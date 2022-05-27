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Новини
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Уряд дозволив Мін'юсту стягувати активи підсанкційних осіб

мінюст

Міністерство юстиції визначили головним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію держполітики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції.

Про це у Telegram повідомив Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

 Також передбачається, що Мін’юст вживатиме заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон, який дозволить конфіскацію активів тих, хто підтримує російську агресію

Процедура виявлення та конфіскації активів підсанкційних осіб, які в той чи інший спосіб підтримують агресію окупантів проти України, дасть змогу швидко та ефективно поповнювати український бюджет за рахунок ворогів.

Зеленський (23653) Мін'юст (1586) санкції (11750) РНБО (2278) Денис Шмигаль (4543)


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РОзГОлос !!!Ось як КАцапи Обходять САнкції , допомагають країни СНГ а європа +сша НАЧЕбто не помічають , то МОЖЕ хоча б УКраїна+Британія й Канада говорить НА рівні ПОСЛІВ та ДИпломатів !!! країни СНГ + белорусь ТАкож повязані з рф в АГресії та ВІйні , ВВодить негайно потрібно Візовий режим та обмеження на товари з цих країн , розірвати всі ПОЛІТИЧНО_культурні Звязки ссилка twitter.com/tass_agency/status/1530092883876974592?cxt=HHwWgMC4jeDX_bsqAAAA https://twitter.com/tass_agency/status/1530092883876974592?cxt=HHwWgMC4jeDX_bsqAAAA
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27.05.2022 16:45 Відповісти
Бени тоже? Он же вроде тоже как под санкциями)
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27.05.2022 16:50 Відповісти
упц мп, альфа-банк-нє?
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27.05.2022 16:51 Відповісти
 
 