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Оккупанты установили мобильные душевые палатки в Мариуполе, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупационные войска установили в захваченном Мариуполе мобильные душевые палатки.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Мариуполь. Оккупанты наконец-то поняли, что с водоснабжением не получилось, установили по городу мобильные душевые палатки. Так Мариуполь становится самым мобильным городом при России - мобильные крематории, мобильные зомбимобили, мобильные душевые.
Мобильность России – уничтожение и мародерство", - подчеркнул он.
Топ комментарии
+11 Ksenia VB
показать весь комментарий28.05.2022 10:43
+7 Olexa Pluzh
показать весь комментарий28.05.2022 11:04
+5 4 Повістки
показать весь комментарий28.05.2022 10:46
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В мене великі питання до ГУР чи хто за цим мав спостерігати.
СБУ місцевих кротів прогавило, частково тому що саме країну охоче зрадило, частково тому що займалось і продовжує бізнесом, переслідуванням політичних опонентів влади, тощо.
І вже мовчу про повний провал зеленої команди як такої. Адже проспати масштабну війну це ще треба вміти.