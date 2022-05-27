Оккупанты блокируют выезд мирных жителей из Херсона и области, - ОВА
В последние недели российские оккупанты не пропускают желающих уехать из Херсона и области.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Геннадий Лагута, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"После 11-15 мая прорвалось буквально 10-20 машин. Также вы знаете о трагедии, когда обстреляли эвакуационную колонну. Выезд из Херсона практически закрыт, никого не пропускают. Можно сейчас сказать, что в среду, 25 мая, около 200 автомобилей вышли в направлении Васильевка-Мелитополь в Запорожскую область. Но это тоже единичные случаи. На данный момент выезд из города и всей области практически закрыт – оккупант не пропускает", – сказал он во время брифинга.
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Загарбники разом з росгвардією проводять заходи «по поверненню Маріупольців додому», повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Вороги встановлюють місця компактного розселення та поодинокого розміщення, а також формують автобуси, щоб направляти всіх знайдених маріупольців додому.
💬 Повідомляйте рідним та близьким, хто знайшов тимчасове укриття в Херсоні про небезпеку. Краще на кілька днів поїхати до навколишніх населених пунктів до з'ясування рівня загрози, - сказав Андрющенко.
https://t.me/spravdi/9256
Сделайте что-то для населения этих территорий! Людям надо выжить в тех условиях.