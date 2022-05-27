Учителя в Херсоне отказались преподавать по российской программе, - ОВА
Ситуация в Херсонской области остается тяжелой – морально, гуманитарно. Оккупант не дает ни одного гуманитарного коридора, чтобы завести необходимые грузы. Продолжаются постоянные обстрелы освобожденной территории. Враг пытается выйти на границы области.
Об этом в Медиацентре Украина заявил Геннадий Лагута, глава Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Там, где боевых действий нет, на оккупированной территории, россияне пытаются "налаживать жизнь". Вчера, в Херсоне гауляйтер проводил "совещание" с педагогами. Учителя администрации школ просто герои. Послушать его пришло только 20 человек, притом что в городе 71 школа. Педагогов призывают готовиться к обучению по новой программе, ездить в Крым для "повышения квалификации". Фактически все директора заявили, что их это не устраивает и вышли", - сказал он.
Геннадий Лагута подчеркнул, что впереди освобождение Херсонщины и все эти явления, "совещания" и давление на людей прекратится только тогда, когда оккупант уйдет отсюда.
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те що тобі прикаже агрессор? - це бути коллаборантом.
цей маленький протест херсоньських вчителів заслуговує на велику пошану.
А якщо затягнеться? - шукайте любі путі добратися в західну Україну...
с перескоку як Польща? теж непогано....
·https://twitter.com/leusenko1/status/1529913733400645645 26 мая
В окупованих р-нах Херсонської та Запорізької обл. ділки у співпраці із орками переводять у готівку з/п, пенсії банківських карток.
Послуги бариг 10%.
На нашій стороні у ділків дах.
СБУ це не турбує.
Баканов зайнятий виставою з медведчуком у спільній боротьбі проти Порошенка.
землі !
МОЛОДЦІ 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Ви справжній приклад для молодого покоління!
Херсон це Україна!