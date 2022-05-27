Вчителі у Херсоні відмовились викладати за російською програмою, - ОВА

Ситуація в Херсонській області лишається тяжкою – морально, гуманітарно. Окупант не дає жодного гуманітарного коридору, щоб завести необхідні вантажі. Тривають постійні обстріли звільненої території. Ворог намагається вийти на кордони області.

Про це в Медіацентрі Україна заявив Геннадій Лагута, голова Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Там, де бойових дій немає, на окупованій територій, росіяни намагаються "налагоджувати життя". Вчора, в Херсоні гауляйтер проводив "нараду" з педагогами. Вчителі адміністрації шкіл просто герої. Послухати його прийшло лише 20 осіб, при тому, що у місті 71 школа. Педагогів закликають готуватися до навчання за новою програмою, їздити в Крим для "підвищення кваліфікації". Фактично всі директори заявили, що їх це не влаштовує і вийшли", - сказав він.

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Геннадій Лагута наголосив, що попереду звільнення Херсонщини і всі ці явища, "наради" та тиск на людей припиниться тільки тоді, коли окупант піде звідси.