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Окупанти використовують приміщення виправної колонії на Херсонщині для розміщення особового складу, - ГУР Міноборони

колонія

Російські окупанти використовують приміщення виправної колонії №10 на Херсонщині для розміщення особового складу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці ГУР Міністерства оборони.

"Окупанти вивезли в Херсон всіх засуджених та персонал з виправної колонії №10 в тимчасово окупованому селі Дар’ївка Херсонської області. Відомо, що їх розподілили до виправних колоній №7 (Гола Пристань) та №90 (Херсон). Наразі колонія № 10 використовується рашистами як місце проживання особового складу окупаційної армії. Також на території перебуває військова техніка", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: РФ продовжує вивозити зерно з окупованої частини Херсонщини, деякі аграрії пішли на співпрацю, - Лагута

Автор: 

армія рф (17160) розвідка (3854) Херсонська область (5697)


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Топ коментарі
+8
В Херсоне педагоги отказались поддерживать коллаборантов и российских захватчиков

"Приглашения" на встречу педагогов разносили под охраной русских военных. Но даже так на нее пришло около 20 представителей местных школ (из 61 учреждения города).

Присутствующим представителям школ захватчики предлагали сотрудничество и обещали "защиту". Заявляли, что херсонские школы должны работать по российским программам и переходить на русский язык обучения, также было заявлено, что ищут нового руководителя херсонского образования

Выслушав все эти "предложения", присутствующие представители херсонских школ спросили, могут ли они уйти, если не согласны с тем, что услышали на встрече. Когда услышали, что могут, встали и вышли практически все, рассказали херсонцы.

ТГ "Ху.... Херсон"

https://t.me/hueviyherson/19495
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27.05.2022 18:39
+7
Там кацапським вбивцям і місце...
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27.05.2022 18:27
+5
звикають...
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27.05.2022 18:40
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Там кацапським вбивцям і місце...
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27.05.2022 18:27 Відповісти
точно , они могут от туда и не выезжать
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27.05.2022 18:40 Відповісти
Не согласен с вами.
Место московитов в земле. На 2 метра в глубину.
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27.05.2022 18:53 Відповісти
"Вільха" дістала Б.
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27.05.2022 18:38 Відповісти
В Херсоне педагоги отказались поддерживать коллаборантов и российских захватчиков

"Приглашения" на встречу педагогов разносили под охраной русских военных. Но даже так на нее пришло около 20 представителей местных школ (из 61 учреждения города).

Присутствующим представителям школ захватчики предлагали сотрудничество и обещали "защиту". Заявляли, что херсонские школы должны работать по российским программам и переходить на русский язык обучения, также было заявлено, что ищут нового руководителя херсонского образования

Выслушав все эти "предложения", присутствующие представители херсонских школ спросили, могут ли они уйти, если не согласны с тем, что услышали на встрече. Когда услышали, что могут, встали и вышли практически все, рассказали херсонцы.

ТГ "Ху.... Херсон"

https://t.me/hueviyherson/19495
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27.05.2022 18:39 Відповісти
Ці казкові довбо#би хочуть ще, щоб не було літніх канікул=> діти «повинні освоїти рАссійську шкільну програму»…….
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27.05.2022 19:09 Відповісти
звикають...
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27.05.2022 18:40 Відповісти
Злочинці самі розміщуються в колонії
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27.05.2022 18:40 Відповісти
в українському війску на двох - три вищі освіти, а у руцьких на двох - три відсидки ))))
так что чувтвуйте себя как дома))) твари !!!
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27.05.2022 18:42 Відповісти
Якщо розвідка про це знає то відішліть їм гостину "Точка У",що тільки рашистам наші казарми бити..
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27.05.2022 18:43 Відповісти
Пусть привыкают, падлы. Надеюсь, швабры там в каждой камере.
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27.05.2022 18:45 Відповісти
18:13https://ua.krymr.com/a/news-khersonska-oblast-su35-zbytyy/31871803.html Український винищувач збив російський Су-35 над Херсонщиною - ЗСУ
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27.05.2022 18:46 Відповісти
ще має залишитись декілька "Точка- У"
для Зміїного та таких цілей , як та колонія
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27.05.2022 19:00 Відповісти
Ця інформація мае цікавити тільки розрахунок гавбиць 777...
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27.05.2022 19:05 Відповісти
але вони поступаються "Піонам"
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27.05.2022 19:38 Відповісти
Але б'ють у десять раз влучніше...
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27.05.2022 19:41 Відповісти
А це слушна думка!
Тим кому повезе не перетворитись на міндобрива, стануть у нагоді навички перебування у такому "інтер'єрі"...
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27.05.2022 19:38 Відповісти
То чому не можемо нанести ракетний удар ?
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27.05.2022 19:54 Відповісти
А ви не думали що там можуть бути українські в'язні.
Якщо не було евакуації то в'язниця сама не виїхала там люди в неволі.
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27.05.2022 20:01 Відповісти
А Ви текст уважно читали чи по діагоналі?
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27.05.2022 20:21 Відповісти
А навіщо нам про це казати, накрийте колонію, а тоді й пишіть. Рашисти б не роздумували
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27.05.2022 22:42 Відповісти
ПУТИНУ ДА И ПОСИДЕТЬ БЫ !)
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28.05.2022 00:20 Відповісти
Для них тюрьма - дом родной, там им самое место!
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12.11.2022 07:14 Відповісти
 
 