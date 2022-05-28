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Донбас буде українським, - Зеленський про Лиман та Сєверодонецьк

зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію на Донбасі "дуже важкою", але заявив, що Донбас є і буде українським

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у п'ятницю ввечері у традиційному відеозверненні.

Тому, сказав він, "вони зосередили на Донеччині максимум артилерії, максимум резервів, там і ракетні удари, і авіація".

"Захищаємо нашу землю так, як це дозволяє наявний на сьогодні оборонний ресурс. Робимо все для того, щоб посилити його, і ми посилимо", - заявив Зеленський.

"Якщо окупанти думають, що Лиман та Сєверодонецьк будуть їхні, то вони помиляються. Донбас буде українським, тому це – ми. І навіть якщо Росія принесе туди руйнацію і страждання, ми все одно відновимо кожне місто і кожну громаду. Там не буде жодних альтернатив нашим українським прапорам", - наголосив він.

Також читайте: Ситуація на Донбасі дуже важка. Захищаємо нашу землю так, як дає змогу наявний оборонний ресурс, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський (23659) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+29
У 2014 Лиман був першим населеним пунктом, який ЗСУ звільнили від рашистів. До 24.02.22 залишалися окупованими 43 тис. кв. км, або 7%.

Зараз під окупацією знаходиться 125 тис. кв. км, що становить 20,7% території України, тобто втричі більше. А які пафосні заяви звучали: "https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-krym/31080274.html якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили .
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28.05.2022 01:09
+28
Говорити воно навчилось, та от спочатку справи,а потім слова,так у справжніх людей завжди.А воно звичайне лайно,яке навчилось ляпати язиком та кривлятися на камеру,цим і заробляє,та дуже подобається дегенератам.
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28.05.2022 01:29
+20
буба героїчне грає.
героїчне-бубіно буде зіграно взавтра - теж саме місце, теж самий час...
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28.05.2022 00:52
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ПреЗеденте Зеленський , вам не здається , що ви зробили величезну помилку , відключивши опозиційні три канали це - Еспресо , 5-й , і

Прямий канали ?
Сьогодні ви користуєтесь воєнним станом і витворяєте все , що ваша душа забажає , але після нашоі перемоги , ми вам все пригадаємо ,
- воєнна диктатура не пройде !!
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29.05.2022 09:33 Відповісти
Оман, Патрушев-Ракетна програма-Велике бундівництво-Попередження про наступ-Відмова від термінового перекидання грошей на армію-Бескінечне забалакування -Херсонщина, Миколаїв, Запоріжжя, Північ України, Маріуполь...
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29.05.2022 10:03 Відповісти
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