Россия планирует пиратский захват торговых судов и металлургической продукции в порту оккупированного Мариуполя, - Метинвест
Существует высокий риск использования российскими оккупантами судов в порту Мариуполя для похищения и незаконного вывоза металлургической продукции, принадлежащей Группе Метинвест и готовившейся на экспорт.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Метинвеста, передает Цензор.НЕТ.
"24 февраля 2022 года началась российская военная агрессия против Украины. Боевые действия в значительной степени проходили в Мариуполе, который сейчас находится под российской оккупацией. На день начала войны в порту Мариуполя была металлургическая продукция, произведенная на предприятиях Группы Метинвест - металлургических комбинатах "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Указанная металлургическая продукция должна быть экспортирована покупателям из разных стран, в частности, Испании, Италии, Бельгии, Греции, Португалии и Турции.
На момент начала военного вторжения в акватории мариупольского порта было зафиксировано несколько коммерческих судов: SMARTA (Либерия), AZOV CONCORD (Мальта), AZBURG (Доминика), TZAREVNA (Мальта), BLUE STAR I (Панама) и LADY AUGUSTA (Ямайка), на которые уже были загружены 28 тысяч тонн металлургической продукции. Существует высокий риск, что указанные суда оккупанты используют для похищения и незаконного вывоза металлургической продукции, принадлежащей Группе Метинвест", - говорится в сообщении.
По мнению компании, незаконные действия по захвату и возобновлению работы мариупольского порта явно свидетельствуют о том, что указанную металлургическую продукцию оккупанты могут вывозить в порты в Ростове, Таганроге, Новороссийске, Туапсе и оккупированном Севастополе с целью дальнейшей незаконной продажи украденной продукции в страны Африки и Азии, которые не поддерживают санкционную политику в отношении страны-агрессора – Российской Федерации.
По международному праву и законодательству Украины, действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции имеют все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде тяжких международных преступлений мародерства, подчеркивают в Метинвесте.
Отмечается, что группа Метинвест приложит все возможные законные усилия для привлечения всех виновных лиц и их сообщников к строгой юридической ответственности.
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далі кацапи планують ******** все що бачать...
Метінвест, а ти купи нам ракетних систем і чого там іще треба, не сиди. аптечками не відбудешся.
Ми якісь дивні люди де заходить ворог повинно бути знищено все що він може використати або якщо можливо вивозити.Що робимо ми?все залишаємо а ворог грабує.Більше того ми не вивозимо населення і не роздаємо зброю тим хто готовий захищати країну.На херсонщині та Мелитополі люди самі добувають зброю і нищать ворога.Ніякої допомоги,Навіть в другу світову партизанам допомагали.Далі гумкатасрофа ,арешти, грабунки, гвалтування і тортури.ЗСУ хлопці це герої і роблять все можливе.Але с кожним днем складається враження що там зверху на населення і міста забили.На луганщині на разі вони стянули війська дуже багато перекинули з інших ділянок і продавлюють наші позіції реально 1 до 20.А ми про це пишимо і спокійно спостерігаємо.Притому що ніяких дій на інших напрямках немає там де окупанти послабили свої позиції.Незрозумілі речі якісь почалися на харківському напрямку.Незрозумілі речі на запоріжжі.В перший місяць війни було більше спротиву і організації чим наразі.Вакуум с фронта і розуміння що коїться.Одна лише впевненість в ЗСУ і повага хлопцям героям.Не треба мені писати про нестачу зброї не в цьому питання.І це вже очевидно.Віримо в ЗСУ але будеж багато питань до керівників на місцях і в цілому верхівкі.