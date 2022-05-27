УЕФА будет разводить украинские и белорусские команды в еврокубковых турнирах

Исполнительный комитет УЕФА сегодня поручил разводить команды из Беларуси и Украины во всех будущих турнирах УЕФА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УЕФА.

"3 марта 2022 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение: поскольку вторжение российской армии на территорию Украины было осуществлено с территории Беларуси, все клубы и национальные команды Беларуси, участвующие в турнирах УЕФА, должны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях. Кроме того, матчи, в которых белорусские команды будут хозяевами, пройдут без зрителей", - говорится в сообщении.

Сегодняшнее дополнительное решение принято для беспрепятственного проведения турниров УЕФА, поскольку безопасность команд, официальных лиц и других участников матча не может быть полностью гарантирована из-за военного конфликта.

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