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Росії не вдається вирішити проблеми забезпечення окупаційних підрозділів, що перебувають на передовій, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гур

Росії не вдається вирішити проблеми забезпечення окупаційних підрозділів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

Як зазначається, щоб уникнути відповідальності за втрату техніки, командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти і пальне до передових підрозділів. Понад 3 тисячі тилових автомобілів армії агресора продовжують зберігатися у пунктах постійної дислокації.

"З початку військового вторгнення до України, війська матеріально-технічного забезпечення РФ вже задіяли понад 45 відсотків наявної автомобільної техніки. Проте виявилося, що уся логістична схема росіян неспроможна забезпечити потреби значної кількості військ на відстані понад 100 кілометрів від власного кордону", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що захисники України вже знищили понад 2200 автомобілів та автоцистерн окупантів.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+23
Петро Порошенко



Ми спільно із Фондом Порошенка,

@SpravaHromad
,

@braty_po_zbroi
розгорнули велику волонтерську програму. І результатом цього є нова партія із 24 пікапів. Сьогодні ми забираємо 12 красунчиків для десантно-штурмових військ, а у вівторок приходить ще 12.
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28.05.2022 09:19
+21
Честь і хвала Петру Олексійовичу за його невпинну допомогу нашій арміі👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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28.05.2022 09:23
+13
ГУР,коли мости бахнете в Криму, а машини ,то і тракторні війська порахують. Відчуття що ГУР СБУ, Слуги не справжні.
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28.05.2022 09:19
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краще би переживали за наше постачання...
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28.05.2022 09:18 Відповісти
Петро Порошенко



Ми спільно із Фондом Порошенка,

@SpravaHromad
,

@braty_po_zbroi
розгорнули велику волонтерську програму. І результатом цього є нова партія із 24 пікапів. Сьогодні ми забираємо 12 красунчиків для десантно-штурмових військ, а у вівторок приходить ще 12.
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28.05.2022 09:19 Відповісти
Честь і хвала Петру Олексійовичу за його невпинну допомогу нашій арміі👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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28.05.2022 09:23 Відповісти
Знов наживається на війні.
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28.05.2022 09:27 Відповісти
При нем госдолг уменьшился.Барыга даже госдолг спиз.ил!🤣
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28.05.2022 09:29 Відповісти
Це теж, дуже важливо.
Це одна з тих складових, яка дала нашим хлопцям мождивість викинути кацапів з півночі.
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28.05.2022 09:22 Відповісти
ГУР,коли мости бахнете в Криму, а машини ,то і тракторні війська порахують. Відчуття що ГУР СБУ, Слуги не справжні.
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28.05.2022 09:19 Відповісти
Вони слугують тільки за бабло , а не за покликанням 😠
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28.05.2022 09:25 Відповісти
Так я і пишу загін Прада, на гілку ЗСУ не тягнуть. Так собі приватна контора оп
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28.05.2022 10:46 Відповісти
Який Крим? Вони здавали південь, але щось пішло не так.
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28.05.2022 09:29 Відповісти
вимкнули сигналізацію і відкрили двері.
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28.05.2022 09:45 Відповісти
Зачем? Вы ж им всё привезёте как гуманитарку для " наших людей"
Под окупацией 3 месяца- все получают
пенсии,пособия,мин.зарплаты.
Кацы воюют,а не сопли по рукавам размазуют.
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28.05.2022 09:27 Відповісти
Верещук - главный спец по поддержке кацапской армии украинской гуманитарной
Тото ее так Мертветчук и Ермак толкали на должность главной по оккупированным территориям
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28.05.2022 09:31 Відповісти
А ти пропонуєш в окупованому Херсоні ніхера не платить????? Нас б.дь і так за добу здали, ми у моргнути не встигли...ходили до військомату, зброї нікому не дали, сказали йдіть додому .. а скільки коридорів на виїзд чи гуманітарних з Херсон було???? Ніскільки....у мого чоловіка вбили при виїзді з Херсона, і от я з двома дітьми ніфіга не готова виїзжати.....ми три місяці і окупації, без будь-якого доходу, і чому ви вирішуєте що нам платити???? Да ми не партизанимо, ми звичайні люди, але це не значить, що ми ватніки і любителі руського миру....
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28.05.2022 10:03 Відповісти
Слышь ,ты , что хочешь лишить пенсий здесь , что бы все или подохли с голода или пошли на кацапов работать? Сидишь под прокси как таракан под веником и что то ещё пытаешься пи# ть
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28.05.2022 10:56 Відповісти
БАКАНОВ , хватит пистеть попусту , КОГДА ВЗОРВЕТЕ КРЫМСКИЙ МОСТ ?
Когда вернёте из плена Азовцев ?

когда взорвете ***** и спалите хремль ?
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28.05.2022 09:29 Відповісти
Не для того найвеличніший здав їх в полон щоб повертати назад.
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28.05.2022 09:32 Відповісти
Ты шо Крымский мост!!! Щас тебя забанят.
Ты когда последний раз слышала от прыпыздэнта Крым это Украина,мы его освободим?
Низя,запрещено.
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28.05.2022 09:44 Відповісти
Шо, даже кульков нет для останков. А вы там вытряхните и постирайте использованные, вам не привыкать после совка.
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28.05.2022 09:35 Відповісти
І вони від того стануть гірше воювати ?
Брєд...
ГУР не тим займається.. так ж статисти як і СБУ.
Гогі і Буданови погано впливають на наші силові структури.
От що може зробити СБУ, керівником якого є очкарік Буданов ? Смішно і прикро.
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28.05.2022 09:47 Відповісти
Не буданов, а той шут з кварталу..забула його прізвище.
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28.05.2022 10:09 Відповісти
Спочатку пишем, а потім думаємо?

А чи всі пам'ятають, звідки взявся в Порошенка фонд з його ім'ям?
В кого пам'ять ще є, той знає, що Порошенко 1 млрд гривень "виписав" з Державного бюджету перед виборами.
Тобто це наші з вами гроші
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28.05.2022 10:56 Відповісти
Та насрати, що там в них не так. Вони лізуть і кінця цьому не видно.
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28.05.2022 10:34 Відповісти
Спрацювала агентура( гогілашвілі долучився)
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28.05.2022 10:39 Відповісти
 
 