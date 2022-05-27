Государственная миграционная служба частично возобновляет работу онлайн-сервиса "Электронная очередь".

"Государственная миграционная служба Украины частично возобновляет работу онлайн-сервиса "Электронная очередь", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время к сервису подключены отдельные территориальные подразделения в Киеве и 16 областях Украины: Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской.

С помощью сервиса можно записаться в электронную очередь только для представления документов на оформление паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

"В Украине идет война, поэтому мы просим с пониманием отнестись к тому, что сервис работает не во всех регионах и подразделениях ГМС, а также к возможным задержкам при обслуживании, связанным с ситуацией безопасности, воздушными тревогами, изменениями в графике", - говорится в сообщении.

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