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Новости Война
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Оккупанты используют помещения исправительной колонии в Херсонской области для размещения личного состава, - ГУР Минобороны

колонія

Российские оккупанты используют помещения исправительной колонии №10 в Херсонской области для размещения личного состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке ГУР Министерства обороны.

"Оккупанты вывезли в Херсон всех осужденных и персонал из исправительной колонии №10 во временно оккупированном селе Дарьевка Херсонской области. Известно, что их распределили в исправительные колонии №7 (Голая Пристань) и №90 (Херсон). В настоящее время колония № 10 используется рашистами как место жительства личного состава оккупационной армии. Также на территории находится военная техника", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продолжает вывозить зерно из оккупированной части Херсона, некоторые аграрии пошли на сотрудничество, - Лагута

армия РФ (19011) разведка (4168) Херсонская область (4709)


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Топ комментарии
+8
В Херсоне педагоги отказались поддерживать коллаборантов и российских захватчиков

"Приглашения" на встречу педагогов разносили под охраной русских военных. Но даже так на нее пришло около 20 представителей местных школ (из 61 учреждения города).

Присутствующим представителям школ захватчики предлагали сотрудничество и обещали "защиту". Заявляли, что херсонские школы должны работать по российским программам и переходить на русский язык обучения, также было заявлено, что ищут нового руководителя херсонского образования

Выслушав все эти "предложения", присутствующие представители херсонских школ спросили, могут ли они уйти, если не согласны с тем, что услышали на встрече. Когда услышали, что могут, встали и вышли практически все, рассказали херсонцы.

ТГ "Ху.... Херсон"

https://t.me/hueviyherson/19495
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27.05.2022 18:39
+7
Там кацапським вбивцям і місце...
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27.05.2022 18:27
+5
звикають...
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27.05.2022 18:40
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Там кацапським вбивцям і місце...
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27.05.2022 18:27 Ответить
точно , они могут от туда и не выезжать
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27.05.2022 18:40 Ответить
Не согласен с вами.
Место московитов в земле. На 2 метра в глубину.
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27.05.2022 18:53 Ответить
"Вільха" дістала Б.
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27.05.2022 18:38 Ответить
В Херсоне педагоги отказались поддерживать коллаборантов и российских захватчиков

"Приглашения" на встречу педагогов разносили под охраной русских военных. Но даже так на нее пришло около 20 представителей местных школ (из 61 учреждения города).

Присутствующим представителям школ захватчики предлагали сотрудничество и обещали "защиту". Заявляли, что херсонские школы должны работать по российским программам и переходить на русский язык обучения, также было заявлено, что ищут нового руководителя херсонского образования

Выслушав все эти "предложения", присутствующие представители херсонских школ спросили, могут ли они уйти, если не согласны с тем, что услышали на встрече. Когда услышали, что могут, встали и вышли практически все, рассказали херсонцы.

ТГ "Ху.... Херсон"

https://t.me/hueviyherson/19495
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27.05.2022 18:39 Ответить
Ці казкові довбо#би хочуть ще, щоб не було літніх канікул=> діти «повинні освоїти рАссійську шкільну програму»…….
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27.05.2022 19:09 Ответить
звикають...
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27.05.2022 18:40 Ответить
Злочинці самі розміщуються в колонії
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27.05.2022 18:40 Ответить
в українському війску на двох - три вищі освіти, а у руцьких на двох - три відсидки ))))
так что чувтвуйте себя как дома))) твари !!!
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27.05.2022 18:42 Ответить
Якщо розвідка про це знає то відішліть їм гостину "Точка У",що тільки рашистам наші казарми бити..
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27.05.2022 18:43 Ответить
Пусть привыкают, падлы. Надеюсь, швабры там в каждой камере.
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27.05.2022 18:45 Ответить
18:13https://ua.krymr.com/a/news-khersonska-oblast-su35-zbytyy/31871803.html Український винищувач збив російський Су-35 над Херсонщиною - ЗСУ
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27.05.2022 18:46 Ответить
ще має залишитись декілька "Точка- У"
для Зміїного та таких цілей , як та колонія
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27.05.2022 19:00 Ответить
Ця інформація мае цікавити тільки розрахунок гавбиць 777...
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27.05.2022 19:05 Ответить
але вони поступаються "Піонам"
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27.05.2022 19:38 Ответить
Але б'ють у десять раз влучніше...
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27.05.2022 19:41 Ответить
А це слушна думка!
Тим кому повезе не перетворитись на міндобрива, стануть у нагоді навички перебування у такому "інтер'єрі"...
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27.05.2022 19:38 Ответить
То чому не можемо нанести ракетний удар ?
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27.05.2022 19:54 Ответить
А ви не думали що там можуть бути українські в'язні.
Якщо не було евакуації то в'язниця сама не виїхала там люди в неволі.
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27.05.2022 20:01 Ответить
А Ви текст уважно читали чи по діагоналі?
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27.05.2022 20:21 Ответить
А навіщо нам про це казати, накрийте колонію, а тоді й пишіть. Рашисти б не роздумували
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27.05.2022 22:42 Ответить
ПУТИНУ ДА И ПОСИДЕТЬ БЫ !)
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28.05.2022 00:20 Ответить
Для них тюрьма - дом родной, там им самое место!
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12.11.2022 07:14 Ответить
 
 