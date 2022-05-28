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Ахметов (2002) война (46506)

Ахметов подаст в суд на Россию за уничтожение предприятий в Мариуполе, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ахметов

Бизнесмен Ринат Ахметов с первого дня российского вторжения находится в Украине и уверен, что Украина в этой войне победит.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.

"Ахметов сказал, что он остался в Украине с начала войны с Россией, добавив: "Мы верим в нашу страну и верим в нашу победу", - сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что SCM продолжает обслуживать свои долговые обязательства. Принадлежащая Ахметову энергокомпания ДТЭК реструктурировала свой долговой портфель.

"Мы обязательно подадим в суд на Россию и потребуем надлежащей компенсации за все убытки и потерянный бизнес", — заявил бизнесмен.

Сумма убытков только за уничтоженные Россией предприятия Мариуполя может составить $17-20 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ахметов назвал действия России геноцидом
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Топ комментарии
+9
Вірю, що Ахметов буде судитися з Мордором, а от зелені, вони будуть просто "замирятися".
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28.05.2022 11:33
+8
Пісєц русні, якщо ще добавлять до позову недоотриману вигоду та компенсації за знищених працівників.
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28.05.2022 11:30
+8
давай-давай...подавай !!!
с паршивой овцы хоть шерсти клок )))
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28.05.2022 11:32
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Ні що б як справжній капітан, з кораблем.... Зробив би людям свято
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28.05.2022 11:29 Ответить
Пісєц русні, якщо ще добавлять до позову недоотриману вигоду та компенсації за знищених працівників.
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28.05.2022 11:30 Ответить
давай-давай...подавай !!!
с паршивой овцы хоть шерсти клок )))
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28.05.2022 11:32 Ответить
Вірю, що Ахметов буде судитися з Мордором, а от зелені, вони будуть просто "замирятися".
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28.05.2022 11:33 Ответить
Ну головне що в Луганську да Донецьку не размбамбили, а от за Маріуполь абідна, так Ахмєт?
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28.05.2022 11:33 Ответить
шо ти ліпиш, полудурок?
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28.05.2022 11:56 Ответить
Збройні сили України якось загрожували РФ?
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28.05.2022 11:59 Ответить
У Великій Британії створили спеціальний підрозділ "К", який контролюватиме підсанкційних росіян

Він буде функціонувати на базі Національного агентства боротьби зі злочинністю.
https://t.me/operativnoZSU/26230
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28.05.2022 11:41 Ответить
Возьмет с рашки или нет это вопрос, а с Украины за свои " гуманитарки" он точно возьмет , многократно.
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28.05.2022 11:42 Ответить
Ахметов замочити мавзолейнлн бідло путлера в сортирє...зуб даю...
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28.05.2022 11:44 Ответить
За 8 лет олигарх прошёл путь от "посвистеть в гудок" до суда с РФ....
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28.05.2022 11:45 Ответить
Нужно было еще в 2014 не "гудеть", а выгнать нахрен из твоей тогдашней вотчины - Донецка с Луганском, москальских сепарастов и поддержать финансово нашу Армию и ты вполне тогда мог это сделать, но втайне надеялся, что Янык может таки вернется... Если бы тогда на корню в зародыше придушили сепаратизм на Донбассе, как это сделали в Харькове, Запорожье, Днепре и Одессе, жила бы сейчас Украина мирно, а с Крымом бы в итоге разобрались... Тогда и не пришлось бы судиться с москальской ордой за уничтоженные кацапней заводы.
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28.05.2022 11:46 Ответить
Ринатка неплохо подлатается под шумок. Взял сумму с потолка...и раскошеливайтесь кацапы. Кто там что подсчитывать будет.
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28.05.2022 11:50 Ответить
Он получил фактически даром предприятия, и не вкладывая получал сверхприбыли. Теперь они, заводы, разрушены, и списать там можно ООООЧЕНЬ много! И ведь заявитель не государство, а компания Ахметова, и деньги получит он, потом даст в кредит государству, и получит еще прибыль. Ну а мы будем воевать и хоронить друзей. Но, критическая масса уже приближается к красной зоне...
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28.05.2022 11:54 Ответить
При том, что завод строил народ, а компенсацию получит олигарх
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28.05.2022 11:58 Ответить
Хочется верить...
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28.05.2022 13:15 Ответить
Зелені покидьки відкликали позови за втрачений Крим.
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28.05.2022 11:55 Ответить
До речі, Лана Зеркаль казала, що Зе-влада зняла фінансовий позив з расії за Крим... цікаво чому?, а може хтось вже своє і отримав...
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28.05.2022 11:56 Ответить
В суде надо будет громко гудеть. Иногда это помогает.
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28.05.2022 12:08 Ответить
И всё получит.Его Адвокаты это большинство иностранцев с Елем,Стенфордом,Окфордом.
У Вовчика-шаромыжники с левым дипломом Киева.Над Ираком укр. самолёт сбили 1,5 г.назад-ничего не
добились.
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28.05.2022 12:14 Ответить
Який призедент такі і діла. Мені дуже інвестиції з Омана сподобались, прямо ... !
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28.05.2022 13:02 Ответить
Між іншим, в лондонському арбітражі Лєонідич цілком може виграти такий процес. Ну, москалі звичайно заявлять, що Лондон їм не указ... ну потім їм просто почнуть по всьому світу арештовувати москальські активи, "в забезпечення позову". "Пересічному українцю" з того нібито й нічого, але зайвий раз напрягти москалів - не завадить.
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28.05.2022 12:21 Ответить
Компенсации должно получить государство Украина, а также оно должно расследовать, как Ахметов получил данный ресурс и за сколько, и, в крайнем случае, выплатить ему эти незначительные деньги. Пока завод работал Ахметова трогать было нельзя, т.к. это работающий бизнес, который создавал экспортную продукцию и давал валюту стране. А теперь отстраивать этот бизнес с нуля должен точно не Ахметов! То что сейчас происходит, это тоже из-за него и таких как он, которые создали прорашисткую "политическую оппозицию" в виде "Донбасса", а сами всегда работали "на два базара"...
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28.05.2022 12:22 Ответить
Какой адвокат будет заниматься в Украине делом без навара?
Только полудурок и выиграет Украина соответственно.
Русосвина осудили на пожизненно недавно.Где обвинение: 1.Нелегальный переход границы 2.Хранение,ношение
автоматического оружия без разрешения.3.Принадлежность к террористическому бандоформированию?
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28.05.2022 12:36 Ответить
Давай, давай!
Чем больше исков против Расии - тем лучше!
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28.05.2022 12:55 Ответить
ахметову для повноти погроз кацапам, потрібно просто побібікати , ну дуже дієвий метод по 2014 році помню. Вимагатиме компенсації ... . Блефує ринат, блефує. Стопудово планує не з кацапії, а в майбутньому із плану Маршалла видерти. Так бочком-бочком протиснутись до фінансового корита. Недарма із зеленою шоблою якшається. Як то так. Поживем побачим.
А за самальотік розху-ий кацапами в ДАПі теж подасть (на початку оборони аєропорту до нього АТОшникам даже підходить забороняли, ну а потіми, самі розумієте не вберегли)?!
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28.05.2022 12:58 Ответить
Ахметов не получил компенсацию за стадион арены и другие предприятия в Донецке. За 8 лет ничего не добился. А тут такое флаг ему в руки.
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28.05.2022 13:21 Ответить
Гудок зібрався подавати до суду. А хто тобі в листопаді 2013 - лютому 2014 заважав припинити шабаш "путін -расія" на Донбасі? Один твій дзвінок і всі риги засунули б язики в дупи. Але ти їх фінансував бо хотів диктувати свою волю "кієвской хунтє" і грабувати Україну. Прийшли рашисти, яких покликали твої холуї ригоанали, і пограбували тебе.
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28.05.2022 15:34 Ответить
Та тиж погудив у 2014. Не допомогло? І "гумдопомога" луГандонам теж?
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28.05.2022 15:47 Ответить
 
 