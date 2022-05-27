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Окупанти блокують виїзд мирних жителів з Херсона та області, - ОВА

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В останні тижні російські окупанти не пропускають охочих виїхати з Херсона та області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Після 11-15 травня прорвалися буквально 10-20 машин. Також ви знаєте про трагедію, коли обстріляли евакуаційну колону. Виїзд з Херсонщини практично закритий, нікого не пропускають. Можна зараз сказати, що в середу, 25 травня, близько 200 автомобілів вийшли в напрямку Василівка-Мелітополь в Запорізьку область. Але це також одиничні випадки. На даний момент виїзд з міста і всієї області практично закритий - окупант не пропускає", - сказав він під час брифінгу.

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Автор: 

окупація (6657) Херсон (3326) Лагута Геннадій (25) Херсонська область (5697)


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Обережно! Окупанти шукають маріупольців у Херсоні

Загарбники разом з росгвардією проводять заходи «по поверненню Маріупольців додому», повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Вороги встановлюють місця компактного розселення та поодинокого розміщення, а також формують автобуси, щоб направляти всіх знайдених маріупольців додому.

💬 Повідомляйте рідним та близьким, хто знайшов тимчасове укриття в Херсоні про небезпеку. Краще на кілька днів поїхати до навколишніх населених пунктів до з'ясування рівня загрози, - сказав Андрющенко.
https://t.me/spravdi/9256
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27.05.2022 17:01 Відповісти
Бажаю, щоб місцевих любителів руzzге мірка відправляли до армії **********, залізний занавіс вже відчувають, повинні відчувати всі переваги миру без миру та свободи вибору.
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27.05.2022 17:38 Відповісти
бажаю тобі всього чого іншим бажаєш. Тут цих любителів раз два і нема. А я був проїздом в Мелітополі ось там їх тьма тьмуща. І серед молоді також. Я б сказав серед молоді там взагалі клініка.
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27.05.2022 18:46 Відповісти
сволочі. господи, де ці ссуки взялися на нашу голову((
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27.05.2022 18:20 Відповісти
Херсонщину и часть Запорожской области орки так быстро заняли, что люди не успели выехать. Там люди сидят без всякого дохода, без продуктов, особенно в городах. Власть выплачивает какие-то небольшие деньги только внутренне перемещенным лицам, а почему забыла о поддержке населения на оккупированных территориях? Если на Донбассе остались в оккупации по собственной инициативе, то Юг - это вина власти.
Сделайте что-то для населения этих территорий! Людям надо выжить в тех условиях.
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27.05.2022 18:48 Відповісти
 
 