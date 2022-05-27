Оккупанты используют помещения исправительной колонии в Херсонской области для размещения личного состава, - ГУР Минобороны
Российские оккупанты используют помещения исправительной колонии №10 в Херсонской области для размещения личного состава.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке ГУР Министерства обороны.
"Оккупанты вывезли в Херсон всех осужденных и персонал из исправительной колонии №10 во временно оккупированном селе Дарьевка Херсонской области. Известно, что их распределили в исправительные колонии №7 (Голая Пристань) и №90 (Херсон). В настоящее время колония № 10 используется рашистами как место жительства личного состава оккупационной армии. Также на территории находится военная техника", - говорится в сообщении.
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Место московитов в земле. На 2 метра в глубину.
"Приглашения" на встречу педагогов разносили под охраной русских военных. Но даже так на нее пришло около 20 представителей местных школ (из 61 учреждения города).
Присутствующим представителям школ захватчики предлагали сотрудничество и обещали "защиту". Заявляли, что херсонские школы должны работать по российским программам и переходить на русский язык обучения, также было заявлено, что ищут нового руководителя херсонского образования
Выслушав все эти "предложения", присутствующие представители херсонских школ спросили, могут ли они уйти, если не согласны с тем, что услышали на встрече. Когда услышали, что могут, встали и вышли практически все, рассказали херсонцы.
ТГ "Ху.... Херсон"
https://t.me/hueviyherson/19495
так что чувтвуйте себя как дома))) твари !!!
для Зміїного та таких цілей , як та колонія
Тим кому повезе не перетворитись на міндобрива, стануть у нагоді навички перебування у такому "інтер'єрі"...
Якщо не було евакуації то в'язниця сама не виїхала там люди в неволі.