Оккупанты установили мобильные душевые палатки в Мариуполе, - Андрющенко

Оккупационные войска установили в захваченном Мариуполе мобильные душевые палатки.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь. Оккупанты наконец-то поняли, что с водоснабжением не получилось, установили по городу мобильные душевые палатки. Так Мариуполь становится самым мобильным городом при России - мобильные крематории, мобильные зомбимобили, мобильные душевые.

Мобильность России – уничтожение и мародерство", - подчеркнул он.

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