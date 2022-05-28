УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4112 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні Війна
21 082 21
війна (56084) зброя (5738) допомога (4999) Резніков (1385)

САУ М109 однієї з модифікацій вже надійшли в Україну, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На передовій вже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ "CAESAR".

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий повідомити новину - парк артилерії 155-мм калібру поповнюється. В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій. Це дуже якісна техніка. І її надходження стало результатом кооперації кількох країн", - зазначив очільник МОУ.

САУ М109 однієї з модифікацій вже надійшли в Україну, - Резніков 01

Також, за словами міністра, берегова оборона нашої держави буде посилена ракетами Harpoon - їх застосовуватимуть підготовлені українські команди.

"Бойове братерство "Гарпунів" та наших "Нептунів" допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі – надійно захистити нашу Одесу. Надання цих ракет так само стало результатом співпраці кількох держав, що дозволило нам отримати "Гарпуни" від датських партнерів за участю британських друзів. Я вже неодноразово відзначав британське лідерство та особливі зусилля мого друга і колеги – великого друга України Бена Воллеса.

Серед останніх надходжень слід згадати понад 100 американських БПЛА різних типів", - продовжив Резніков.

Також, додав міністр, за останні півтора місяці Україна отримала більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків.

Читайте: Німеччина не може виконати всіх побажань України щодо постачання зброї, - віцеканцлер Хабек

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
Спасибо Норвегии).
показати весь коментар
28.05.2022 10:58
+35
добрячий инструмент для обработки лаптеногих. трудовых успехов, вам герои ВСУ
показати весь коментар
28.05.2022 11:03
+21
Виявляйте та нищіть пускові установки ракет рашистів з БПЛА.
показати весь коментар
28.05.2022 10:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибо Норвегии).
показати весь коментар
28.05.2022 10:58 Відповісти
паладины об которых верещали бимбасяо и лугандяо и коцы с своими жонами стешиными
показати весь коментар
28.05.2022 10:58 Відповісти
Виявляйте та нищіть пускові установки ракет рашистів з БПЛА.
показати весь коментар
28.05.2022 10:59 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3)
показати весь коментар
28.05.2022 11:00 Відповісти
добрячий инструмент для обработки лаптеногих. трудовых успехов, вам герои ВСУ
показати весь коментар
28.05.2022 11:03 Відповісти
Боже, помоги выныщить всех кацапов
показати весь коментар
28.05.2022 11:08 Відповісти
Я весёлый паладин, убиваю всех один (с)
показати весь коментар
28.05.2022 11:12 Відповісти
И об этом нужно вещать во всеуслышанье 🤔 А как же супрыз для лаптеногих ватоголовов 😁 Не, низачод, лучше б молчал, - молчи за умного сойдешь 😁 А на счёт снарядов и их запасов, дык он бы ещё прямоугольные координаты (X Y) складов скинул а сети, чтоб козломордые сразу знали куда зарядить посылку.
показати весь коментар
28.05.2022 11:18 Відповісти
Вони і так знають. Розвідка працює.
показати весь коментар
28.05.2022 11:19 Відповісти
Не розвідка а зрадники
показати весь коментар
28.05.2022 11:24 Відповісти
Сьогодні рашисти вже дізналися про гаубиці з власної шкури і ми також, голосно бахкають скажу я вам. Ну нічого, звикнемо, зато радіємо що вони є і працюють! Резніков не збрехав і не завчасно повідомив, а вже постфактум!
показати весь коментар
28.05.2022 18:57 Відповісти
Надеюсь это хотя бы те самые палладины,а не старьё какое -нибудь 1960 годов выпуска
показати весь коментар
28.05.2022 11:19 Відповісти
Також, додав міністр, за останні півтора місяці Україна отримала більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків.
Маладец...
Орки в штабі вже прикидають де в нас стоїть радянська арта, щоб там прорвати фронт.
показати весь коментар
28.05.2022 11:28 Відповісти
А где Даны, Сузаны, Арчеры???
показати весь коментар
28.05.2022 11:41 Відповісти
Даны давно на передовой, Zuzana- идут переговоры, САУ Archer- в Швеции).
показати весь коментар
28.05.2022 11:47 Відповісти
В Україні роки що тільки 3 Арчери.
показати весь коментар
28.05.2022 14:12 Відповісти
за останні півтора місяці Україна отримала більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків - відповідь для зрадофілів, чому не обстілюємо те, відходимо там або не атакуємо ще десь!
показати весь коментар
28.05.2022 12:03 Відповісти
Ну за вісім років підірвано 5 арсеналів і фактично немає свого виробництва 152-155 мм снарядів.
показати весь коментар
28.05.2022 14:08 Відповісти
Олег Шарп: "Запад продолжает крупные поставки оружия. Часто тайно и вообще без сообщения об этом - так что не подымайте "зраду": для россиян будет множество сюрпризов. Реальные объемы вооружения не знает практически никто: ключевые поставки принято решение не озвучивать, чтобы не помогать российской разведке выстраивать наступление, исходя из имеющегося у Украины оружия."
показати весь коментар
28.05.2022 15:07 Відповісти
НАМ НЕОБОДИМО 10000 УДАРНЫХ ДРОНОВ И 10000 РАКЕТ МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ !!!
показати весь коментар
28.05.2022 16:52 Відповісти
РАЗВОРАЧИВАЙТЕ ПРОИЗВОДСТВА !!!
показати весь коментар
28.05.2022 16:59 Відповісти
 
 