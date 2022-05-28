Донбасс будет украинским, - Зеленский о Лимане и Северодонецке

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на Донбассе "очень тяжелой", но заявил, что Донбасс есть и будет украинским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в пятницу вечером в традиционном видеообращении.

Поэтому, сказал он, "они сосредоточили в Донецкой области максимум артиллерии, максимум резервов, там и ракетные удары, и авиация".

"Защищаем нашу землю так, как это позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. Делаем все для того, чтобы усилить его, и мы усилим", - заявил Зеленский.

"Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским, поэтому это - мы. И даже если Россия принесет туда разрушение и страдание, мы все равно восстановим каждый город и каждую громаду. Там не будет никаких альтернатив нашим украинским флагам", - подчеркнул он.

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