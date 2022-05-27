Оккупанты используют помещения исправительной колонии в Херсонской области для размещения личного состава, - ГУР Минобороны

Российские оккупанты используют помещения исправительной колонии №10 в Херсонской области для размещения личного состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке ГУР Министерства обороны.

"Оккупанты вывезли в Херсон всех осужденных и персонал из исправительной колонии №10 во временно оккупированном селе Дарьевка Херсонской области. Известно, что их распределили в исправительные колонии №7 (Голая Пристань) и №90 (Херсон). В настоящее время колония № 10 используется рашистами как место жительства личного состава оккупационной армии. Также на территории находится военная техника", - говорится в сообщении.

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