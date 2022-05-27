Россия планирует пиратский захват торговых судов и металлургической продукции в порту оккупированного Мариуполя, - Метинвест

Существует высокий риск использования российскими оккупантами судов в порту Мариуполя для похищения и незаконного вывоза металлургической продукции, принадлежащей Группе Метинвест и готовившейся на экспорт.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Метинвеста, передает Цензор.НЕТ.

"24 февраля 2022 года началась российская военная агрессия против Украины. Боевые действия в значительной степени проходили в Мариуполе, который сейчас находится под российской оккупацией. На день начала войны в порту Мариуполя была металлургическая продукция, произведенная на предприятиях Группы Метинвест - металлургических комбинатах "Азовсталь" и ММК имени Ильича. Указанная металлургическая продукция должна быть экспортирована покупателям из разных стран, в частности, Испании, Италии, Бельгии, Греции, Португалии и Турции.

На момент начала военного вторжения в акватории мариупольского порта было зафиксировано несколько коммерческих судов: SMARTA (Либерия), AZOV CONCORD (Мальта), AZBURG (Доминика), TZAREVNA (Мальта), BLUE STAR I (Панама) и LADY AUGUSTA (Ямайка), на которые уже были загружены 28 тысяч тонн металлургической продукции. Существует высокий риск, что указанные суда оккупанты используют для похищения и незаконного вывоза металлургической продукции, принадлежащей Группе Метинвест", - говорится в сообщении.

По мнению компании, незаконные действия по захвату и возобновлению работы мариупольского порта явно свидетельствуют о том, что указанную металлургическую продукцию оккупанты могут вывозить в порты в Ростове, Таганроге, Новороссийске, Туапсе и оккупированном Севастополе с целью дальнейшей незаконной продажи украденной продукции в страны Африки и Азии, которые не поддерживают санкционную политику в отношении страны-агрессора – Российской Федерации.

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По международному праву и законодательству Украины, действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции имеют все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде тяжких международных преступлений мародерства, подчеркивают в Метинвесте.

Отмечается, что группа Метинвест приложит все возможные законные усилия для привлечения всех виновных лиц и их сообщников к строгой юридической ответственности.