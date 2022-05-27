Правительство разрешило Минюсту взимать активы подсанкционных лиц
Министерство юстиции определили главным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию госполитики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции.
Об этом в Telegram сообщил Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Также предполагается, что Минюст будет принимать меры по выявлению и розыску активов физических и юридических лиц, указанных в соответствующих решениях СНБО.
Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов.
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sergio 1986
показать весь комментарий27.05.2022 16:45 Ответить Мне нравится 0
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jklpqrs
показать весь комментарий27.05.2022 16:50 Ответить Мне нравится 1
Yakov Yakov
показать весь комментарий27.05.2022 16:51 Ответить Мне нравится 1
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