САУ М109 одной из модификаций уже поступило в Украину, - Резников

На передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Рад сообщить новость – парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран", - отметил глава МОУ.

Также, по словам министра, береговая оборона нашего государства будет усилена ракетами Harpoon - их будут применять подготовленные украинские команды.

"Боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе - надежно защитить нашу Одессу. Предоставление этих ракет также стало результатом сотрудничества нескольких государств, что позволило нам получить "Гарпуны" от датских партнеров при участии британских друзей. Я уже неоднократно отмечал британское лидерство и особые усилия моего друга и коллеги – великого друга Украины Бена Уоллеса.

Среди последних поступлений следует упомянуть более 100 американских БПЛА разных типов", - продолжил Резников.

Также, добавил министр, за последние полтора месяца Украина получила больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит Harpoon наземного базирования и "пасочки" к ним от трех стран. За "Москвой" на дно Черного моря последуют и другие кораблики, - Резников