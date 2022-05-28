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Донбасс будет украинским, - Зеленский о Лимане и Северодонецке

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию на Донбассе "очень тяжелой", но заявил, что Донбасс есть и будет украинским.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в пятницу вечером в традиционном видеообращении.

Поэтому, сказал он, "они сосредоточили в Донецкой области максимум артиллерии, максимум резервов, там и ракетные удары, и авиация".

"Защищаем нашу землю так, как это позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс. Делаем все для того, чтобы усилить его, и мы усилим", - заявил Зеленский.

"Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским, поэтому это - мы. И даже если Россия принесет туда разрушение и страдание, мы все равно восстановим каждый город и каждую громаду. Там не будет никаких альтернатив нашим украинским флагам", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе очень тяжелая. Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся оборонный ресурс, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+29
У 2014 Лиман був першим населеним пунктом, який ЗСУ звільнили від рашистів. До 24.02.22 залишалися окупованими 43 тис. кв. км, або 7%.

Зараз під окупацією знаходиться 125 тис. кв. км, що становить 20,7% території України, тобто втричі більше. А які пафосні заяви звучали: "якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили.
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28.05.2022 01:09
+28
Говорити воно навчилось, та от спочатку справи,а потім слова,так у справжніх людей завжди.А воно звичайне лайно,яке навчилось ляпати язиком та кривлятися на камеру,цим і заробляє,та дуже подобається дегенератам.
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28.05.2022 01:29
+20
буба героїчне грає.
героїчне-бубіно буде зіграно взавтра - теж саме місце, теж самий час...
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28.05.2022 00:52
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ПреЗеденте Зеленський , вам не здається , що ви зробили величезну помилку , відключивши опозиційні три канали це - Еспресо , 5-й , і

Прямий канали ?
Сьогодні ви користуєтесь воєнним станом і витворяєте все , що ваша душа забажає , але після нашоі перемоги , ми вам все пригадаємо ,
- воєнна диктатура не пройде !!
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29.05.2022 09:33 Ответить
Оман, Патрушев-Ракетна програма-Велике бундівництво-Попередження про наступ-Відмова від термінового перекидання грошей на армію-Бескінечне забалакування -Херсонщина, Миколаїв, Запоріжжя, Північ України, Маріуполь...
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29.05.2022 10:03 Ответить
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