Окупанти блокують виїзд мирних жителів з Херсона та області, - ОВА
В останні тижні російські окупанти не пропускають охочих виїхати з Херсона та області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Після 11-15 травня прорвалися буквально 10-20 машин. Також ви знаєте про трагедію, коли обстріляли евакуаційну колону. Виїзд з Херсонщини практично закритий, нікого не пропускають. Можна зараз сказати, що в середу, 25 травня, близько 200 автомобілів вийшли в напрямку Василівка-Мелітополь в Запорізьку область. Але це також одиничні випадки. На даний момент виїзд з міста і всієї області практично закритий - окупант не пропускає", - сказав він під час брифінгу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Загарбники разом з росгвардією проводять заходи «по поверненню Маріупольців додому», повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Вороги встановлюють місця компактного розселення та поодинокого розміщення, а також формують автобуси, щоб направляти всіх знайдених маріупольців додому.
💬 Повідомляйте рідним та близьким, хто знайшов тимчасове укриття в Херсоні про небезпеку. Краще на кілька днів поїхати до навколишніх населених пунктів до з'ясування рівня загрози, - сказав Андрющенко.
https://t.me/spravdi/9256
Сделайте что-то для населения этих территорий! Людям надо выжить в тех условиях.