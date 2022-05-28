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САУ М109 одной из модификаций уже поступило в Украину, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.

Об этом в Facebook сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Рад сообщить новость – парк артиллерии 155-мм калибра пополняется. В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран", - отметил глава МОУ.

САУ М109 одной из модификаций уже поступило в Украину, - Резников 01

Также, по словам министра, береговая оборона нашего государства будет усилена ракетами Harpoon - их будут применять подготовленные украинские команды.

"Боевое братство "Гарпунов" и наших "Нептунов" поможет освободить и снова сделать наше Черное море безопасным, в том числе - надежно защитить нашу Одессу. Предоставление этих ракет также стало результатом сотрудничества нескольких государств, что позволило нам получить "Гарпуны" от датских партнеров при участии британских друзей. Я уже неоднократно отмечал британское лидерство и особые усилия моего друга и коллеги – великого друга Украины Бена Уоллеса.

Среди последних поступлений следует упомянуть более 100 американских БПЛА разных типов", - продолжил Резников.

Также, добавил министр, за последние полтора месяца Украина получила больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит Harpoon наземного базирования и "пасочки" к ним от трех стран. За "Москвой" на дно Черного моря последуют и другие кораблики, - Резников
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Топ комментарии
+43
Спасибо Норвегии).
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28.05.2022 10:58
+35
добрячий инструмент для обработки лаптеногих. трудовых успехов, вам герои ВСУ
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28.05.2022 11:03
+21
Виявляйте та нищіть пускові установки ракет рашистів з БПЛА.
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28.05.2022 10:59
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Спасибо Норвегии).
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28.05.2022 10:58 Ответить
паладины об которых верещали бимбасяо и лугандяо и коцы с своими жонами стешиными
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28.05.2022 10:58 Ответить
Виявляйте та нищіть пускові установки ракет рашистів з БПЛА.
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28.05.2022 10:59 Ответить
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3)
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28.05.2022 11:00 Ответить
добрячий инструмент для обработки лаптеногих. трудовых успехов, вам герои ВСУ
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28.05.2022 11:03 Ответить
Боже, помоги выныщить всех кацапов
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28.05.2022 11:08 Ответить
Я весёлый паладин, убиваю всех один (с)
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28.05.2022 11:12 Ответить
И об этом нужно вещать во всеуслышанье 🤔 А как же супрыз для лаптеногих ватоголовов 😁 Не, низачод, лучше б молчал, - молчи за умного сойдешь 😁 А на счёт снарядов и их запасов, дык он бы ещё прямоугольные координаты (X Y) складов скинул а сети, чтоб козломордые сразу знали куда зарядить посылку.
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28.05.2022 11:18 Ответить
Вони і так знають. Розвідка працює.
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28.05.2022 11:19 Ответить
Не розвідка а зрадники
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28.05.2022 11:24 Ответить
Сьогодні рашисти вже дізналися про гаубиці з власної шкури і ми також, голосно бахкають скажу я вам. Ну нічого, звикнемо, зато радіємо що вони є і працюють! Резніков не збрехав і не завчасно повідомив, а вже постфактум!
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28.05.2022 18:57 Ответить
Надеюсь это хотя бы те самые палладины,а не старьё какое -нибудь 1960 годов выпуска
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28.05.2022 11:19 Ответить
Також, додав міністр, за останні півтора місяці Україна отримала більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків.
Маладец...
Орки в штабі вже прикидають де в нас стоїть радянська арта, щоб там прорвати фронт.
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28.05.2022 11:28 Ответить
А где Даны, Сузаны, Арчеры???
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28.05.2022 11:41 Ответить
Даны давно на передовой, Zuzana- идут переговоры, САУ Archer- в Швеции).
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28.05.2022 11:47 Ответить
В Україні роки що тільки 3 Арчери.
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28.05.2022 14:12 Ответить
за останні півтора місяці Україна отримала більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків - відповідь для зрадофілів, чому не обстілюємо те, відходимо там або не атакуємо ще десь!
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28.05.2022 12:03 Ответить
Ну за вісім років підірвано 5 арсеналів і фактично немає свого виробництва 152-155 мм снарядів.
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28.05.2022 14:08 Ответить
Олег Шарп: "Запад продолжает крупные поставки оружия. Часто тайно и вообще без сообщения об этом - так что не подымайте "зраду": для россиян будет множество сюрпризов. Реальные объемы вооружения не знает практически никто: ключевые поставки принято решение не озвучивать, чтобы не помогать российской разведке выстраивать наступление, исходя из имеющегося у Украины оружия."
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28.05.2022 15:07 Ответить
НАМ НЕОБОДИМО 10000 УДАРНЫХ ДРОНОВ И 10000 РАКЕТ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ !!!
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28.05.2022 16:52 Ответить
РАЗВОРАЧИВАЙТЕ ПРОИЗВОДСТВА !!!
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28.05.2022 16:59 Ответить
 
 