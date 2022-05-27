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Зеленський відзначив державними нагородами 35 працівників екстреної медичної допомоги

нагорода

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами і почесними званнями працівників екстреної медичної допомоги.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що співробітників "швидкої" відзначено "на вагомий особистий внесок у надання медичної допомоги в умовах воєнного стану, мужність і самовідданість, виявлені у врятуванні життя громадян, сумлінне виконання професійного обов’язку".

Президент нагородив орденами "За мужність", медалями "За врятоване життя" й присвоїв почесні звання "Заслужений лікар України" та "Заслужений працівник охорони здоров’я України" 35 працівникам екстреної медичної допомоги Київщини, Сумщини, Донеччини, Луганщини, Дніпропетровщини, Чернігівщини, Харківщини та Миколаївщини.

Також читайте: Зеленський нагородив 7 працівників НАБУ, які відзначилися в боротьбі з російськими окупантами. ФОТО

Автор: 

Зеленський (23659) нагорода (1256) лікарі (1285) швидка (264)


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А собі медальку причепив?
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28.05.2022 08:37 Відповісти
Оце і все, на що він здатний : щоденне (остогидле уже) патякання під "відосіки", чіпляння медальок і повна відсутність професіоналізму, організаторських якостей і національної гідності.
Те, що він на шпальтах і екранах у світі - то лиш тому, що іншого (нажаль) у нас немає. На місці Президента України набагато професійнішими, ефективнішими, результативнішими і авторитетнішими мали би бути і були б з десяток інших людей, кращих у всіх відношеннях. Але - "маємо - те, що маємо..."
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28.05.2022 12:26 Відповісти
 
 