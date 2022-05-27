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Новости Война
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Россия планирует пиратский захват торговых судов и металлургической продукции в порту оккупированного Мариуполя, - Метинвест

порт,маріуполь

Существует высокий риск использования российскими оккупантами судов в порту Мариуполя для похищения и незаконного вывоза металлургической продукции, принадлежащей Группе Метинвест и готовившейся на экспорт.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Метинвеста, передает Цензор.НЕТ.

"24 февраля 2022 года началась российская военная агрессия против Украины. Боевые действия в значительной степени проходили в Мариуполе, который сейчас находится под российской оккупацией. На день начала войны в порту Мариуполя была металлургическая продукция, произведенная на предприятиях Группы Метинвест - металлургических комбинатах "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Указанная металлургическая продукция должна быть экспортирована покупателям из разных стран, в частности, Испании, Италии, Бельгии, Греции, Португалии и Турции.

На момент начала военного вторжения в акватории мариупольского порта было зафиксировано несколько коммерческих судов: SMARTA (Либерия), AZOV CONCORD (Мальта), AZBURG (Доминика), TZAREVNA (Мальта), BLUE STAR I (Панама) и LADY AUGUSTA (Ямайка), на которые уже были загружены 28 тысяч тонн металлургической продукции. Существует высокий риск, что указанные суда оккупанты используют для похищения и незаконного вывоза металлургической продукции, принадлежащей Группе Метинвест", - говорится в сообщении.

По мнению компании, незаконные действия по захвату и возобновлению работы мариупольского порта явно свидетельствуют о том, что указанную металлургическую продукцию оккупанты могут вывозить в порты в Ростове, Таганроге, Новороссийске, Туапсе и оккупированном Севастополе с целью дальнейшей незаконной продажи украденной продукции в страны Африки и Азии, которые не поддерживают санкционную политику в отношении страны-агрессора – Российской Федерации.

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По международному праву и законодательству Украины, действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции имеют все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде тяжких международных преступлений мародерства, подчеркивают в Метинвесте.

Отмечается, что группа Метинвест приложит все возможные законные усилия для привлечения всех виновных лиц и их сообщников к строгой юридической ответственности.

Мариуполь (5704) россия (95326) Метинвест (186)


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Топ комментарии
+13
Цеж треба було лоху Ахметову спонсорувати про російські партії аби русня потім його пограбувала.
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27.05.2022 18:53
+8
В гудок пусть ваш начальник погудит, может прекратят. Нечего было ахметке заигрывать с сепарней в 2014, теперь весь Донбасс просрал и людей десятки тысяч угробил. И неизвестно сколько еще погибнет.
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27.05.2022 18:55
+5
Не планує а вже перші кораблики сп"здили металл і відвезли в срашку,
Ми якісь дивні люди де заходить ворог повинно бути знищено все що він може використати або якщо можливо вивозити.Що робимо ми?все залишаємо а ворог грабує.Більше того ми не вивозимо населення і не роздаємо зброю тим хто готовий захищати країну.На херсонщині та Мелитополі люди самі добувають зброю і нищать ворога.Ніякої допомоги,Навіть в другу світову партизанам допомагали.Далі гумкатасрофа ,арешти, грабунки, гвалтування і тортури.ЗСУ хлопці це герої і роблять все можливе.Але с кожним днем складається враження що там зверху на населення і міста забили.На луганщині на разі вони стянули війська дуже багато перекинули з інших ділянок і продавлюють наші позіції реально 1 до 20.А ми про це пишимо і спокійно спостерігаємо.Притому що ніяких дій на інших напрямках немає там де окупанти послабили свої позиції.Незрозумілі речі якісь почалися на харківському напрямку.Незрозумілі речі на запоріжжі.В перший місяць війни було більше спротиву і організації чим наразі.Вакуум с фронта і розуміння що коїться.Одна лише впевненість в ЗСУ і повага хлопцям героям.Не треба мені писати про нестачу зброї не в цьому питання.І це вже очевидно.Віримо в ЗСУ але будеж багато питань до керівників на місцях і в цілому верхівкі.
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27.05.2022 19:11
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Уже в Мариуполе вывозят ахметкин металл.
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27.05.2022 18:51 Ответить
Ахмєтка зараз - ****** **********, мі так нє договаріваліся. так нічєсна
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27.05.2022 18:52 Ответить
Не дуже радій, кацапчику, тобі ж і відробляти, а може, навіть, твоїм дітям і онукам.
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27.05.2022 19:22 Ответить
Ахметов, погуди в гудок. рашисты испугаются и убегут.
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27.05.2022 18:52 Ответить
Ну если говорить фактами, то на сегодняшний день он самый большой частный донор для армии и теробороны. Так что тупая шутка. Больше него никто бабла не пожертвовал. А некоторые так и вовсе ни копейки, типа Бени.
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27.05.2022 23:34 Ответить
Цеж треба було лоху Ахметову спонсорувати про російські партії аби русня потім його пограбувала.
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27.05.2022 18:53 Ответить
Русня й відшкодує.
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27.05.2022 19:24 Ответить
ну такоє, йому не дістанеться
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27.05.2022 20:47 Ответить
сіркова будка була першою в кацсписку,
далі кацапи планують ******** все що бачать...
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27.05.2022 18:55 Ответить
В гудок пусть ваш начальник погудит, может прекратят. Нечего было ахметке заигрывать с сепарней в 2014, теперь весь Донбасс просрал и людей десятки тысяч угробил. И неизвестно сколько еще погибнет.
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27.05.2022 18:55 Ответить
Беня, а ти дивись, спостерігай і висновки, головне, роби. з твоєю власністю те саме зроблять, не обольщайся. хоча її повинна б Україна приватизувати, а тебе видати в сша.

Метінвест, а ти купи нам ракетних систем і чого там іще треба, не сиди. аптечками не відбудешся.
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27.05.2022 19:03 Ответить
нажаль не видадуть, Конституція України забороняє, але може бути ньюанс.
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27.05.2022 20:48 Ответить
Продаст свой пэнхауз в Лондоне и пойдёт опять в напёрстночники.
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27.05.2022 19:06 Ответить
Які ж ви долбойожики! Ахметов не збитки рахує, а майбутні прибутки. Метінвест не дарма наголосив на юридичній стороні питання. ВСЕ БУДЕ ВІДСУДЖЕНО, І ВСЕ БУДЕ ВІДШКОДОВАНО. На місці старих радянських індустріальних динозаврів, знищених немитою, будуть побудовані НОВІ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДПРИЄМСТВА. А ви можете й далі зловтішатися, при цьому, нічого у своєму житті не досягши.
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27.05.2022 20:15 Ответить
Гомов, будуть, будуть, тільки не для охмєдкі
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27.05.2022 20:49 Ответить
Не планує а вже перші кораблики сп"здили металл і відвезли в срашку,
Ми якісь дивні люди де заходить ворог повинно бути знищено все що він може використати або якщо можливо вивозити.Що робимо ми?все залишаємо а ворог грабує.Більше того ми не вивозимо населення і не роздаємо зброю тим хто готовий захищати країну.На херсонщині та Мелитополі люди самі добувають зброю і нищать ворога.Ніякої допомоги,Навіть в другу світову партизанам допомагали.Далі гумкатасрофа ,арешти, грабунки, гвалтування і тортури.ЗСУ хлопці це герої і роблять все можливе.Але с кожним днем складається враження що там зверху на населення і міста забили.На луганщині на разі вони стянули війська дуже багато перекинули з інших ділянок і продавлюють наші позіції реально 1 до 20.А ми про це пишимо і спокійно спостерігаємо.Притому що ніяких дій на інших напрямках немає там де окупанти послабили свої позиції.Незрозумілі речі якісь почалися на харківському напрямку.Незрозумілі речі на запоріжжі.В перший місяць війни було більше спротиву і організації чим наразі.Вакуум с фронта і розуміння що коїться.Одна лише впевненість в ЗСУ і повага хлопцям героям.Не треба мені писати про нестачу зброї не в цьому питання.І це вже очевидно.Віримо в ЗСУ але будеж багато питань до керівників на місцях і в цілому верхівкі.
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27.05.2022 19:11 Ответить
де хотіли дати і захистити, то дали, а південь злили і зрадили.
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27.05.2022 20:50 Ответить
Не согласен от слова совсем- понять зайдёт враг или нет никогда нельзя. А уничтожать абсолютно всё это какая-то странная тактика. Некоторые населённые пункты отбивают в течение недели. Прикиньте вы взяли просто уничтожили свой город и назад вернули руины? Вопросы к руководству есть, но не в этом смысле.
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27.05.2022 23:31 Ответить
ТОГДА ПУСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ЗАБЕРЁТ ИХ СУДА ПО ВСЕМУ МИРУ !!!
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27.05.2022 19:45 Ответить
Естественно. После всего того, что случилось, пиратство это максимально логичный шаг. Кто-то удивлён? Вывезти, разобрать, разрушить
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27.05.2022 23:29 Ответить
Какая неожиданность! Как можно, они же пришли с миром, спасать детей Бамбаса и Луганды от 8-летней бомбежки. Не могли они такого сделать, это же голуби мира, peace doves. Анижеспасители-памагители! А чего ждали, оставляя Юг этой орде? Это же армия жуликов и воров, как и вся страна их от мала до велика.
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28.05.2022 03:13 Ответить
 
 