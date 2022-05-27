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Новини
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УЄФА розводитиме українські та білоруські команди у єврокубкових турнірах

уєфа

Виконавчий комітет УЄФА сьогодні доручив розводити команди з Білорусі та України у всіх майбутніх турнірах УЄФА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УЄФА.

"3 березня 2022 року Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення: оскільки вторгнення російської армії на територію України було здійснено з території Білорусі, всі клуби та національні команди Білорусі, які беруть участь у турнірах УЄФА, мають проводити свої домашні матчі на нейтральних полях. Крім того, матчі, в яких білоруські команди будуть господарями, пройдуть без глядачів", - йдеться в повідомленні.

Сьогоднішнє додаткове рішення ухвалено для безперешкодного проведення турнірів УЄФА, оскільки безпека команд, офіційних осіб та інших учасників матчу не може бути повністю гарантованою через наявність воєнного конфлікту.

Читайте: УЄФА усунув Росію від Ліги націй та єврокубків у наступному сезоні

Автор: 

Білорусь (7922) спорт (1611) УЄФА (150) футбол (1581)


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Топ коментарі
+30
А що взагалі білоруські команди роблять на міжнародних змаганнях?
Хай сидять вдома і грають в хокей.
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27.05.2022 17:50
+10
Мы итак с ними почти никогда не играем, так как они вылетают раньше, чем мы вступаем в турниры.
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27.05.2022 17:53
+7
бульбокацапів треба теж ізолювати від цивілізованого світу, поки не навчаться обирати президентів, і квіти омону не дарувати
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27.05.2022 17:58
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А що взагалі білоруські команди роблять на міжнародних змаганнях?
Хай сидять вдома і грають в хокей.
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27.05.2022 17:50 Відповісти
...на траве в коньках))
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27.05.2022 18:15 Відповісти
Краще в настільний!
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27.05.2022 18:57 Відповісти
теж непогано, але все одно в ковзанах - хокей так хокей
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27.05.2022 19:02 Відповісти
хитренько так ))))
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27.05.2022 17:52 Відповісти
Хай швидше міняють свого "президента", тоді ще є шанс встигнути за цивілізованим світом.
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27.05.2022 17:52 Відповісти
Скоро появится Спартак Минск и зенит Бобруйск...Фармкоманды
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27.05.2022 17:53 Відповісти
Мы итак с ними почти никогда не играем, так как они вылетают раньше, чем мы вступаем в турниры.
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27.05.2022 17:53 Відповісти
бульбокацапів треба теж ізолювати від цивілізованого світу, поки не навчаться обирати президентів, і квіти омону не дарувати
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27.05.2022 17:58 Відповісти
38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая Брестская бригада до сих пор «прикрывает» украинскую границу от Малориты до Столина в Брестской области, а 150 десантников из 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады - участок границы, проходящий в Гомельской области.

Для охранения прилегающей местности к аэродрому «Зябровка», откуда взлетала российская авиация и производились пуски ракет по Украине, использовалось 12 оперативных групп (в каждой по 8 офицеров) из первого особого отряда 5-й отдельной бригады специального назначения.

Кроме этого, по всей протяженности участка белорусско-украинской границы в Гомельской области были рассредоточены подразделения и несли службу 60 бойцов ОСАМа (отдельная служба активных мероприятий ГПК), 80 бойцов СПБТ «Алмаз» МВД и практически весь гомельский ОМОН.

Несколько сводных оперативных групп состоящих из офицеров белорусского и российского ГРУ осуществляли краткосрочные рейды и нелегальную разведку на территориях Волынской, Ровенской, Житомирской и Львовской областей Украины. На задания они выходили без документов и в форме без знаков различия и принадлежности.

Солдат-срочников из учебной части № 20203 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов (более известный как Печи) перебрасывали в Столбцы, где они помогали с разгрузкой боеприпасов и российской техники с характерным знаком Z.

Считается, что в случае атаки с территории Беларуси, армия Лукашенко будет двигаться по направлению Львов-Луцк, чтобы попытаться отрезать пути снабжения украинской армии. Возможно также привлечение к осуществлению диверсионно-разведовательных мероприятий в тылу украинской армии.

После отступления российских войск из Киевской и Черниговской областей угроза такого развития событий не кажется высокой. При этом отдельные аналитики продолжают настаивать на том, что вероятность ввода белорусских военных в Украину сохраняется.

Однако на третьем месяце войны главный вопрос уже даже не в том, куда могут бросить белорусских солдат на украинском фронте, а как они будут воевать? Мотивации для участия в войне у них нет никакой. А для Лукашенко совсем нериторический вопрос, будут ли они сдаваться в украинский плен или повернут оружие против Минска. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/27/469729/
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27.05.2022 17:59 Відповісти
А навіщо такі клопоти? 😲 Чи не менше проблем відправити бульбашів за кацапським командами до кацапського воєнного ********?
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27.05.2022 18:00 Відповісти
обливаясь кровью Украина терпит ещё некоторых деятелей которые верещат "жыве беларусь" ....
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27.05.2022 18:03 Відповісти
Це ти про хлопців з батальона Костуся Калиноуского?
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27.05.2022 18:45 Відповісти
сколько их там на всю беларусь? три калеки? считай что арифметическая погрещность
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27.05.2022 19:42 Відповісти
херасе. Драников не исключили из турнира? О_о Что твориться?
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27.05.2022 18:08 Відповісти
Как?! Беларусь должна играть вместе с Парашей в турнире "Лига Запоребрика" и "Кубке диктаторов"
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27.05.2022 18:10 Відповісти
Білорусь має отримати санкції, так як є сателітом агресора рф!
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27.05.2022 18:28 Відповісти
Бульбофашисты должны сидеть дома!!!!
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27.05.2022 18:45 Відповісти
взагалі-то українські клуби цього сезону участі в єврозмаганнях не братимуть, оскільки не проводитимуться внутрішні чемпіонати в жодній з ліг України...
І не тільки тут мова за футбольні клуби, а за всі спортивні професійні.
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27.05.2022 19:00 Відповісти
Братимуть.
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27.05.2022 19:12 Відповісти
під бомбами?
Подумай
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27.05.2022 19:43 Відповісти
Хоч заголовок прочитав?
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27.05.2022 19:44 Відповісти
 
 