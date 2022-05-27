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Новини Війна
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Вчителі у Херсоні відмовились викладати за російською програмою, - ОВА

школа,херсон

Ситуація в Херсонській області лишається тяжкою – морально, гуманітарно. Окупант не дає жодного гуманітарного коридору, щоб завести необхідні вантажі. Тривають постійні обстріли звільненої території. Ворог намагається вийти на кордони області.

Про це в Медіацентрі Україна заявив Геннадій Лагута, голова Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Там, де бойових дій немає, на окупованій територій, росіяни намагаються "налагоджувати життя". Вчора, в Херсоні гауляйтер проводив "нараду" з педагогами. Вчителі адміністрації шкіл просто герої. Послухати його прийшло лише 20 осіб, при тому, що у місті 71 школа. Педагогів закликають готуватися до навчання за новою програмою, їздити в Крим для "підвищення кваліфікації". Фактично всі директори заявили, що їх це не влаштовує і вийшли", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти блокують виїзд мирних жителів з Херсона та області, - ОВА

Геннадій Лагута наголосив, що попереду звільнення Херсонщини і всі ці явища, "наради" та тиск на людей припиниться тільки тоді, коли окупант піде звідси.

Автор: 

окупація (6657) Херсон (3326) школа (2203) Лагута Геннадій (25)


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Топ коментарі
+51
викладати на окупованій терріторії, за вимогою аґрессора,
те що тобі прикаже агрессор? - це бути коллаборантом.
цей маленький протест херсоньських вчителів заслуговує на велику пошану.
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27.05.2022 22:42
+47
Українським вчителям низький уклін. Це дуже сміливий вчинок.
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27.05.2022 22:44
+40
розумні люди...ще й хоробрі! тримайтеся...
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27.05.2022 22:43
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викладати на окупованій терріторії, за вимогою аґрессора,
те що тобі прикаже агрессор? - це бути коллаборантом.
цей маленький протест херсоньських вчителів заслуговує на велику пошану.
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27.05.2022 22:42 Відповісти
Я би не казала так категорично, бо добре, якщо окупацiя швидко скiнчиться. А якщо зятягнеться? Що робити пересiчним громадянам, як виживати? Звсно, про представникiв влади не йдеться.
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28.05.2022 07:32 Відповісти
валіть від русні - як від собак хворих....
А якщо затягнеться? - шукайте любі путі добратися в західну Україну...
с перескоку як Польща? теж непогано....
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28.05.2022 14:10 Відповісти
повірте - потреба в украіньких вчітелях нікуди не дінеться, а тільки возрасте...
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28.05.2022 14:13 Відповісти
розумні люди...ще й хоробрі! тримайтеся...
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27.05.2022 22:43 Відповісти
Українським вчителям низький уклін. Це дуже сміливий вчинок.
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27.05.2022 22:44 Відповісти
Украина должна им отсылать зарплату! А они должны сидеть дома!
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27.05.2022 22:46 Відповісти
Так і робиться.
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27.05.2022 22:51 Відповісти
Олег Леусенко@leusenko1

·https://twitter.com/leusenko1/status/1529913733400645645 26 мая

В окупованих р-нах Херсонської та Запорізької обл. ділки у співпраці із орками переводять у готівку з/п, пенсії банківських карток.
Послуги бариг 10%.
На нашій стороні у ділків дах.
СБУ це не турбує.
Баканов зайнятий виставою з медведчуком у спільній боротьбі проти Порошенка.
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27.05.2022 23:20 Відповісти
Щира подяка вчителям Херсона , які не стали слугувати оркам на своїй
землі !

МОЛОДЦІ 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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27.05.2022 22:47 Відповісти
Дай Вам Боже здоров'я, витримки і мужності!
Ви справжній приклад для молодого покоління!
Херсон це Україна!
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27.05.2022 22:50 Відповісти
Херсонськi вчителi! Я вами пишаюсь!
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27.05.2022 23:04 Відповісти
Я звісно, дуже надіюсь, що до вересня Херсон звільнять. Наші молодці вчителі допрацювали з дітьми дистанційно учбовий рік, видали табелі нам онлайн. Але звісно, з вересня хотілося б щоб все ж таки зочаби Херсон звільнили, бо наші стоять тет поруч, дуже чекаємо
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27.05.2022 23:50 Відповісти
Херсон показав хєр рашистам!
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28.05.2022 00:24 Відповісти
Пришли какие-то ряженные и что-то требуют 🤡
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28.05.2022 01:00 Відповісти
наступні вибори (звичайно ж українські) ці вчителі фальсифікувати не будуть
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28.05.2022 13:25 Відповісти
 
 