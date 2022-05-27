РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4107 посетителей онлайн
Новости Война
2 437 6

Оккупанты блокируют выезд мирных жителей из Херсона и области, - ОВА

рф,орки,окупанти,окупація,арміярф

В последние недели российские оккупанты не пропускают желающих уехать из Херсона и области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Геннадий Лагута, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"После 11-15 мая прорвалось буквально 10-20 машин. Также вы знаете о трагедии, когда обстреляли эвакуационную колонну. Выезд из Херсона практически закрыт, никого не пропускают. Можно сейчас сказать, что в среду, 25 мая, около 200 автомобилей вышли в направлении Васильевка-Мелитополь в Запорожскую область. Но это тоже единичные случаи. На данный момент выезд из города и всей области практически закрыт – оккупант не пропускает", – сказал он во время брифинга.

Читайте: В оккупированном Херсоне рашисты хотят вернуть мариупольцев домой, город хотят превратить в гетто для украинцев, - Андрющенко

оккупация (10108) Херсон (2787) Лагута Геннадий (20) Херсонская область (4709)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обережно! Окупанти шукають маріупольців у Херсоні

Загарбники разом з росгвардією проводять заходи «по поверненню Маріупольців додому», повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Вороги встановлюють місця компактного розселення та поодинокого розміщення, а також формують автобуси, щоб направляти всіх знайдених маріупольців додому.

💬 Повідомляйте рідним та близьким, хто знайшов тимчасове укриття в Херсоні про небезпеку. Краще на кілька днів поїхати до навколишніх населених пунктів до з'ясування рівня загрози, - сказав Андрющенко.
https://t.me/spravdi/9256
показать весь комментарий
27.05.2022 17:01 Ответить
Бажаю, щоб місцевих любителів руzzге мірка відправляли до армії **********, залізний занавіс вже відчувають, повинні відчувати всі переваги миру без миру та свободи вибору.
показать весь комментарий
27.05.2022 17:38 Ответить
бажаю тобі всього чого іншим бажаєш. Тут цих любителів раз два і нема. А я був проїздом в Мелітополі ось там їх тьма тьмуща. І серед молоді також. Я б сказав серед молоді там взагалі клініка.
показать весь комментарий
27.05.2022 18:46 Ответить
сволочі. господи, де ці ссуки взялися на нашу голову((
показать весь комментарий
27.05.2022 18:20 Ответить
Херсонщину и часть Запорожской области орки так быстро заняли, что люди не успели выехать. Там люди сидят без всякого дохода, без продуктов, особенно в городах. Власть выплачивает какие-то небольшие деньги только внутренне перемещенным лицам, а почему забыла о поддержке населения на оккупированных территориях? Если на Донбассе остались в оккупации по собственной инициативе, то Юг - это вина власти.
Сделайте что-то для населения этих территорий! Людям надо выжить в тех условиях.
показать весь комментарий
27.05.2022 18:48 Ответить
 
 