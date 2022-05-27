Зеленський відзначив державними нагородами 35 працівників екстреної медичної допомоги
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами і почесними званнями працівників екстреної медичної допомоги.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що співробітників "швидкої" відзначено "на вагомий особистий внесок у надання медичної допомоги в умовах воєнного стану, мужність і самовідданість, виявлені у врятуванні життя громадян, сумлінне виконання професійного обов’язку".
Президент нагородив орденами "За мужність", медалями "За врятоване життя" й присвоїв почесні звання "Заслужений лікар України" та "Заслужений працівник охорони здоров’я України" 35 працівникам екстреної медичної допомоги Київщини, Сумщини, Донеччини, Луганщини, Дніпропетровщини, Чернігівщини, Харківщини та Миколаївщини.
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Те, що він на шпальтах і екранах у світі - то лиш тому, що іншого (нажаль) у нас немає. На місці Президента України набагато професійнішими, ефективнішими, результативнішими і авторитетнішими мали би бути і були б з десяток інших людей, кращих у всіх відношеннях. Але - "маємо - те, що маємо..."