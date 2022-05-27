Окупанти блокують виїзд мирних жителів з Херсона та області, - ОВА

В останні тижні російські окупанти не пропускають охочих виїхати з Херсона та області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Після 11-15 травня прорвалися буквально 10-20 машин. Також ви знаєте про трагедію, коли обстріляли евакуаційну колону. Виїзд з Херсонщини практично закритий, нікого не пропускають. Можна зараз сказати, що в середу, 25 травня, близько 200 автомобілів вийшли в напрямку Василівка-Мелітополь в Запорізьку область. Але це також одиничні випадки. На даний момент виїзд з міста і всієї області практично закритий - окупант не пропускає", - сказав він під час брифінгу.

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