Миграционная служба частично возобновляет работу онлайн-сервиса "Электронная очередь"
Государственная миграционная служба частично возобновляет работу онлайн-сервиса "Электронная очередь".
"Государственная миграционная служба Украины частично возобновляет работу онлайн-сервиса "Электронная очередь", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Цензор.НЕТ.
В настоящее время к сервису подключены отдельные территориальные подразделения в Киеве и 16 областях Украины: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской.
С помощью сервиса можно записаться в электронную очередь только для представления документов на оформление паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
"В Украине идет война, поэтому мы просим с пониманием отнестись к тому, что сервис работает не во всех регионах и подразделениях ГМС, а также к возможным задержкам при обслуживании, связанным с ситуацией безопасности, воздушными тревогами, изменениями в графике", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль