Учителя в Херсоне отказались преподавать по российской программе, - ОВА

Ситуация в Херсонской области остается тяжелой – морально, гуманитарно. Оккупант не дает ни одного гуманитарного коридора, чтобы завести необходимые грузы. Продолжаются постоянные обстрелы освобожденной территории. Враг пытается выйти на границы области.

Об этом в Медиацентре Украина заявил Геннадий Лагута, глава Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Там, где боевых действий нет, на оккупированной территории, россияне пытаются "налаживать жизнь". Вчера, в Херсоне гауляйтер проводил "совещание" с педагогами. Учителя администрации школ просто герои. Послушать его пришло только 20 человек, притом что в городе 71 школа. Педагогов призывают готовиться к обучению по новой программе, ездить в Крым для "повышения квалификации". Фактически все директора заявили, что их это не устраивает и вышли", - сказал он.

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Геннадий Лагута подчеркнул, что впереди освобождение Херсонщины и все эти явления, "совещания" и давление на людей прекратится только тогда, когда оккупант уйдет отсюда.