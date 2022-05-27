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Новини Санкції проти Росії
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Росія та Іран домовляються разом виживати під санкціями

иран

Іран збирається укласти угоди з Росією та постачати технології в обмін на сировину

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Independent.

Тегеран заявляє, що поговорить з Москвою про постачання їй автомобільних запчастин і паливних турбін в обмін на сировину.

Видання з посиланням на The New York Post зазначає, що і Росія, і Іран постраждали від серйозних міжнародних санкцій, і їм важко імпортувати життєво важливі матеріали, необхідні для підтримки їх економіки.

Але, за словами іранського міністра Рези Фатемі Аміна, Тегеран може укласти угоди з Москвою щодо закупівлі продукції металургійної та гірничодобувної промисловості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз відновлює переговори про зняття санкцій з Ірану

Автор: 

Іран (2007) росія (64895)


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Топ коментарі
+35
Прогресс - от клуба G8 до поставщика сырья в Иран.
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27.05.2022 22:29
+22
Союз опущених.
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27.05.2022 22:31
+19
...до покупателя автозапчастей в Иране))))
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27.05.2022 22:32
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Прогресс - от клуба G8 до поставщика сырья в Иран.
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27.05.2022 22:29 Відповісти
...до покупателя автозапчастей в Иране))))
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27.05.2022 22:32 Відповісти
И ОБА ПОЛУЧАТ НОВЫЙ ПАКЕТ или пакеты САНКЦИЙ ЗА ОБХОД САНКЦИЙ НАЛОЖЕННЫХ ОТДЕЛЬНО НА КАЖДОГО..... ОЙ ЖЕ ПРИДУРКОВАТЫЕ...
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27.05.2022 22:53 Відповісти
Чомусь прочитав "до поставщика ворья в Иран".
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27.05.2022 22:54 Відповісти
Це не "пажєніє" це "атріцатєльний рост" 🤣🤣🤣
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27.05.2022 23:21 Відповісти
О,два брата-гомеопата...
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27.05.2022 22:29 Відповісти
Одне одному збираються щось постачати, це піпець. Хтось зна про іранські технології?
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27.05.2022 23:02 Відповісти
Авто саманд...
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28.05.2022 02:52 Відповісти
Килими 1500дол/м.кв
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28.05.2022 07:44 Відповісти
Уже и персы в рашку технологии продают.
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27.05.2022 22:30 Відповісти
а чего....они им балалайки а в замен гашик...бизнес
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27.05.2022 22:42 Відповісти
Союз опущених.
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27.05.2022 22:31 Відповісти
Північну Корею ще потрібно залучити.
Буде саме то...!🧐
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27.05.2022 22:41 Відповісти
У кимченина всё уже изолировано и лежит на своих полках, а шизофреник ********** всю малину ему поломает.
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27.05.2022 23:12 Відповісти
Сосать друг у друга в позе 69
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27.05.2022 22:34 Відповісти
Пиндуйте к дяде Киму он вас научит тараканов есть
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27.05.2022 22:37 Відповісти
2 депила это страшная сила...
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27.05.2022 22:38 Відповісти
...а три дебила - это взвод.
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27.05.2022 22:41 Відповісти
Союз нэрушимих рєспублік свабодних - рф кндр іран)) а стоп, ще смєхдєржава із G1 - бульбостан
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27.05.2022 22:40 Відповісти
Ерітрею не забудьте!
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27.05.2022 23:09 Відповісти
Если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму.
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27.05.2022 22:40 Відповісти
В пропасть. Из пропасти уже только в морг.
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27.05.2022 22:43 Відповісти
"14.оставьте их: они - слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму." Евангелие Матфея Гл.15 Ст.14 🙏🙏🙏
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28.05.2022 01:11 Відповісти
выживать бы вам выживать да не выжить !!!!
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27.05.2022 22:40 Відповісти
Перси перевзуються у лапті, а орки будуть фініки замість цукру жувати ))
А взагалі, як кидається багатьом в очі, що Іран тишком-нишком став більш технологічним, ніж північна бензоколонка!
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27.05.2022 22:41 Відповісти
Рашка - це православний Іран 😁
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27.05.2022 22:48 Відповісти
не в последнюю роль по ракетам изза наших барыг ,продавших в тихаря несколько штук Х-55,которые они скопировали
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27.05.2022 22:54 Відповісти
Кацапух скоро в паранджу оденут
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27.05.2022 22:41 Відповісти
И касапов тоже. Только паранджа будет в тылу и пониже спины
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27.05.2022 22:45 Відповісти
Да у них, добрый кусок Москвы уже мусульманский
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27.05.2022 22:52 Відповісти
Будет КНИРися? Или там еще Эритрея?
Тогда ЭКНИРися. Сразу видно союз мировых гигантов
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27.05.2022 22:42 Відповісти
Оце зацарюєте, ********.
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27.05.2022 22:42 Відповісти
Даже Конго брезгует таким союзником
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27.05.2022 22:45 Відповісти
Є така поза "69". Нехай спробують.
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27.05.2022 22:51 Відповісти
Бабуїни з бедуінами…
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27.05.2022 22:52 Відповісти
Евріка -- теперь ясно що таке "довічний двигун" : це коли один місяць ***** продає сибірську нафту аятоллам , а другий аятолли продають їх нафту ***** й так до нестями !
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27.05.2022 22:54 Відповісти
Можна навіть нафту не пересувати нікуди. Усього лише реєструвати її продаж та відтерміноване постачання.
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27.05.2022 23:00 Відповісти
Треба знімати нафтові санкції з ірану і перекладати їх на росію.
Якщо іран виєбнеться - цей вопрос легко можна буде вирішити військовим шляхом. У ірана не така велика армія як в росії. І у ірана немає ЯО.

З венесуели теж потрібно знімати нафтове ембарго. У них теж армія слаба і немає ЯО.

Взагалі потрібно познімати ембарго з усіх тих країн, питання яких можна вирішити військовим шляхом. Питання росії вирішити військовим шляхом буде важко.
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27.05.2022 22:58 Відповісти
Нічого важкого там немає, просто треба політична воля і яйця. І бажання признати свої помилки то шо виростили гітлера v2.0 за свої власні бабоси. І то, шо доведеться таки втрачати свої активи, вкладені в рашку. Таки доведеться в будь-якому разі, рано чи пізно, краще рано, але ж бізнесмани, ну ви розумієте, хай світ горить, головне в цьому кварталі отримати 1% прибутку...
Якби ще 24.02 ******* дружно по мацкві і тд ядерками, одним фронтом, зараз би беззуба раша молилася на ножки байдена і вчилася би співать гімн америки. А так - ще бозна скільки оці каруселі можуть відбуватися, без політичного бажання вирішувати питання силою.
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27.05.2022 23:13 Відповісти
"Иран собирается заключить соглашения с Россией и поставлять технологии в обмен на сырье.Тегеран заявляет, что поговорит с Москвой о поставках ей автомобильных запчастей и топливных турбин в обмен на сырье".

Очередное днище пробито. Позорище, даже не продавать сырьё, а выменивать на него "запчасти".
А что там случилось с "аналогом" Кремниевой долины - "высокотехнологичным" Сколкино? Неужели "нано-технологии" закончились?
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27.05.2022 22:59 Відповісти
Все "високотехнологічне" сколково було по суті закупкою на алібабі ОЕМ-девайсів з шильдіком "мейд ін раша", надрукованим на заводі в тому ж Китаї...
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27.05.2022 23:16 Відповісти
Как писал один знакомый, четверть века проработавший в космической области и плюющийся от царящей там атмосферы, "по логике советских людей, создать научный центр - это построить здание научного центра". сколково, конечно, построили, вывеску "нанотехнологии" повесили, народу нагнали. Вот и всё.
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27.05.2022 23:19 Відповісти
Ах да, забыл, как же всё то! Бабло же попилили!
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28.05.2022 01:04 Відповісти
Цікава новина, жодного кацапського бота поки нема. Навіть вони ******))
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27.05.2022 23:05 Відповісти
Ну а якщо сур"ьозно ...
То Іран й досі середньовічна держава , до до 70% жителів й досі проживають в сільский місцевості й займються с\г . Це абсолютно патріархальне господарство . Тому цім селянам усі санції були до дупи .
Страджал в основному один Тегеран .

На Московії навпаки -- до 85% це жителі міст , в основноми самі бідні з цих містян це ті , хто працює на містобудючих предприємствах ... З яких 95% були глибоко інтергрованні в світову економіку . З яких тільки дрібний відсоток переживе якось ці санкції .
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27.05.2022 23:10 Відповісти
Фашисткая Лига.
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27.05.2022 23:14 Відповісти
Потом, когда у Ирана всю "консервацию" подъедят, в Венесуэлу напросятся, потом к Кубе, а потом и в Эритрею переедут со своим фикусом...
Шо говорите, "Эритрея это где?"...
А хер его знает...
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27.05.2022 23:15 Відповісти
Ага, сліпий з глухим домовляються
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27.05.2022 23:16 Відповісти
"Як це сировинною колонією Ірану?"
- обурювався карлик - "адже домовлялися про Китай"
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27.05.2022 23:35 Відповісти
Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня.

Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .

Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
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28.05.2022 00:10 Відповісти
Ще ж нічого не схвалено.Ви самі почитайте,що там пише.
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28.05.2022 02:41 Відповісти
Ходят слухи, шо в Москве уже с вечера выстраиваются очереди на обрезание!
- Довоевались, - подумала Демусика
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28.05.2022 00:19 Відповісти
Иран, кстати, уже лет 20 как под санкциями(а может и больше). И хоть и не плохо адоптировались к ним. Но если копнуть, то просто Китай спасает- там всё абсолютно китайское (любой "абибас", на любой вкус и цвет).
Т.е. Китай решил использовать Иран как прокладку и "козла отпущения" для снабжения рашки. Именно так это и нужно понимать, потому что где Иран, и где технологии!? Не смешите.
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28.05.2022 00:30 Відповісти
Вивчи тему, щоб не виглядати дурником. Іран-космічна держава, регулярно супутники запускає, свої, зі свого космодрому. Іран на 5-му місці в світі за нанотехнологіями, може збагачувати уран, успішно розвиває робототехніку, виробляє газові турбіни, найвищого рівня, в суднобудуванні, перші на Близькому Сході. США не просто так санкції ввели)))
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28.05.2022 08:05 Відповісти
Израиль недавно заблокировал поставку дронов Украине. Ну что помогло?
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28.05.2022 02:37 Відповісти
Візьміть ще Північну Корею,буде клуб трьох Ге.
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28.05.2022 02:38 Відповісти
Россия возвращается в эпоху взаиморасчётов - по типу бартера.
Кто подскажет, какой это век по истории.
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28.05.2022 09:25 Відповісти
Два гомика решили ребенка завести - толку нет, только жопы красные.
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28.05.2022 09:28 Відповісти
две недостраны изгои
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28.05.2022 11:12 Відповісти
 
 