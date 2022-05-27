Оккупанты блокируют выезд мирных жителей из Херсона и области, - ОВА

В последние недели российские оккупанты не пропускают желающих уехать из Херсона и области.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Геннадий Лагута, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"После 11-15 мая прорвалось буквально 10-20 машин. Также вы знаете о трагедии, когда обстреляли эвакуационную колонну. Выезд из Херсона практически закрыт, никого не пропускают. Можно сейчас сказать, что в среду, 25 мая, около 200 автомобилей вышли в направлении Васильевка-Мелитополь в Запорожскую область. Но это тоже единичные случаи. На данный момент выезд из города и всей области практически закрыт – оккупант не пропускает", – сказал он во время брифинга.

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