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Новости Война
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Учителя в Херсоне отказались преподавать по российской программе, - ОВА

школа,херсон

Ситуация в Херсонской области остается тяжелой – морально, гуманитарно. Оккупант не дает ни одного гуманитарного коридора, чтобы завести необходимые грузы. Продолжаются постоянные обстрелы освобожденной территории. Враг пытается выйти на границы области.

Об этом в Медиацентре Украина заявил Геннадий Лагута, глава Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Там, где боевых действий нет, на оккупированной территории, россияне пытаются "налаживать жизнь". Вчера, в Херсоне гауляйтер проводил "совещание" с педагогами. Учителя администрации школ просто герои. Послушать его пришло только 20 человек, притом что в городе 71 школа. Педагогов призывают готовиться к обучению по новой программе, ездить в Крым для "повышения квалификации". Фактически все директора заявили, что их это не устраивает и вышли", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты блокируют выезд мирных жителей из Херсона и области, - ОВА

Геннадий Лагута подчеркнул, что впереди освобождение Херсонщины и все эти явления, "совещания" и давление на людей прекратится только тогда, когда оккупант уйдет отсюда.

оккупация (10108) Херсон (2787) школа (3011) Лагута Геннадий (20)


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Топ комментарии
+51
викладати на окупованій терріторії, за вимогою аґрессора,
те що тобі прикаже агрессор? - це бути коллаборантом.
цей маленький протест херсоньських вчителів заслуговує на велику пошану.
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27.05.2022 22:42
+47
Українським вчителям низький уклін. Це дуже сміливий вчинок.
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27.05.2022 22:44
+40
розумні люди...ще й хоробрі! тримайтеся...
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27.05.2022 22:43
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викладати на окупованій терріторії, за вимогою аґрессора,
те що тобі прикаже агрессор? - це бути коллаборантом.
цей маленький протест херсоньських вчителів заслуговує на велику пошану.
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27.05.2022 22:42 Ответить
Я би не казала так категорично, бо добре, якщо окупацiя швидко скiнчиться. А якщо зятягнеться? Що робити пересiчним громадянам, як виживати? Звсно, про представникiв влади не йдеться.
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28.05.2022 07:32 Ответить
валіть від русні - як від собак хворих....
А якщо затягнеться? - шукайте любі путі добратися в західну Україну...
с перескоку як Польща? теж непогано....
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28.05.2022 14:10 Ответить
повірте - потреба в украіньких вчітелях нікуди не дінеться, а тільки возрасте...
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28.05.2022 14:13 Ответить
розумні люди...ще й хоробрі! тримайтеся...
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27.05.2022 22:43 Ответить
Українським вчителям низький уклін. Це дуже сміливий вчинок.
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27.05.2022 22:44 Ответить
Украина должна им отсылать зарплату! А они должны сидеть дома!
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27.05.2022 22:46 Ответить
Так і робиться.
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27.05.2022 22:51 Ответить
Олег Леусенко@leusenko1

·https://twitter.com/leusenko1/status/1529913733400645645 26 мая

В окупованих р-нах Херсонської та Запорізької обл. ділки у співпраці із орками переводять у готівку з/п, пенсії банківських карток.
Послуги бариг 10%.
На нашій стороні у ділків дах.
СБУ це не турбує.
Баканов зайнятий виставою з медведчуком у спільній боротьбі проти Порошенка.
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27.05.2022 23:20 Ответить
Щира подяка вчителям Херсона , які не стали слугувати оркам на своїй
землі !

МОЛОДЦІ 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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27.05.2022 22:47 Ответить
Дай Вам Боже здоров'я, витримки і мужності!
Ви справжній приклад для молодого покоління!
Херсон це Україна!
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27.05.2022 22:50 Ответить
Херсонськi вчителi! Я вами пишаюсь!
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27.05.2022 23:04 Ответить
Я звісно, дуже надіюсь, що до вересня Херсон звільнять. Наші молодці вчителі допрацювали з дітьми дистанційно учбовий рік, видали табелі нам онлайн. Але звісно, з вересня хотілося б щоб все ж таки зочаби Херсон звільнили, бо наші стоять тет поруч, дуже чекаємо
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27.05.2022 23:50 Ответить
Херсон показав хєр рашистам!
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28.05.2022 00:24 Ответить
Пришли какие-то ряженные и что-то требуют 🤡
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28.05.2022 01:00 Ответить
наступні вибори (звичайно ж українські) ці вчителі фальсифікувати не будуть
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28.05.2022 13:25 Ответить
 
 