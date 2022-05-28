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Окупанти встановили мобільні душові палатки в Маріуполі, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Окупаційні війська в Маріуполі встановили в захопленому Маріуполі мобільні душові палатки.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Маріуполь. Окупанти нарешті зрозуміли, що з водопостачанням не вийшло, встановили по місту мобільні душові палатки. Так Маріуполь стає наймобільнішим містом при росії - мобільні крематорії, мобільні зомбімобілі, мобільні душові.

Мобільність росії - нищення та мародерство", - наголосив він.

Читайте: Окупанти вивозять металопродукцію з Маріуполя, - Денісова

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
З усього видно, що кацапи ретельно готувались до війни. І сухпаї датовані 2020 роком, і як швидко вони обживаються на наших територіях, як все завозиться.
В мене великі питання до ГУР чи хто за цим мав спостерігати.
СБУ місцевих кротів прогавило, частково тому що саме країну охоче зрадило, частково тому що займалось і продовжує бізнесом, переслідуванням політичних опонентів влади, тощо.
І вже мовчу про повний провал зеленої команди як такої. Адже проспати масштабну війну це ще треба вміти.
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28.05.2022 10:43
+7
Насмілюся нагадати, що уся діяльність команди каломоя спрямована виключено на власне збагачення і має аналогічну з ОЗУ структуру. Тому просто не шукайте в сраці меду.
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28.05.2022 11:04
+5
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28.05.2022 10:46
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З усього видно, що кацапи ретельно готувались до війни. І сухпаї датовані 2020 роком, і як швидко вони обживаються на наших територіях, як все завозиться.
В мене великі питання до ГУР чи хто за цим мав спостерігати.
СБУ місцевих кротів прогавило, частково тому що саме країну охоче зрадило, частково тому що займалось і продовжує бізнесом, переслідуванням політичних опонентів влади, тощо.
І вже мовчу про повний провал зеленої команди як такої. Адже проспати масштабну війну це ще треба вміти.
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28.05.2022 10:43 Відповісти
Насмілюся нагадати, що уся діяльність команди каломоя спрямована виключено на власне збагачення і має аналогічну з ОЗУ структуру. Тому просто не шукайте в сраці меду.
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28.05.2022 11:04 Відповісти
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28.05.2022 10:46 Відповісти
А всем вменяемым украинцам теперь это "по приколу" своей кровью отхаркивать.
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28.05.2022 12:05 Відповісти
Да,цінна інформація від тік тлкера. Коли уже СБУ за душову кабінку підключається і заборонять фігню постить.
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28.05.2022 10:53 Відповісти
Ждём-с перехват разговора рязанской клуши с недохромосомным мародером...
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28.05.2022 11:13 Відповісти
Не удивлюсь если там под душевыми крематории.
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28.05.2022 11:00 Відповісти
Был когда-то на мемориале концлагеря Бухенвальд, там для уничтожения людей была придумана схема, запускали по одному человеку в медпункт, якобы меряли рост возле планки с душевым трапом у стены и когда человек становился затылком к стене на эту приспособу, то с соседней комнаты через маленькую дверцу в затылок стреляли, тело тут же бросали в чан на колесах, а кровь смывали. Всё, следующий...
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28.05.2022 11:18 Відповісти
Тут стоял узник

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28.05.2022 14:43 Відповісти
Тут стоял палач.
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28.05.2022 14:44 Відповісти
руzzге миръ, каждому чэлавэку по параше.
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28.05.2022 11:10 Відповісти
Був український гарний город Маріуполь, рашисти фашисти перетворили його на мор у полі.
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28.05.2022 11:42 Відповісти
Вот и весь "срущий мир" который они способны принести - не цивилизация и прогресс, а разруху, мракобесие и нищету.
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28.05.2022 12:07 Відповісти
 
 