Уряд дозволив Мін'юсту стягувати активи підсанкційних осіб
Міністерство юстиції визначили головним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію держполітики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.
Про це у Telegram повідомив Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Також передбачається, що Мін’юст вживатиме заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях РНБО.
Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які в той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів проти України, дасть змогу швидко та ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів.
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sergio 1986
показати весь коментар27.05.2022 16:45 Відповісти Мені подобається 0
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jklpqrs
показати весь коментар27.05.2022 16:50 Відповісти Мені подобається 1
Yakov Yakov
показати весь коментар27.05.2022 16:51 Відповісти Мені подобається 1
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