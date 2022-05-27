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УЕФА будет разводить украинские и белорусские команды в еврокубковых турнирах

уєфа

Исполнительный комитет УЕФА сегодня поручил разводить команды из Беларуси и Украины во всех будущих турнирах УЕФА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт УЕФА.

"3 марта 2022 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение: поскольку вторжение российской армии на территорию Украины было осуществлено с территории Беларуси, все клубы и национальные команды Беларуси, участвующие в турнирах УЕФА, должны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях. Кроме того, матчи, в которых белорусские команды будут хозяевами, пройдут без зрителей", - говорится в сообщении.

Сегодняшнее дополнительное решение принято для беспрепятственного проведения турниров УЕФА, поскольку безопасность команд, официальных лиц и других участников матча не может быть полностью гарантирована из-за военного конфликта.

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Топ комментарии
+30
А що взагалі білоруські команди роблять на міжнародних змаганнях?
Хай сидять вдома і грають в хокей.
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27.05.2022 17:50
+10
Мы итак с ними почти никогда не играем, так как они вылетают раньше, чем мы вступаем в турниры.
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27.05.2022 17:53
+7
бульбокацапів треба теж ізолювати від цивілізованого світу, поки не навчаться обирати президентів, і квіти омону не дарувати
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27.05.2022 17:58
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А що взагалі білоруські команди роблять на міжнародних змаганнях?
Хай сидять вдома і грають в хокей.
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27.05.2022 17:50 Ответить
...на траве в коньках))
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27.05.2022 18:15 Ответить
Краще в настільний!
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27.05.2022 18:57 Ответить
теж непогано, але все одно в ковзанах - хокей так хокей
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27.05.2022 19:02 Ответить
хитренько так ))))
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27.05.2022 17:52 Ответить
Хай швидше міняють свого "президента", тоді ще є шанс встигнути за цивілізованим світом.
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27.05.2022 17:52 Ответить
Скоро появится Спартак Минск и зенит Бобруйск...Фармкоманды
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27.05.2022 17:53 Ответить
Мы итак с ними почти никогда не играем, так как они вылетают раньше, чем мы вступаем в турниры.
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27.05.2022 17:53 Ответить
бульбокацапів треба теж ізолювати від цивілізованого світу, поки не навчаться обирати президентів, і квіти омону не дарувати
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27.05.2022 17:58 Ответить
38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая Брестская бригада до сих пор «прикрывает» украинскую границу от Малориты до Столина в Брестской области, а 150 десантников из 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады - участок границы, проходящий в Гомельской области.

Для охранения прилегающей местности к аэродрому «Зябровка», откуда взлетала российская авиация и производились пуски ракет по Украине, использовалось 12 оперативных групп (в каждой по 8 офицеров) из первого особого отряда 5-й отдельной бригады специального назначения.

Кроме этого, по всей протяженности участка белорусско-украинской границы в Гомельской области были рассредоточены подразделения и несли службу 60 бойцов ОСАМа (отдельная служба активных мероприятий ГПК), 80 бойцов СПБТ «Алмаз» МВД и практически весь гомельский ОМОН.

Несколько сводных оперативных групп состоящих из офицеров белорусского и российского ГРУ осуществляли краткосрочные рейды и нелегальную разведку на территориях Волынской, Ровенской, Житомирской и Львовской областей Украины. На задания они выходили без документов и в форме без знаков различия и принадлежности.

Солдат-срочников из учебной части № 20203 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов (более известный как Печи) перебрасывали в Столбцы, где они помогали с разгрузкой боеприпасов и российской техники с характерным знаком Z.

Считается, что в случае атаки с территории Беларуси, армия Лукашенко будет двигаться по направлению Львов-Луцк, чтобы попытаться отрезать пути снабжения украинской армии. Возможно также привлечение к осуществлению диверсионно-разведовательных мероприятий в тылу украинской армии.

После отступления российских войск из Киевской и Черниговской областей угроза такого развития событий не кажется высокой. При этом отдельные аналитики продолжают настаивать на том, что вероятность ввода белорусских военных в Украину сохраняется.

Однако на третьем месяце войны главный вопрос уже даже не в том, куда могут бросить белорусских солдат на украинском фронте, а как они будут воевать? Мотивации для участия в войне у них нет никакой. А для Лукашенко совсем нериторический вопрос, будут ли они сдаваться в украинский плен или повернут оружие против Минска. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/27/469729/
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27.05.2022 17:59 Ответить
А навіщо такі клопоти? 😲 Чи не менше проблем відправити бульбашів за кацапським командами до кацапського воєнного ********?
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27.05.2022 18:00 Ответить
обливаясь кровью Украина терпит ещё некоторых деятелей которые верещат "жыве беларусь" ....
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27.05.2022 18:03 Ответить
Це ти про хлопців з батальона Костуся Калиноуского?
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27.05.2022 18:45 Ответить
сколько их там на всю беларусь? три калеки? считай что арифметическая погрещность
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27.05.2022 19:42 Ответить
херасе. Драников не исключили из турнира? О_о Что твориться?
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27.05.2022 18:08 Ответить
Как?! Беларусь должна играть вместе с Парашей в турнире "Лига Запоребрика" и "Кубке диктаторов"
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27.05.2022 18:10 Ответить
Білорусь має отримати санкції, так як є сателітом агресора рф!
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27.05.2022 18:28 Ответить
Бульбофашисты должны сидеть дома!!!!
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27.05.2022 18:45 Ответить
взагалі-то українські клуби цього сезону участі в єврозмаганнях не братимуть, оскільки не проводитимуться внутрішні чемпіонати в жодній з ліг України...
І не тільки тут мова за футбольні клуби, а за всі спортивні професійні.
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27.05.2022 19:00 Ответить
Братимуть.
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27.05.2022 19:12 Ответить
під бомбами?
Подумай
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27.05.2022 19:43 Ответить
Хоч заголовок прочитав?
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27.05.2022 19:44 Ответить
 
 