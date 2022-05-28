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России не удается решить проблемы обеспечения находящихся на передовой оккупационных подразделений - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гур

России не удается решить проблему обеспечения оккупационных подразделений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается во избежание ответственности за потерю техники, командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения. Более 3 тысяч тыловых автомобилей армии агрессора продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации.

"С начала военного вторжения в Украину войска материально-технического обеспечения РФ уже задействовали более 45 процентов имеющейся автомобильной техники. Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 километров от собственной границы", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что защитники Украины уже уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты используют помещения исправительной колонии в Херсонской области для размещения личного состава, - ГУР Минобороны
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Топ комментарии
+23
Петро Порошенко



Ми спільно із Фондом Порошенка,

@SpravaHromad
,

@braty_po_zbroi
розгорнули велику волонтерську програму. І результатом цього є нова партія із 24 пікапів. Сьогодні ми забираємо 12 красунчиків для десантно-штурмових військ, а у вівторок приходить ще 12.
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28.05.2022 09:19
+21
Честь і хвала Петру Олексійовичу за його невпинну допомогу нашій арміі👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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28.05.2022 09:23
+13
ГУР,коли мости бахнете в Криму, а машини ,то і тракторні війська порахують. Відчуття що ГУР СБУ, Слуги не справжні.
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28.05.2022 09:19
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краще би переживали за наше постачання...
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28.05.2022 09:18 Ответить
Петро Порошенко



Ми спільно із Фондом Порошенка,

@SpravaHromad
,

@braty_po_zbroi
розгорнули велику волонтерську програму. І результатом цього є нова партія із 24 пікапів. Сьогодні ми забираємо 12 красунчиків для десантно-штурмових військ, а у вівторок приходить ще 12.
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28.05.2022 09:19 Ответить
Честь і хвала Петру Олексійовичу за його невпинну допомогу нашій арміі👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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28.05.2022 09:23 Ответить
Знов наживається на війні.
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28.05.2022 09:27 Ответить
При нем госдолг уменьшился.Барыга даже госдолг спиз.ил!🤣
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28.05.2022 09:29 Ответить
Це теж, дуже важливо.
Це одна з тих складових, яка дала нашим хлопцям мождивість викинути кацапів з півночі.
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28.05.2022 09:22 Ответить
ГУР,коли мости бахнете в Криму, а машини ,то і тракторні війська порахують. Відчуття що ГУР СБУ, Слуги не справжні.
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28.05.2022 09:19 Ответить
Вони слугують тільки за бабло , а не за покликанням 😠
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28.05.2022 09:25 Ответить
Так я і пишу загін Прада, на гілку ЗСУ не тягнуть. Так собі приватна контора оп
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28.05.2022 10:46 Ответить
Який Крим? Вони здавали південь, але щось пішло не так.
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28.05.2022 09:29 Ответить
вимкнули сигналізацію і відкрили двері.
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28.05.2022 09:45 Ответить
Зачем? Вы ж им всё привезёте как гуманитарку для " наших людей"
Под окупацией 3 месяца- все получают
пенсии,пособия,мин.зарплаты.
Кацы воюют,а не сопли по рукавам размазуют.
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28.05.2022 09:27 Ответить
Верещук - главный спец по поддержке кацапской армии украинской гуманитарной
Тото ее так Мертветчук и Ермак толкали на должность главной по оккупированным территориям
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28.05.2022 09:31 Ответить
А ти пропонуєш в окупованому Херсоні ніхера не платить????? Нас б.дь і так за добу здали, ми у моргнути не встигли...ходили до військомату, зброї нікому не дали, сказали йдіть додому .. а скільки коридорів на виїзд чи гуманітарних з Херсон було???? Ніскільки....у мого чоловіка вбили при виїзді з Херсона, і от я з двома дітьми ніфіга не готова виїзжати.....ми три місяці і окупації, без будь-якого доходу, і чому ви вирішуєте що нам платити???? Да ми не партизанимо, ми звичайні люди, але це не значить, що ми ватніки і любителі руського миру....
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28.05.2022 10:03 Ответить
Слышь ,ты , что хочешь лишить пенсий здесь , что бы все или подохли с голода или пошли на кацапов работать? Сидишь под прокси как таракан под веником и что то ещё пытаешься пи# ть
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28.05.2022 10:56 Ответить
БАКАНОВ , хватит пистеть попусту , КОГДА ВЗОРВЕТЕ КРЫМСКИЙ МОСТ ?
Когда вернёте из плена Азовцев ?

когда взорвете ***** и спалите хремль ?
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28.05.2022 09:29 Ответить
Не для того найвеличніший здав їх в полон щоб повертати назад.
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28.05.2022 09:32 Ответить
Ты шо Крымский мост!!! Щас тебя забанят.
Ты когда последний раз слышала от прыпыздэнта Крым это Украина,мы его освободим?
Низя,запрещено.
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28.05.2022 09:44 Ответить
Шо, даже кульков нет для останков. А вы там вытряхните и постирайте использованные, вам не привыкать после совка.
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28.05.2022 09:35 Ответить
І вони від того стануть гірше воювати ?
Брєд...
ГУР не тим займається.. так ж статисти як і СБУ.
Гогі і Буданови погано впливають на наші силові структури.
От що може зробити СБУ, керівником якого є очкарік Буданов ? Смішно і прикро.
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28.05.2022 09:47 Ответить
Не буданов, а той шут з кварталу..забула його прізвище.
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28.05.2022 10:09 Ответить
Спочатку пишем, а потім думаємо?

А чи всі пам'ятають, звідки взявся в Порошенка фонд з його ім'ям?
В кого пам'ять ще є, той знає, що Порошенко 1 млрд гривень "виписав" з Державного бюджету перед виборами.
Тобто це наші з вами гроші
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28.05.2022 10:56 Ответить
Та насрати, що там в них не так. Вони лізуть і кінця цьому не видно.
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28.05.2022 10:34 Ответить
Спрацювала агентура( гогілашвілі долучився)
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28.05.2022 10:39 Ответить
 
 