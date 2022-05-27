УЄФА розводитиме українські та білоруські команди у єврокубкових турнірах

Виконавчий комітет УЄФА сьогодні доручив розводити команди з Білорусі та України у всіх майбутніх турнірах УЄФА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УЄФА.

"3 березня 2022 року Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення: оскільки вторгнення російської армії на територію України було здійснено з території Білорусі, всі клуби та національні команди Білорусі, які беруть участь у турнірах УЄФА, мають проводити свої домашні матчі на нейтральних полях. Крім того, матчі, в яких білоруські команди будуть господарями, пройдуть без глядачів", - йдеться в повідомленні.

Сьогоднішнє додаткове рішення ухвалено для безперешкодного проведення турнірів УЄФА, оскільки безпека команд, офіційних осіб та інших учасників матчу не може бути повністю гарантованою через наявність воєнного конфлікту.

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