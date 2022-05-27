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Новости Санкции против России
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Россия и Иран договариваются вместе выживать под санкциями

иран

Иран собирается заключить соглашения с Россией и поставлять технологии в обмен на сырье

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Independent.

Тегеран заявляет, что поговорит с Москвой о поставках ей автомобильных запчастей и топливных турбин в обмен на сырье.

Издание со ссылкой на The New York Post отмечает, что и Россия, и Иран пострадали от серьезных международных санкций, и им тяжело импортировать жизненно важные материалы, необходимые для поддержки их экономики.

Но, по словам иранского министра Резы Фатеми Амина, Тегеран может заключить соглашения с Москвой по закупке продукции металлургической и горнодобывающей промышленности.

Читайте: Кулеба пообщался с главой МИД Ирана накануне его визита в Москву: "Тегеран против войны в Украине, поддерживает мирное решение"

Иран (1773) россия (95339)


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Топ комментарии
+35
Прогресс - от клуба G8 до поставщика сырья в Иран.
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27.05.2022 22:29
+22
Союз опущених.
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27.05.2022 22:31
+19
...до покупателя автозапчастей в Иране))))
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27.05.2022 22:32
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Прогресс - от клуба G8 до поставщика сырья в Иран.
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27.05.2022 22:29 Ответить
...до покупателя автозапчастей в Иране))))
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27.05.2022 22:32 Ответить
И ОБА ПОЛУЧАТ НОВЫЙ ПАКЕТ или пакеты САНКЦИЙ ЗА ОБХОД САНКЦИЙ НАЛОЖЕННЫХ ОТДЕЛЬНО НА КАЖДОГО..... ОЙ ЖЕ ПРИДУРКОВАТЫЕ...
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27.05.2022 22:53 Ответить
Чомусь прочитав "до поставщика ворья в Иран".
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27.05.2022 22:54 Ответить
Це не "пажєніє" це "атріцатєльний рост" 🤣🤣🤣
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27.05.2022 23:21 Ответить
О,два брата-гомеопата...
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27.05.2022 22:29 Ответить
Одне одному збираються щось постачати, це піпець. Хтось зна про іранські технології?
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27.05.2022 23:02 Ответить
Авто саманд...
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28.05.2022 02:52 Ответить
Килими 1500дол/м.кв
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28.05.2022 07:44 Ответить
Уже и персы в рашку технологии продают.
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27.05.2022 22:30 Ответить
а чего....они им балалайки а в замен гашик...бизнес
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27.05.2022 22:42 Ответить
Союз опущених.
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27.05.2022 22:31 Ответить
Північну Корею ще потрібно залучити.
Буде саме то...!🧐
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27.05.2022 22:41 Ответить
У кимченина всё уже изолировано и лежит на своих полках, а шизофреник ********** всю малину ему поломает.
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27.05.2022 23:12 Ответить
Сосать друг у друга в позе 69
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27.05.2022 22:34 Ответить
Пиндуйте к дяде Киму он вас научит тараканов есть
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27.05.2022 22:37 Ответить
2 депила это страшная сила...
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27.05.2022 22:38 Ответить
...а три дебила - это взвод.
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27.05.2022 22:41 Ответить
Союз нэрушимих рєспублік свабодних - рф кндр іран)) а стоп, ще смєхдєржава із G1 - бульбостан
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27.05.2022 22:40 Ответить
Ерітрею не забудьте!
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27.05.2022 23:09 Ответить
Если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму.
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27.05.2022 22:40 Ответить
В пропасть. Из пропасти уже только в морг.
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27.05.2022 22:43 Ответить
"14.оставьте их: они - слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму." Евангелие Матфея Гл.15 Ст.14 🙏🙏🙏
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28.05.2022 01:11 Ответить
выживать бы вам выживать да не выжить !!!!
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27.05.2022 22:40 Ответить
Перси перевзуються у лапті, а орки будуть фініки замість цукру жувати ))
А взагалі, як кидається багатьом в очі, що Іран тишком-нишком став більш технологічним, ніж північна бензоколонка!
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27.05.2022 22:41 Ответить
Рашка - це православний Іран 😁
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27.05.2022 22:48 Ответить
не в последнюю роль по ракетам изза наших барыг ,продавших в тихаря несколько штук Х-55,которые они скопировали
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27.05.2022 22:54 Ответить
Кацапух скоро в паранджу оденут
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27.05.2022 22:41 Ответить
И касапов тоже. Только паранджа будет в тылу и пониже спины
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27.05.2022 22:45 Ответить
Да у них, добрый кусок Москвы уже мусульманский
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27.05.2022 22:52 Ответить
Будет КНИРися? Или там еще Эритрея?
Тогда ЭКНИРися. Сразу видно союз мировых гигантов
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27.05.2022 22:42 Ответить
Оце зацарюєте, ********.
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27.05.2022 22:42 Ответить
Даже Конго брезгует таким союзником
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27.05.2022 22:45 Ответить
Є така поза "69". Нехай спробують.
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27.05.2022 22:51 Ответить
Бабуїни з бедуінами…
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27.05.2022 22:52 Ответить
Евріка -- теперь ясно що таке "довічний двигун" : це коли один місяць ***** продає сибірську нафту аятоллам , а другий аятолли продають їх нафту ***** й так до нестями !
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27.05.2022 22:54 Ответить
Можна навіть нафту не пересувати нікуди. Усього лише реєструвати її продаж та відтерміноване постачання.
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27.05.2022 23:00 Ответить
Треба знімати нафтові санкції з ірану і перекладати їх на росію.
Якщо іран виєбнеться - цей вопрос легко можна буде вирішити військовим шляхом. У ірана не така велика армія як в росії. І у ірана немає ЯО.

З венесуели теж потрібно знімати нафтове ембарго. У них теж армія слаба і немає ЯО.

Взагалі потрібно познімати ембарго з усіх тих країн, питання яких можна вирішити військовим шляхом. Питання росії вирішити військовим шляхом буде важко.
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27.05.2022 22:58 Ответить
Нічого важкого там немає, просто треба політична воля і яйця. І бажання признати свої помилки то шо виростили гітлера v2.0 за свої власні бабоси. І то, шо доведеться таки втрачати свої активи, вкладені в рашку. Таки доведеться в будь-якому разі, рано чи пізно, краще рано, але ж бізнесмани, ну ви розумієте, хай світ горить, головне в цьому кварталі отримати 1% прибутку...
Якби ще 24.02 ******* дружно по мацкві і тд ядерками, одним фронтом, зараз би беззуба раша молилася на ножки байдена і вчилася би співать гімн америки. А так - ще бозна скільки оці каруселі можуть відбуватися, без політичного бажання вирішувати питання силою.
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27.05.2022 23:13 Ответить
"Иран собирается заключить соглашения с Россией и поставлять технологии в обмен на сырье.Тегеран заявляет, что поговорит с Москвой о поставках ей автомобильных запчастей и топливных турбин в обмен на сырье".

Очередное днище пробито. Позорище, даже не продавать сырьё, а выменивать на него "запчасти".
А что там случилось с "аналогом" Кремниевой долины - "высокотехнологичным" Сколкино? Неужели "нано-технологии" закончились?
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27.05.2022 22:59 Ответить
Все "високотехнологічне" сколково було по суті закупкою на алібабі ОЕМ-девайсів з шильдіком "мейд ін раша", надрукованим на заводі в тому ж Китаї...
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27.05.2022 23:16 Ответить
Как писал один знакомый, четверть века проработавший в космической области и плюющийся от царящей там атмосферы, "по логике советских людей, создать научный центр - это построить здание научного центра". сколково, конечно, построили, вывеску "нанотехнологии" повесили, народу нагнали. Вот и всё.
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27.05.2022 23:19 Ответить
Ах да, забыл, как же всё то! Бабло же попилили!
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28.05.2022 01:04 Ответить
Цікава новина, жодного кацапського бота поки нема. Навіть вони ******))
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27.05.2022 23:05 Ответить
Ну а якщо сур"ьозно ...
То Іран й досі середньовічна держава , до до 70% жителів й досі проживають в сільский місцевості й займються с\г . Це абсолютно патріархальне господарство . Тому цім селянам усі санції були до дупи .
Страджал в основному один Тегеран .

На Московії навпаки -- до 85% це жителі міст , в основноми самі бідні з цих містян це ті , хто працює на містобудючих предприємствах ... З яких 95% були глибоко інтергрованні в світову економіку . З яких тільки дрібний відсоток переживе якось ці санкції .
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27.05.2022 23:10 Ответить
Фашисткая Лига.
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27.05.2022 23:14 Ответить
Потом, когда у Ирана всю "консервацию" подъедят, в Венесуэлу напросятся, потом к Кубе, а потом и в Эритрею переедут со своим фикусом...
Шо говорите, "Эритрея это где?"...
А хер его знает...
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27.05.2022 23:15 Ответить
Ага, сліпий з глухим домовляються
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27.05.2022 23:16 Ответить
"Як це сировинною колонією Ірану?"
- обурювався карлик - "адже домовлялися про Китай"
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27.05.2022 23:35 Ответить
Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня.

Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .

Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
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28.05.2022 00:10 Ответить
Ще ж нічого не схвалено.Ви самі почитайте,що там пише.
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28.05.2022 02:41 Ответить
Ходят слухи, шо в Москве уже с вечера выстраиваются очереди на обрезание!
- Довоевались, - подумала Демусика
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28.05.2022 00:19 Ответить
Иран, кстати, уже лет 20 как под санкциями(а может и больше). И хоть и не плохо адоптировались к ним. Но если копнуть, то просто Китай спасает- там всё абсолютно китайское (любой "абибас", на любой вкус и цвет).
Т.е. Китай решил использовать Иран как прокладку и "козла отпущения" для снабжения рашки. Именно так это и нужно понимать, потому что где Иран, и где технологии!? Не смешите.
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28.05.2022 00:30 Ответить
Вивчи тему, щоб не виглядати дурником. Іран-космічна держава, регулярно супутники запускає, свої, зі свого космодрому. Іран на 5-му місці в світі за нанотехнологіями, може збагачувати уран, успішно розвиває робототехніку, виробляє газові турбіни, найвищого рівня, в суднобудуванні, перші на Близькому Сході. США не просто так санкції ввели)))
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28.05.2022 08:05 Ответить
Израиль недавно заблокировал поставку дронов Украине. Ну что помогло?
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28.05.2022 02:37 Ответить
Візьміть ще Північну Корею,буде клуб трьох Ге.
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28.05.2022 02:38 Ответить
Россия возвращается в эпоху взаиморасчётов - по типу бартера.
Кто подскажет, какой это век по истории.
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28.05.2022 09:25 Ответить
Два гомика решили ребенка завести - толку нет, только жопы красные.
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28.05.2022 09:28 Ответить
две недостраны изгои
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28.05.2022 11:12 Ответить
 
 