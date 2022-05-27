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Правительство разрешило Минюсту взимать активы подсанкционных лиц

мінюст

Министерство юстиции определили главным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию госполитики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции.

Об этом в Telegram сообщил Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Также предполагается, что Минюст будет принимать меры по выявлению и розыску активов физических и юридических лиц, указанных в соответствующих решениях СНБО.

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Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов.

Зеленский (20196) Минюст (1748) санкции (11251) СНБО (4430) Шмыгаль Денис (2668)


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РОзГОлос !!!Ось як КАцапи Обходять САнкції , допомагають країни СНГ а європа +сша НАЧЕбто не помічають , то МОЖЕ хоча б УКраїна+Британія й Канада говорить НА рівні ПОСЛІВ та ДИпломатів !!! країни СНГ + белорусь ТАкож повязані з рф в АГресії та ВІйні , ВВодить негайно потрібно Візовий режим та обмеження на товари з цих країн , розірвати всі ПОЛІТИЧНО_культурні Звязки ссилка twitter.com/tass_agency/status/1530092883876974592?cxt=HHwWgMC4jeDX_bsqAAAA https://twitter.com/tass_agency/status/1530092883876974592?cxt=HHwWgMC4jeDX_bsqAAAA
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27.05.2022 16:45 Ответить
Бени тоже? Он же вроде тоже как под санкциями)
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27.05.2022 16:50 Ответить
упц мп, альфа-банк-нє?
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27.05.2022 16:51 Ответить
 
 