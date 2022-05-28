Донбас буде українським, - Зеленський про Лиман та Сєверодонецьк

Президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію на Донбасі "дуже важкою", але заявив, що Донбас є і буде українським

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у п'ятницю ввечері у традиційному відеозверненні.

Тому, сказав він, "вони зосередили на Донеччині максимум артилерії, максимум резервів, там і ракетні удари, і авіація".

"Захищаємо нашу землю так, як це дозволяє наявний на сьогодні оборонний ресурс. Робимо все для того, щоб посилити його, і ми посилимо", - заявив Зеленський.

"Якщо окупанти думають, що Лиман та Сєверодонецьк будуть їхні, то вони помиляються. Донбас буде українським, тому це – ми. І навіть якщо Росія принесе туди руйнацію і страждання, ми все одно відновимо кожне місто і кожну громаду. Там не буде жодних альтернатив нашим українським прапорам", - наголосив він.

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