Донбасс будет украинским, - Зеленский о Лимане и Северодонецке
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на Донбассе "очень тяжелой", но заявил, что Донбасс есть и будет украинским.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в пятницу вечером в традиционном видеообращении.
Поэтому, сказал он, "они сосредоточили в Донецкой области максимум артиллерии, максимум резервов, там и ракетные удары, и авиация".
"Защищаем нашу землю так, как это позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. Делаем все для того, чтобы усилить его, и мы усилим", - заявил Зеленский.
"Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским, поэтому это - мы. И даже если Россия принесет туда разрушение и страдание, мы все равно восстановим каждый город и каждую громаду. Там не будет никаких альтернатив нашим украинским флагам", - подчеркнул он.
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Сьогодні ви користуєтесь воєнним станом і витворяєте все , що ваша душа забажає , але після нашоі перемоги , ми вам все пригадаємо ,
- воєнна диктатура не пройде !!