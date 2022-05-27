РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10287 посетителей онлайн
Новости
1 410 2

Зеленский отметил государственными наградами 35 работников экстренной медицинской помощи

нагорода

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами и почетными званиями работников экстренной медицинской помощи.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сотрудники "скорой" отмечены "за весомый личный вклад в оказание медицинской помощи в условиях военного положения, мужество и самоотверженность, проявленные в спасении жизни граждан, добросовестное исполнение профессионального долга".

Президент наградил орденами "За мужество", медалями "За спасенную жизнь" и присвоил почетные звания "Заслуженный врач Украины" и "Заслуженный работник здравоохранения Украины" 35 работникам экстренной медицинской помощи Киевщины, Сумщины, Донецкой области, Луганской области, Днепропетровщины, Черниговщины, Харьковщины и Николаевщины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военнослужащим и родным погибших защитников, удостоенных звания Героя Украины. ФОТОрепортаж

Зеленский (20202) награда (1794) врачи (1513) скорая (364)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А собі медальку причепив?
показать весь комментарий
28.05.2022 08:37 Ответить
Оце і все, на що він здатний : щоденне (остогидле уже) патякання під "відосіки", чіпляння медальок і повна відсутність професіоналізму, організаторських якостей і національної гідності.
Те, що він на шпальтах і екранах у світі - то лиш тому, що іншого (нажаль) у нас немає. На місці Президента України набагато професійнішими, ефективнішими, результативнішими і авторитетнішими мали би бути і були б з десяток інших людей, кращих у всіх відношеннях. Але - "маємо - те, що маємо..."
показать весь комментарий
28.05.2022 12:26 Ответить
 
 