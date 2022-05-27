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Росія та Іран домовляються разом виживати під санкціями
Іран збирається укласти угоди з Росією та постачати технології в обмін на сировину
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Independent.
Тегеран заявляє, що поговорить з Москвою про постачання їй автомобільних запчастин і паливних турбін в обмін на сировину.
Видання з посиланням на The New York Post зазначає, що і Росія, і Іран постраждали від серйозних міжнародних санкцій, і їм важко імпортувати життєво важливі матеріали, необхідні для підтримки їх економіки.
Але, за словами іранського міністра Рези Фатемі Аміна, Тегеран може укласти угоди з Москвою щодо закупівлі продукції металургійної та гірничодобувної промисловості.
Топ коментарі
+35 ArtK
показати весь коментар27.05.2022 22:29
+22 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар27.05.2022 22:31
+19 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар27.05.2022 22:32
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Буде саме то...!🧐
А взагалі, як кидається багатьом в очі, що Іран тишком-нишком став більш технологічним, ніж північна бензоколонка!
Тогда ЭКНИРися. Сразу видно союз мировых гигантов
Якщо іран виєбнеться - цей вопрос легко можна буде вирішити військовим шляхом. У ірана не така велика армія як в росії. І у ірана немає ЯО.
З венесуели теж потрібно знімати нафтове ембарго. У них теж армія слаба і немає ЯО.
Взагалі потрібно познімати ембарго з усіх тих країн, питання яких можна вирішити військовим шляхом. Питання росії вирішити військовим шляхом буде важко.
Якби ще 24.02 ******* дружно по мацкві і тд ядерками, одним фронтом, зараз би беззуба раша молилася на ножки байдена і вчилася би співать гімн америки. А так - ще бозна скільки оці каруселі можуть відбуватися, без політичного бажання вирішувати питання силою.
Очередное днище пробито. Позорище, даже не продавать сырьё, а выменивать на него "запчасти".
А что там случилось с "аналогом" Кремниевой долины - "высокотехнологичным" Сколкино? Неужели "нано-технологии" закончились?
То Іран й досі середньовічна держава , до до 70% жителів й досі проживають в сільский місцевості й займються с\г . Це абсолютно патріархальне господарство . Тому цім селянам усі санції були до дупи .
Страджал в основному один Тегеран .
На Московії навпаки -- до 85% це жителі міст , в основноми самі бідні з цих містян це ті , хто працює на містобудючих предприємствах ... З яких 95% були глибоко інтергрованні в світову економіку . З яких тільки дрібний відсоток переживе якось ці санкції .
Шо говорите, "Эритрея это где?"...
А хер его знает...
- обурювався карлик - "адже домовлялися про Китай"
Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .
Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
- Довоевались, - подумала Демусика
Т.е. Китай решил использовать Иран как прокладку и "козла отпущения" для снабжения рашки. Именно так это и нужно понимать, потому что где Иран, и где технологии!? Не смешите.
Кто подскажет, какой это век по истории.