УЄФА розводитиме українські та білоруські команди у єврокубкових турнірах
Виконавчий комітет УЄФА сьогодні доручив розводити команди з Білорусі та України у всіх майбутніх турнірах УЄФА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт УЄФА.
"3 березня 2022 року Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення: оскільки вторгнення російської армії на територію України було здійснено з території Білорусі, всі клуби та національні команди Білорусі, які беруть участь у турнірах УЄФА, мають проводити свої домашні матчі на нейтральних полях. Крім того, матчі, в яких білоруські команди будуть господарями, пройдуть без глядачів", - йдеться в повідомленні.
Сьогоднішнє додаткове рішення ухвалено для безперешкодного проведення турнірів УЄФА, оскільки безпека команд, офіційних осіб та інших учасників матчу не може бути повністю гарантованою через наявність воєнного конфлікту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хай сидять вдома і грають в хокей.
Для охранения прилегающей местности к аэродрому «Зябровка», откуда взлетала российская авиация и производились пуски ракет по Украине, использовалось 12 оперативных групп (в каждой по 8 офицеров) из первого особого отряда 5-й отдельной бригады специального назначения.
Кроме этого, по всей протяженности участка белорусско-украинской границы в Гомельской области были рассредоточены подразделения и несли службу 60 бойцов ОСАМа (отдельная служба активных мероприятий ГПК), 80 бойцов СПБТ «Алмаз» МВД и практически весь гомельский ОМОН.
Несколько сводных оперативных групп состоящих из офицеров белорусского и российского ГРУ осуществляли краткосрочные рейды и нелегальную разведку на территориях Волынской, Ровенской, Житомирской и Львовской областей Украины. На задания они выходили без документов и в форме без знаков различия и принадлежности.
Солдат-срочников из учебной части № 20203 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов (более известный как Печи) перебрасывали в Столбцы, где они помогали с разгрузкой боеприпасов и российской техники с характерным знаком Z.
Считается, что в случае атаки с территории Беларуси, армия Лукашенко будет двигаться по направлению Львов-Луцк, чтобы попытаться отрезать пути снабжения украинской армии. Возможно также привлечение к осуществлению диверсионно-разведовательных мероприятий в тылу украинской армии.
После отступления российских войск из Киевской и Черниговской областей угроза такого развития событий не кажется высокой. При этом отдельные аналитики продолжают настаивать на том, что вероятность ввода белорусских военных в Украину сохраняется.
Однако на третьем месяце войны главный вопрос уже даже не в том, куда могут бросить белорусских солдат на украинском фронте, а как они будут воевать? Мотивации для участия в войне у них нет никакой. А для Лукашенко совсем нериторический вопрос, будут ли они сдаваться в украинский плен или повернут оружие против Минска. https://54de5g-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/54de5g.c97.org/ru/news/2022/5/27/469729/
І не тільки тут мова за футбольні клуби, а за всі спортивні професійні.
Подумай