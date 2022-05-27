Державна міграційна служба частково відновлює роботу онлайн-сервісу "Електронна черга".

"Державна міграційна служба України частково відновлює роботу онлайн-сервісу "Електронна черга", - йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передає Цензор.НЕТ.

Наразі до сервісу підключено окремі територіальні підрозділи у Києві та 16 областях України: Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській.

Зазначається, що за допомогою сервісу можна записатися в електронну чергу лише для подання документів на оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

"В Україні триває війна, тому ми просимо з розумінням поставитися до того, що сервіс працює не у всіх регіонах та підрозділах ДМС, а також до можливих затримок при обслуговуванні, пов'язаних із ситуацією безпеки, повітряними тривогами, змінами у графіку", - йдеться в повідомленні.

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