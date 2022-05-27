Уряд дозволив Мін'юсту стягувати активи підсанкційних осіб

Міністерство юстиції визначили головним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію держполітики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.

Про це у Telegram повідомив Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Також передбачається, що Мін’юст вживатиме заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях РНБО.

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Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які в той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів проти України, дасть змогу швидко та ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів.