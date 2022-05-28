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Оккупанты установили мобильные душевые палатки в Мариуполе, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь

Оккупационные войска установили в захваченном Мариуполе мобильные душевые палатки.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Оккупанты наконец-то поняли, что с водоснабжением не получилось, установили по городу мобильные душевые палатки. Так Мариуполь становится самым мобильным городом при России - мобильные крематории, мобильные зомбимобили, мобильные душевые.

Мобильность России – уничтожение и мародерство", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+11
З усього видно, що кацапи ретельно готувались до війни. І сухпаї датовані 2020 роком, і як швидко вони обживаються на наших територіях, як все завозиться.
В мене великі питання до ГУР чи хто за цим мав спостерігати.
СБУ місцевих кротів прогавило, частково тому що саме країну охоче зрадило, частково тому що займалось і продовжує бізнесом, переслідуванням політичних опонентів влади, тощо.
І вже мовчу про повний провал зеленої команди як такої. Адже проспати масштабну війну це ще треба вміти.
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28.05.2022 10:43
+7
Насмілюся нагадати, що уся діяльність команди каломоя спрямована виключено на власне збагачення і має аналогічну з ОЗУ структуру. Тому просто не шукайте в сраці меду.
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28.05.2022 11:04
+5
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28.05.2022 10:46
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З усього видно, що кацапи ретельно готувались до війни. І сухпаї датовані 2020 роком, і як швидко вони обживаються на наших територіях, як все завозиться.
В мене великі питання до ГУР чи хто за цим мав спостерігати.
СБУ місцевих кротів прогавило, частково тому що саме країну охоче зрадило, частково тому що займалось і продовжує бізнесом, переслідуванням політичних опонентів влади, тощо.
І вже мовчу про повний провал зеленої команди як такої. Адже проспати масштабну війну це ще треба вміти.
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28.05.2022 10:43 Ответить
Насмілюся нагадати, що уся діяльність команди каломоя спрямована виключено на власне збагачення і має аналогічну з ОЗУ структуру. Тому просто не шукайте в сраці меду.
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28.05.2022 11:04 Ответить
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28.05.2022 10:46 Ответить
А всем вменяемым украинцам теперь это "по приколу" своей кровью отхаркивать.
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28.05.2022 12:05 Ответить
Да,цінна інформація від тік тлкера. Коли уже СБУ за душову кабінку підключається і заборонять фігню постить.
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28.05.2022 10:53 Ответить
Ждём-с перехват разговора рязанской клуши с недохромосомным мародером...
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28.05.2022 11:13 Ответить
Не удивлюсь если там под душевыми крематории.
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28.05.2022 11:00 Ответить
Был когда-то на мемориале концлагеря Бухенвальд, там для уничтожения людей была придумана схема, запускали по одному человеку в медпункт, якобы меряли рост возле планки с душевым трапом у стены и когда человек становился затылком к стене на эту приспособу, то с соседней комнаты через маленькую дверцу в затылок стреляли, тело тут же бросали в чан на колесах, а кровь смывали. Всё, следующий...
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28.05.2022 11:18 Ответить
Тут стоял узник

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28.05.2022 14:43 Ответить
Тут стоял палач.
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28.05.2022 14:44 Ответить
руzzге миръ, каждому чэлавэку по параше.
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28.05.2022 11:10 Ответить
Був український гарний город Маріуполь, рашисти фашисти перетворили його на мор у полі.
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28.05.2022 11:42 Ответить
Вот и весь "срущий мир" который они способны принести - не цивилизация и прогресс, а разруху, мракобесие и нищету.
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28.05.2022 12:07 Ответить
 
 