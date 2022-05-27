Зеленський відзначив державними нагородами 35 працівників екстреної медичної допомоги

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами і почесними званнями працівників екстреної медичної допомоги.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що співробітників "швидкої" відзначено "на вагомий особистий внесок у надання медичної допомоги в умовах воєнного стану, мужність і самовідданість, виявлені у врятуванні життя громадян, сумлінне виконання професійного обов’язку".

Президент нагородив орденами "За мужність", медалями "За врятоване життя" й присвоїв почесні звання "Заслужений лікар України" та "Заслужений працівник охорони здоров’я України" 35 працівникам екстреної медичної допомоги Київщини, Сумщини, Донеччини, Луганщини, Дніпропетровщини, Чернігівщини, Харківщини та Миколаївщини.

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