Росії не вдається вирішити проблеми забезпечення окупаційних підрозділів, що перебувають на передовій, - ГУР
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Росії не вдається вирішити проблеми забезпечення окупаційних підрозділів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
Як зазначається, щоб уникнути відповідальності за втрату техніки, командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти і пальне до передових підрозділів. Понад 3 тисячі тилових автомобілів армії агресора продовжують зберігатися у пунктах постійної дислокації.
"З початку військового вторгнення до України, війська матеріально-технічного забезпечення РФ вже задіяли понад 45 відсотків наявної автомобільної техніки. Проте виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 кілометрів від власного кордону", - йдеться у повідомленні.
У розвідці зазначають, що захисники України вже знищили понад 2200 автомобілів та автоцистерн окупантів.
Будь ласка, зачекайте...
Ми спільно із Фондом Порошенка,
@SpravaHromad
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@braty_po_zbroi
розгорнули велику волонтерську програму. І результатом цього є нова партія із 24 пікапів. Сьогодні ми забираємо 12 красунчиків для десантно-штурмових військ, а у вівторок приходить ще 12.
Це одна з тих складових, яка дала нашим хлопцям мождивість викинути кацапів з півночі.
Под окупацией 3 месяца- все получают
пенсии,пособия,мин.зарплаты.
Кацы воюют,а не сопли по рукавам размазуют.
Тото ее так Мертветчук и Ермак толкали на должность главной по оккупированным территориям
Когда вернёте из плена Азовцев ?
когда взорвете ***** и спалите хремль ?
Ты когда последний раз слышала от прыпыздэнта Крым это Украина,мы его освободим?
Низя,запрещено.
Брєд...
ГУР не тим займається.. так ж статисти як і СБУ.
Гогі і Буданови погано впливають на наші силові структури.
От що може зробити СБУ, керівником якого є очкарік Буданов ? Смішно і прикро.
А чи всі пам'ятають, звідки взявся в Порошенка фонд з його ім'ям?
В кого пам'ять ще є, той знає, що Порошенко 1 млрд гривень "виписав" з Державного бюджету перед виборами.
Тобто це наші з вами гроші