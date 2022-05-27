За сутки 280 человек вывезли из Мариуполя в фильтрационный лагерь, - Андрющенко
За минувшие сутки российские захватчики доставили в фильтрационный лагерь в село Безымянное 280 жителей Мариуполя, в том числе 36 детей.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки оккупанты вывезли в фильтрационный лагерь в с. Безымянное 280 мариупольцев, в том числе 36 детей. Всего за последнюю неделю было депортировано 2856 мариупольцев, в том числе 318 детей", - написал Андрющенко.
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і хоча там було чимало вати, в тому маріуполі, все одно їх шкода.