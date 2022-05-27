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Новости Война
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За сутки 280 человек вывезли из Мариуполя в фильтрационный лагерь, - Андрющенко

депортація,безіменне,табір,фільтраційний

За минувшие сутки российские захватчики доставили в фильтрационный лагерь в село Безымянное 280 жителей Мариуполя, в том числе 36 детей.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки оккупанты вывезли в фильтрационный лагерь в с. Безымянное 280 мариупольцев, в том числе 36 детей. Всего за последнюю неделю было депортировано 2856 мариупольцев, в том числе 318 детей", - написал Андрющенко.

Также читайте: Оккупанты вывезли из Украины уже более 238 тысяч детей, - Офис омбудсмена

армия РФ (19011) депортация (677) Мариуполь (5704) Андрющенко Петр (579)


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вивозять і вивозять людей в кацапстан.
і хоча там було чимало вати, в тому маріуполі, все одно їх шкода.
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27.05.2022 18:12 Ответить
кто придумал это название, а самое обидное я тоже был в фильтрационном лагере только в Запорожье. Ты выезжаешь из оккупации, а тебя на фильтрацию. Нечего страшного но название нужно менять.
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27.05.2022 18:50 Ответить
 
 