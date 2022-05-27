Вчителі у Херсоні відмовились викладати за російською програмою, - ОВА
Ситуація в Херсонській області лишається тяжкою – морально, гуманітарно. Окупант не дає жодного гуманітарного коридору, щоб завести необхідні вантажі. Тривають постійні обстріли звільненої території. Ворог намагається вийти на кордони області.
Про це в Медіацентрі Україна заявив Геннадій Лагута, голова Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Там, де бойових дій немає, на окупованій територій, росіяни намагаються "налагоджувати життя". Вчора, в Херсоні гауляйтер проводив "нараду" з педагогами. Вчителі адміністрації шкіл просто герої. Послухати його прийшло лише 20 осіб, при тому, що у місті 71 школа. Педагогів закликають готуватися до навчання за новою програмою, їздити в Крим для "підвищення кваліфікації". Фактично всі директори заявили, що їх це не влаштовує і вийшли", - сказав він.
Геннадій Лагута наголосив, що попереду звільнення Херсонщини і всі ці явища, "наради" та тиск на людей припиниться тільки тоді, коли окупант піде звідси.
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те що тобі прикаже агрессор? - це бути коллаборантом.
цей маленький протест херсоньських вчителів заслуговує на велику пошану.
А якщо затягнеться? - шукайте любі путі добратися в західну Україну...
с перескоку як Польща? теж непогано....
·https://twitter.com/leusenko1/status/1529913733400645645 26 мая
В окупованих р-нах Херсонської та Запорізької обл. ділки у співпраці із орками переводять у готівку з/п, пенсії банківських карток.
Послуги бариг 10%.
На нашій стороні у ділків дах.
СБУ це не турбує.
Баканов зайнятий виставою з медведчуком у спільній боротьбі проти Порошенка.
землі !
МОЛОДЦІ 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Ви справжній приклад для молодого покоління!
Херсон це Україна!