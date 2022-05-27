Окупанти використовують приміщення виправної колонії на Херсонщині для розміщення особового складу, - ГУР Міноборони
Російські окупанти використовують приміщення виправної колонії №10 на Херсонщині для розміщення особового складу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці ГУР Міністерства оборони.
"Окупанти вивезли в Херсон всіх засуджених та персонал з виправної колонії №10 в тимчасово окупованому селі Дар’ївка Херсонської області. Відомо, що їх розподілили до виправних колоній №7 (Гола Пристань) та №90 (Херсон). Наразі колонія № 10 використовується рашистами як місце проживання особового складу окупаційної армії. Також на території перебуває військова техніка", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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+7 Александр Чуднивец #474549
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Место московитов в земле. На 2 метра в глубину.
"Приглашения" на встречу педагогов разносили под охраной русских военных. Но даже так на нее пришло около 20 представителей местных школ (из 61 учреждения города).
Присутствующим представителям школ захватчики предлагали сотрудничество и обещали "защиту". Заявляли, что херсонские школы должны работать по российским программам и переходить на русский язык обучения, также было заявлено, что ищут нового руководителя херсонского образования
Выслушав все эти "предложения", присутствующие представители херсонских школ спросили, могут ли они уйти, если не согласны с тем, что услышали на встрече. Когда услышали, что могут, встали и вышли практически все, рассказали херсонцы.
ТГ "Ху.... Херсон"
https://t.me/hueviyherson/19495
так что чувтвуйте себя как дома))) твари !!!
для Зміїного та таких цілей , як та колонія
Тим кому повезе не перетворитись на міндобрива, стануть у нагоді навички перебування у такому "інтер'єрі"...
Якщо не було евакуації то в'язниця сама не виїхала там люди в неволі.