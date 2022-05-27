Правительство разрешило Минюсту взимать активы подсанкционных лиц

Министерство юстиции определили главным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию госполитики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции.

Об этом в Telegram сообщил Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Также предполагается, что Минюст будет принимать меры по выявлению и розыску активов физических и юридических лиц, указанных в соответствующих решениях СНБО.

Читайте: Война России против Украины разрушила более 200 предприятий и 12 аэропортов, - Шмыгаль

Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов.