Зеленский отметил государственными наградами 35 работников экстренной медицинской помощи

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами и почетными званиями работников экстренной медицинской помощи.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сотрудники "скорой" отмечены "за весомый личный вклад в оказание медицинской помощи в условиях военного положения, мужество и самоотверженность, проявленные в спасении жизни граждан, добросовестное исполнение профессионального долга".

Президент наградил орденами "За мужество", медалями "За спасенную жизнь" и присвоил почетные звания "Заслуженный врач Украины" и "Заслуженный работник здравоохранения Украины" 35 работникам экстренной медицинской помощи Киевщины, Сумщины, Донецкой области, Луганской области, Днепропетровщины, Черниговщины, Харьковщины и Николаевщины.

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