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Окупанти встановили мобільні душові палатки в Маріуполі, - Андрющенко
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Окупаційні війська в Маріуполі встановили в захопленому Маріуполі мобільні душові палатки.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Маріуполь. Окупанти нарешті зрозуміли, що з водопостачанням не вийшло, встановили по місту мобільні душові палатки. Так Маріуполь стає наймобільнішим містом при росії - мобільні крематорії, мобільні зомбімобілі, мобільні душові.
Мобільність росії - нищення та мародерство", - наголосив він.
Топ коментарі
+11 Ksenia VB
показати весь коментар28.05.2022 10:43
+7 Olexa Pluzh
показати весь коментар28.05.2022 11:04
+5 4 Повістки
показати весь коментар28.05.2022 10:46
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Будь ласка, зачекайте...
В мене великі питання до ГУР чи хто за цим мав спостерігати.
СБУ місцевих кротів прогавило, частково тому що саме країну охоче зрадило, частково тому що займалось і продовжує бізнесом, переслідуванням політичних опонентів влади, тощо.
І вже мовчу про повний провал зеленої команди як такої. Адже проспати масштабну війну це ще треба вміти.