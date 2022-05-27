Окупанти використовують приміщення виправної колонії на Херсонщині для розміщення особового складу, - ГУР Міноборони

Російські окупанти використовують приміщення виправної колонії №10 на Херсонщині для розміщення особового складу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці ГУР Міністерства оборони.

"Окупанти вивезли в Херсон всіх засуджених та персонал з виправної колонії №10 в тимчасово окупованому селі Дар’ївка Херсонської області. Відомо, що їх розподілили до виправних колоній №7 (Гола Пристань) та №90 (Херсон). Наразі колонія № 10 використовується рашистами як місце проживання особового складу окупаційної армії. Також на території перебуває військова техніка", - йдеться у повідомленні.

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