никто уже не хочет видеть этого неадеквата ещё пять лет вместе со сворой кремлёвских шпионов при власти. Первая эйфория от него уже прошла и многие поняли что он просто артист выучивающий тексты для него писаные кем то из его конторы и он их просто зачитывает с выражением для публики не более того. Похоже что он и сам то толком не понимает смысла написанного,он просто декламирует общие лозунги. Но все его действия происходят ровно всё наоборот. На Западе уже многие поняли что он не самостоятельная фигура,ключевые решения принимает вовсе не он а его окружение в лице например завхоза Ермака,Шефира,Татарова и конечно же Коломойского. Взять в НАТО Ермака,агента кремля? Или Коломойского?
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27.05.2022 17:26 Відповісти
можно ответить на один вопрос: а что Украина ожидает от членства в этой организации? судя по Болгарии, они нефига не получили, или получили и украли.
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27.05.2022 17:29 Відповісти
В мене інша думка!!!!!!!! Воно від фінів, а там дуже багато живе і працює монголоїдів!!!!! Висновок, агентура мокшанців зробила їй пропозицію від якої воно не може відмовитися, тобто спочатку, а потім звичайний шантаж, щоб воно робило те що їй кажуть, іншого здравого рішення з її сторони я не бачу!!!!!!
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27.05.2022 17:30 Відповісти
Сначала ты принимаешь на ПМЖ в страну под 10% кацапов, а потом и сам становишся козлом по жизни.
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27.05.2022 17:40 Відповісти
"Ще одна велика дискусія, яка у нас попереду, це заявка Фінляндії на членство в НАТО . Особисто я вважаю дуже важливим дати Фінляндії надію: чіткі кроки щодо того, як країна стане членом НАТО у майбутньому", КУРВА,то вид людського створіння, котре незалежне ні від того роду(жіночий-чоловічий) , ані від національної приналежності.
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27.05.2022 17:57 Відповісти
Курва !!! 100%
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27.05.2022 18:03 Відповісти
Ещё одна хитрожопая показалась.
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27.05.2022 18:04 Відповісти
А Эрдоган против Финляндии в НАТО. А баба Яга против в принципе. Ну и все на этом.
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27.05.2022 18:40 Відповісти
ну в целом это трезвая оценка. С нашими ребятами из Окружний адміністративний суд міста Києва можно долго вступать и не вступить. Тоже самое и с Конституционным Судом. Сначала нужно всю эту мафию сковырнуть оттуда.
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27.05.2022 18:53 Відповісти
Не удивлен! Сейчас в ближайшие месяцы нас будут принуждать к миру, подписать с рашкой бумажку вот запомните это!
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27.05.2022 18:54 Відповісти
Так Зеленський з третього дня підошви рве щоб зробити з України губернію. Шкода, що це бачать і розуміють на Заході, а нашим людям дійде коли кацапи їх в ешелони на Сибір запихувати почнуть
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27.05.2022 19:23 Відповісти
финская бл*ва. Желаю чтоб вам чтоб в НАТО тоже дали вам надию...А за то время кацы проти вас открыли 2ой фронт и снесли пол-финляндии с лица земли, пока вы будете ждать свою надию. Просто твари.
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27.05.2022 21:02 Відповісти
Один пример- говорил со знакомым ментом (полицейским)), жалуются на то что "сенокос" очень опустился. Ездят мало, потому что бенз дорогой, нужно охватывать вдвое большую территорию для "заработать".. И зарабатывают. Это низшая ланка, так сказать. А вы думаете европейцы не знают, что у нас творится на средних, а тем-более высших?? У них конечно тоже есть коррупция. Но у нас нужно вводить другое понятие, хотя какое бы понятие ни было-всё до сраки..
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27.05.2022 21:13 Відповісти
 
 