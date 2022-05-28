России не удается решить проблемы обеспечения находящихся на передовой оккупационных подразделений - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
России не удается решить проблему обеспечения оккупационных подразделений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается во избежание ответственности за потерю техники, командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения. Более 3 тысяч тыловых автомобилей армии агрессора продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации.
"С начала военного вторжения в Украину войска материально-технического обеспечения РФ уже задействовали более 45 процентов имеющейся автомобильной техники. Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 километров от собственной границы", - говорится в сообщении.
В разведке отмечают, что защитники Украины уже уничтожили более 2200 автомобилей и автоцистерн оккупантов.
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Ми спільно із Фондом Порошенка,
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розгорнули велику волонтерську програму. І результатом цього є нова партія із 24 пікапів. Сьогодні ми забираємо 12 красунчиків для десантно-штурмових військ, а у вівторок приходить ще 12.
Це одна з тих складових, яка дала нашим хлопцям мождивість викинути кацапів з півночі.
Под окупацией 3 месяца- все получают
пенсии,пособия,мин.зарплаты.
Кацы воюют,а не сопли по рукавам размазуют.
Тото ее так Мертветчук и Ермак толкали на должность главной по оккупированным территориям
Когда вернёте из плена Азовцев ?
когда взорвете ***** и спалите хремль ?
Ты когда последний раз слышала от прыпыздэнта Крым это Украина,мы его освободим?
Низя,запрещено.
Брєд...
ГУР не тим займається.. так ж статисти як і СБУ.
Гогі і Буданови погано впливають на наші силові структури.
От що може зробити СБУ, керівником якого є очкарік Буданов ? Смішно і прикро.
А чи всі пам'ятають, звідки взявся в Порошенка фонд з його ім'ям?
В кого пам'ять ще є, той знає, що Порошенко 1 млрд гривень "виписав" з Державного бюджету перед виборами.
Тобто це наші з вами гроші