Ахметов подаст в суд на Россию за уничтожение предприятий в Мариуполе, - Reuters
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Бизнесмен Ринат Ахметов с первого дня российского вторжения находится в Украине и уверен, что Украина в этой войне победит.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова бизнесмена, передает Цензор.НЕТ.
"Ахметов сказал, что он остался в Украине с начала войны с Россией, добавив: "Мы верим в нашу страну и верим в нашу победу", - сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что SCM продолжает обслуживать свои долговые обязательства. Принадлежащая Ахметову энергокомпания ДТЭК реструктурировала свой долговой портфель.
"Мы обязательно подадим в суд на Россию и потребуем надлежащей компенсации за все убытки и потерянный бизнес", — заявил бизнесмен.
Сумма убытков только за уничтоженные Россией предприятия Мариуполя может составить $17-20 млрд.
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с паршивой овцы хоть шерсти клок )))
Він буде функціонувати на базі Національного агентства боротьби зі злочинністю.
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У Вовчика-шаромыжники с левым дипломом Киева.Над Ираком укр. самолёт сбили 1,5 г.назад-ничего не
добились.
Только полудурок и выиграет Украина соответственно.
Русосвина осудили на пожизненно недавно.Где обвинение: 1.Нелегальный переход границы 2.Хранение,ношение
автоматического оружия без разрешения.3.Принадлежность к террористическому бандоформированию?
Чем больше исков против Расии - тем лучше!
А за самальотік розху-ий кацапами в ДАПі теж подасть (на початку оборони аєропорту до нього АТОшникам даже підходить забороняли, ну а потіми, самі розумієте не вберегли)?!