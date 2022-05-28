САУ М109 однієї з модифікацій вже надійшли в Україну, - Резніков

На передовій вже успішно працюють три види 155-мм артилерії – гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ "CAESAR".

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий повідомити новину - парк артилерії 155-мм калібру поповнюється. В Україну вже надійшли САУ М109 однієї з модифікацій. Це дуже якісна техніка. І її надходження стало результатом кооперації кількох країн", - зазначив очільник МОУ.

Також, за словами міністра, берегова оборона нашої держави буде посилена ракетами Harpoon - їх застосовуватимуть підготовлені українські команди.

"Бойове братерство "Гарпунів" та наших "Нептунів" допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі – надійно захистити нашу Одесу. Надання цих ракет так само стало результатом співпраці кількох держав, що дозволило нам отримати "Гарпуни" від датських партнерів за участю британських друзів. Я вже неодноразово відзначав британське лідерство та особливі зусилля мого друга і колеги – великого друга України Бена Воллеса.

Серед останніх надходжень слід згадати понад 100 американських БПЛА різних типів", - продовжив Резніков.

Також, додав міністр, за останні півтора місяці Україна отримала більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків.

Читайте: Німеччина не може виконати всіх побажань України щодо постачання зброї, - віцеканцлер Хабек